Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков. ФОТОрепортаж

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ населенного пункта Шебекино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших - мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их в больницу", - говорится в сообщении.

По словам Гладкова, есть также повреждения объектов инфраструктуры.

"Три прилета на территорию промышленного предприятия, есть разрушение в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановку. Повреждены 3 авто", - отчитывается губернатор.

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