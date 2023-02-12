За прошедшие сутки морпехи уничтожили почти два десятка оккупантов, БТР и пушку "Гиацинт-Б"

Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Как отмечается, за прошедшие сутки, 11 февраля, морские пехотинцы уничтожили 14 оккупантов.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены БТР, прицепное орудие "Гиацинт-Б" и 5 российских военных. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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