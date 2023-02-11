РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11130 посетителей онлайн
Новости Фото Война
9 106 35

Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков. ФОТОрепортаж

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ населенного пункта Шебекино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших - мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их в больницу", - говорится в сообщении.

По словам Гладкова, есть также повреждения объектов инфраструктуры.

"Три прилета на территорию промышленного предприятия, есть разрушение в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановку. Повреждены 3 авто", - отчитывается губернатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госатомрегулирование запретило эксплуатацию четырех энергоблоков Запорожской АЭС

Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков 01
Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков 02
Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков 03
Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков 04
Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков 05
Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков 06
Шебекино под обстрелом. Три прилета по промпредприятию, повреждена остановка, трое пострадавших, - губернатор Белгородщины Гладков 07

обстрел (27351) россия (95671) Белгород (454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Зачем московский неонацистский режим бамбит молодую Белгородскую Народную Республику?
показать весь комментарий
11.02.2023 13:10
+22
Восємь лєт дамбілі БНР... Гдє ви бил і восємь лєт...
показать весь комментарий
11.02.2023 13:05
+22
Робить нам нема чого - зупинки транспорту обстрілювать У нас снаряди для більш значних цілей - "чмобіків" у наступі А кацапи хай шукають "любителів "рязанського сахарку" серед своїх "защитнегов"
показать весь комментарий
11.02.2023 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Восємь лєт дамбілі БНР... Гдє ви бил і восємь лєт...
показать весь комментарий
11.02.2023 13:05 Ответить
Сверхдержава! второй центр силы! Все завидуют! абрвалг.. абрррр
показать весь комментарий
11.02.2023 13:06 Ответить
Букву Ы пропустили.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:36 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 13:07 Ответить
Шо за мухосранськ найбагатшої країни світу ?!
показать весь комментарий
11.02.2023 13:08 Ответить
А до чого тут ми? " Нас там нет")))
показать весь комментарий
11.02.2023 13:09 Ответить
Робить нам нема чого - зупинки транспорту обстрілювать У нас снаряди для більш значних цілей - "чмобіків" у наступі А кацапи хай шукають "любителів "рязанського сахарку" серед своїх "защитнегов"
показать весь комментарий
11.02.2023 13:09 Ответить
Зачем московский неонацистский режим бамбит молодую Белгородскую Народную Республику?
показать весь комментарий
11.02.2023 13:10 Ответить
БНР не хотела кормить всю парашу. Вот и бимбят...
показать весь комментарий
11.02.2023 14:00 Ответить
Там усе від віку розрушено. ЗСУ з хибарами не воює.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:14 Ответить
Dumaiu tut samastrel 🤣
показать весь комментарий
11.02.2023 13:15 Ответить
Нічого нового, знову самі себе....
показать весь комментарий
11.02.2023 13:15 Ответить
незрозуміло це до чи після обстрілу?
показать весь комментарий
11.02.2023 13:19 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 13:36 Ответить
Здається,фото 10-річної давності.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:53 Ответить
Всі претензії висловлюйте "великому геополітику та стратєгу" путіну. Війна річ взаємна, а не одностороння.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:20 Ответить
Трохом пахне. Треба ще!!!
показать весь комментарий
11.02.2023 13:26 Ответить
кто ж знал, что трое будут бухать в укромном месте, назначенном для обстрела...
показать весь комментарий
11.02.2023 13:27 Ответить
На фото: кацап везунчик - колеса целые, не помешало сделать ноги.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:27 Ответить
Кацапы, все вопросы - к муйлу, мол, почему не заСЧиСЧает...балабол -опофигист какой-то.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:29 Ответить
А є фото зупинки до "обстрілу", в чому різниця?
показать весь комментарий
11.02.2023 13:31 Ответить
Скрупулезно подмечено... Ща без нашего освободительного наступления на узницу народов , там разруха, а шо будет опосля... даже не представить.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:39 Ответить
Зеленський, введи вАйска, для защіти БНР от баєвіков нацистскага масковскага рєжіма
показать весь комментарий
11.02.2023 13:36 Ответить
Сальвовiм не стaи*т вадиться: с кем бухает, на тaво и сплетничать, мол инфантил. АТУ евойнава .
показать весь комментарий
11.02.2023 13:48 Ответить
ЗЫ... максимовские дела.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:51 Ответить
Это та область, которая вошла в десятку "самых комфортных для жизни на расеи"? Я ничего не перепутал?? Гляньте, хотя бы на кирпичную кладку!
показать весь комментарий
11.02.2023 13:52 Ответить
красивые фото!радуйтесь свинособаки УКРАИНСКИМ НЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.02.2023 13:56 Ответить
Самі все розвалили, а на ЗСУ спихують
показать весь комментарий
11.02.2023 14:11 Ответить
Да ну, фігня якась. Розборки місцевої алкашні (ну тих кого в формі в ганделики-обригаловки не пускають). Бухали брагу, а потім п'яну бабу не поділили. А при чому там "суперкар-и", два з трьох, уявляєте третьє корито, мабуть біла лада "каліна".
показать весь комментарий
11.02.2023 14:23 Ответить
Это мы еще толком не начинали.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:33 Ответить
Буряти учатся стрєлять.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:27 Ответить
Це було в плані СВО ?!!! Дурачки тупі.
показать весь комментарий
11.02.2023 18:31 Ответить
Курська Народна Республіка нещадно бамбіт Білгородську Народну!!!! Війна розгорілась через колосальні залєжи валєжніка на нейтральній смузі між цими державами...
показать весь комментарий
12.02.2023 11:41 Ответить
Де трава, де листя? Що це за фуфло знайшов цей губернатор.
показать весь комментарий
22.05.2023 17:58 Ответить
 
 