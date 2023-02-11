Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков. ФОТОрепортаж
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ населенного пункта Шебекино.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.
"Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших - мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их в больницу", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова, есть также повреждения объектов инфраструктуры.
"Три прилета на территорию промышленного предприятия, есть разрушение в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановку. Повреждены 3 авто", - отчитывается губернатор.
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