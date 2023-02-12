Россияне били из артиллерии по жилому кварталу Авдеевки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать Донецкую область. На Волновахском направлении происходили периодические обстрелы Угледара и окраин громады, информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Донецком направлении громко было в Кураховской громаде: обстрелян с.Веселый Гай; повреждено 9 домов в Кураховке и 3 дома в Остром. Ночью продолжались артобстрелы Марьинской громады: Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Также из артиллерии россияне били по жилому кварталу Авдеевки.

"На Горловском направлении 1 человек погиб и 2 ранены в Бахмуте; повреждено админздание и 2 частных дома. В Соледарской громаде повреждены 4 дома в Васюковке, 4 в Миньковке и 1 в Федоровке. 1 человек ранен в Ступочках Константиновской громады", - говорится в сообщении.

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На Лисичанском направлении повреждены двухэтажка и частные дома в Северске. В Лиманской громаде разрушено здание в Ставках, многочисленные обстрелы были по Торскому, Заречному и Тернам.









