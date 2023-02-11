Военнослужащие ВСУ в Британии отрабатывают боевые действия в городе. ФОТОрепортаж
Военнослужащие ВСУ в ходе базовой общевойсковой подготовки в Великобритании под руководством канадских инструкторов изучают ведение боевых действий в урбанизированной местности.
Об этом начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Телеграме, обнародовав фото с учений, передает Цензор.НЕТ.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании изучают ведение боевых действий в урбанизированной местности.
Занятия проходят под руководством инструкторов 3-го батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады в рамках операции UNIFIER – UK", – говорится в сообщении.
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це був би правильний інструмент мотивації для людей в тилу.
бо те як зараз набирають в гвардію прориву найбільше нагадує мобілізацію в ТРО - як попало і через одне місце.
Все логічно.
Їхня пурутьба