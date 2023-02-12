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Россияне били из артиллерии по жилому кварталу Авдеевки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать Донецкую область. На Волновахском направлении происходили периодические обстрелы Угледара и окраин громады, информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Донецком направлении громко было в Кураховской громаде: обстрелян с.Веселый Гай; повреждено 9 домов в Кураховке и 3 дома в Остром. Ночью продолжались артобстрелы Марьинской громады: Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Также из артиллерии россияне били по жилому кварталу Авдеевки.

"На Горловском направлении 1 человек погиб и 2 ранены в Бахмуте; повреждено админздание и 2 частных дома. В Соледарской громаде повреждены 4 дома в Васюковке, 4 в Миньковке и 1 в Федоровке. 1 человек ранен в Ступочках Константиновской громады", - говорится в сообщении.

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На Лисичанском направлении повреждены двухэтажка и частные дома в Северске. В Лиманской громаде разрушено здание в Ставках, многочисленные обстрелы были по Торскому, Заречному и Тернам.

Россияне били из артиллерии по жилому кварталу Авдеевки, - ОВА 01
Россияне били из артиллерии по жилому кварталу Авдеевки, - ОВА 02
Россияне били из артиллерии по жилому кварталу Авдеевки, - ОВА 03
Россияне били из артиллерии по жилому кварталу Авдеевки, - ОВА 04
Россияне били из артиллерии по жилому кварталу Авдеевки, - ОВА 05

армия РФ (19387) обстрел (27379) Донецкая область (9775) Кириленко Павел (638)


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Коли пишуть, що "росіяни" вгатили, чи обстріляли будинки громадян міста чи села, то мені хочеться кричати, які росіяни? Це терористи, це потвори, що стріляють по мамах, бабулях, маленьких дітках. Це злобні потвори, виправдання їх діях немає і ніколи не буде.
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12.02.2023 09:57 Ответить
Ей москолота дрьобана , для чого знищуєте Донбас , який ви вважаєте
своїм ??😕

Моє запитання , мабуть , недоречне , так як на московіі немає людей ,
а є дика срань , пьянь і дрянь , яка не в змозі дати конструктивну відповідь !
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12.02.2023 10:05 Ответить
будь вони на віки прокляті кацапські виродки і їх картаві хазяї ! щоб земля розступилася і поглинула їх на віки вічні.
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12.02.2023 12:57 Ответить
 
 