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Новости Фото Война
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Военнослужащие ВСУ в Британии отрабатывают боевые действия в городе. ФОТОрепортаж

Военнослужащие ВСУ в ходе базовой общевойсковой подготовки в Великобритании под руководством канадских инструкторов изучают ведение боевых действий в урбанизированной местности.

Об этом начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Телеграме, обнародовав фото с учений, передает Цензор.НЕТ.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании изучают ведение боевых действий в урбанизированной местности.

Занятия проходят под руководством инструкторов 3-го батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады в рамках операции UNIFIER – UK", – говорится в сообщении.

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Военнослужащие ВСУ в Британии отрабатывают боевые действия в городе 01

Военнослужащие ВСУ в Британии отрабатывают боевые действия в городе 02
Военнослужащие ВСУ в Британии отрабатывают боевые действия в городе 03
Военнослужащие ВСУ в Британии отрабатывают боевые действия в городе 04

Автор: 

Великобритания (4982) помощь (7822) военные учения (3459)


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я б ще доплату призначив за проходження иншоземного вишколу. і медаль.

це був би правильний інструмент мотивації для людей в тилу.

бо те як зараз набирають в гвардію прориву найбільше нагадує мобілізацію в ТРО - як попало і через одне місце.
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11.02.2023 21:32 Ответить
Військовослужбовці ЗСУ у Британії відпрацьовують бойові дії у місті Москва.
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11.02.2023 21:36 Ответить
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11.02.2023 21:36 Ответить
Вже вкотре так звана "зелена" влада неспроможна ********** пенсії у звязку з інфляцією згідно з Законом!Бо крадуть шоумени не тільки з бюджету,який наполовину наповнюється США,ЄС та іншими країнами,а також безкарно крадуть гуманітарну допомогу з Заходу.Корупціонери!
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11.02.2023 21:59 Ответить
Бо така ж їх кількість (98%) може потрапити у ЗСУ, і тільки 2%-до владного корита.
Все логічно.
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11.02.2023 22:22 Ответить
Pandamonium @RudijLis https://twitter.com/RudijLis/status/1624459796563763202 2 ч
Їхня пурутьба
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11.02.2023 21:38 Ответить
???? Знову- здорово((((
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11.02.2023 23:34 Ответить
14 лютого 2022
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11.02.2023 23:38 Ответить
 
 