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Новости Фото Война
15 763 99

Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта. ФОТО

Петр Порошенко побывал в бригаде противовоздушной обороны на южном фронте и передал бойцам оборудование для командного пункта, а также два грузовика DAF.

Один грузовик-"зенитка" - под установку ЗУ-23-2, за счет жесткой подвески и продуманной конструкции - практически идеальная мобильная огневая точка. Еще одна – тентованная "хозяйка", нужная и для перевозки личного состава, и для любого груза. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Порошенко также рассказал бойцам о невероятных эмоциях, когда украинское ПВО сбивает вражеские ракеты.

"Наши защитники – крутые. А чтобы ракеты сбивались в большем количестве, привезли им DAFы. На один воины поставят зенитную установку, другой – для перевозки личного состава и боеприпасов, которые необходимы для защиты нашего неба", – показывает Порошенко модифицированные автомобили.

"Этим ребятам из радиотехнической бригады ПВО мы уже привозили станцию химводоочистки. Военные говорят, что работает круто, меняют фильтры и пользуются на здоровье", - рассказывает пятый президент.

Смотрите: Бригада морской пехоты получила грузовики DAF и "Старлинки". ФОТО

Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта 01
Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта 02
Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта 03
Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта 04
Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта 05
Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта 06
Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта 07

"Мы долгое время держим связь с командиром, поэтому по его заказу привезли оборудование для мобильного командного пункта: электронику, плазмы, "Старлинки", автомобильные рации, потому что связь военных - это безопасность всей страны. Также передали 3 тысячи грелок и шины", - говорит Порошенко.

"Поблагодарил ребят за защиту украинского неба. Не дадим оркам ни одного шанса!", - подчеркнул он.

ПВО (2778) помощь (7822) Порошенко Петр (19607)


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Топ комментарии
+53
Коли вже він припинить красти для армії?
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12.02.2023 12:53
+42
Знову поставка від ''Пороха''! А від ''зелених'' черговий ''лапшовідосик'' на вуха зе-білам.
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12.02.2023 12:55
+26
На вайне піаріцца баріга,ні то што наш бубачка,каторий каждий день винужден гаваріть,гаваріть і гаваріть,штоби била што гаваріть!
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12.02.2023 12:56
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Правила форума Совет форумчан
Коли вже він припинить красти для армії?
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12.02.2023 12:53 Ответить
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12.02.2023 12:57 Ответить
Це встигне
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12.02.2023 13:00 Ответить
знов піариться, барига
знов колеса
і в заголовку нема, Порох передав
то ж нем всі побачать
видно команда була
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12.02.2023 13:40 Ответить
Зараз багато простих українців переказують армії останні гроші.

Ця війна стала народною.

Що коштує більше?

100 гривень для ЗСУ з пенсії бабусі
або
100 тисяч із бюджету олігарха?
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13.02.2023 04:40 Ответить
поки будемо донатити,поки і крастиме отак
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12.02.2023 14:13 Ответить
Знову поставка від ''Пороха''! А від ''зелених'' черговий ''лапшовідосик'' на вуха зе-білам.
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12.02.2023 12:55 Ответить
Краще по олігархам пройтись, адже депутати та інші голови під ними...
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12.02.2023 13:01 Ответить
а ти щось дав для ЗСУ? Хоч 100 гривень?
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12.02.2023 13:17 Ответить
Такие как ты вообще ни на что не способны. Ни спи#дить,ни покараулить.
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12.02.2023 13:30 Ответить
Пабло падло, якщо є факти про "наворовал" .... факти в студію і велкам в прокуратуру. А якщо немає, то пшов нах шарієвсько-подляківське смердюче гівно.



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:22.06.2022
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12.02.2023 13:17 Ответить
Звидки ви "знаючи"? Факти потрібні. Будьте ласкаві їх надати.
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12.02.2023 13:27 Ответить
Падло падло, пішло ти курсом кацапського корабля. Шефу подляку привіт!
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12.02.2023 13:29 Ответить
Падло падло, ще почитай:

Олексій Порошенко знаходився під Краматорськом.

Син президента України та народний депутат Олексій Порошенко, який https://tsn.ua/politika/marina-poroshenko-pidtverdila-scho-yiyi-sin-voyuye-v-zoni-ato-367093.html воював в зоні АТО , вперше поділився подробицями поїздки на Схід країни, йдеться у "http://svitske.1plus1.ua/ Світському житті ".

За словами Порошенка-молодшого, у зону бойових дій він поїхав добровольцем. Окрім того, чоловік мусив змінити прізвище, щоб не наражати на небезпеку людей навколо нього.

"Я туди поїхав добровольцем. Я сам з цього приводу написав заяву. Звичайно, були такі моменти, приміром, що я поїхав туди під іншим прізвищем. Прізвище моє там було Анісенко. Гарне українське прізвище. Взяв таке, яке мені дали", - пояснив Олексій.

Він також розповів, що його батальйон базувався під Краматорськом. Що ж до того, чи насправді син Порошенка воював, він відповів.

"Я не є професійним військовим, я не є якийсь там командос, який по передовій лазив. Я був в мінометному підрозділі, ми дійсно мали напруження біля нас. Це артилерійський підрозділ. Ми там і стріляли, і допомагали іншим нашим воювати", - додав син президента.

Нагадаємо, син Порошенка зізнався, що https://tsn.ua/politika/sin-poroshenka-poprosiv-ne-porivnyuvati-yogo-z-yanukovichem-molodshim-394258.html відчуває на собі упереджене ставлення через свої родинні зв'язки. Олексій Порошенко попросив не порівнювати його з Януковичем-молодшим
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12.02.2023 13:33 Ответить
А те, що гундосить на відосах чотири рази відкосило. Ось і є реальне порівняння!
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12.02.2023 13:41 Ответить
Не буду просити фактів, про "наворовал", пуста трата часу. Спитаю, на яку суму розкошелились особисто ви? Яка частина вашого бюджету пішла на підтримку ЗСУ?
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12.02.2023 13:26 Ответить
Вот не понимаю таких Баранов, как ти. На х...я ему красть, если его бизнес шел и идет хорош (сейчас может немного просел). Зачем писать то чего не знаешь.
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12.02.2023 13:54 Ответить
От них 🤢🤡МЕГАМАРОДЕРСТВО НА КРОВІ ! Старух, Резниченко, …Тимошенко ………і ті , хто розкрали 50 АВТО для поранених , вже за ґратами⁉️
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12.02.2023 13:10 Ответить
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12.02.2023 13:33 Ответить
На вайне піаріцца баріга,ні то што наш бубачка,каторий каждий день винужден гаваріть,гаваріть і гаваріть,штоби била што гаваріть!
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12.02.2023 12:56 Ответить
https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation?__tn__=-UC Фонд Порошенка

https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/videos/718153279414101/?__tn__=%2CO 29 июнь 2022 г. ·



Сьогодні https://www.facebook.com/petroporoshenko?__tn__=-]K Петро Порошенко та https://www.facebook.com/marynaporoshenko?__tn__=-]K Марина Порошенко відправили з Великої Британії до України першу партію з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150.

Автомобілі були придбані завдяки спільній програмі Фонду Порошенка, https://www.facebook.com/sprava.gromad?__tn__=-]K ГО Справа Громад , https://www.facebook.com/bratypozbroi?__tn__=-]K ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" та тисячам і тисячам українців, які перераховують кошти на цей проект.

Вже традиційно родина Порошенків подвоює зібрану українціями суму і на кожну гривню додає свою. Завдяки цьому ми можемо купити ще більше необхідного обладнання для української армії.

Ці повнопривідні дизельні вантажівки оснащені лебідкою і можуть перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, продукти харчування, воду, бочки з пальним. Все, що необхідне на позиціях - від деревини і скоб до мін та снарядів
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12.02.2023 13:02 Ответить
А яйца по 17 гривен тоже может перевозить?Вот тут Порох-барыга и спалился.
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12.02.2023 13:05 Ответить
А чому ви державною не пишите ?
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12.02.2023 13:08 Ответить
Тебе на немецком писать? Другой державы не имею.
Ты у мэра Харькова лучше спроси.
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12.02.2023 13:53 Ответить
Вам нихто не заважає писати українською ХОЧА Б З ПОВАГИ ДО ДЕРЖАВИ

І не тикайте
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12.02.2023 13:57 Ответить
Мэрам украинских городов не только не запрещено говорить на украинском,они обязаны-и срали они на свои обязанности.
Я 23 года как с Даунбасса уехал-подкацапного Улуса,я украинский просто не знаю.
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12.02.2023 14:07 Ответить
Рекомендую
https://www.youtube.com/@StudioFarion

хоча б спробуйте зрозумити українців
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12.02.2023 14:25 Ответить
Смотрю не доходит.Сначала украинский надо украинцам( гражданам) выучить.А на государственной должности это обязанность.Начните с мэра Харькова.
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12.02.2023 15:26 Ответить
Це до Вас не доходить - МЕР- посада тимчасова , а ось знання української для Вас - це величина постійна. Либо Ви з руськоязичною челістью , либо- маете знання слов'янської мови
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12.02.2023 16:38 Ответить
Це вновь куплені вантаживкі, чи митна служба півроку розмитнюе , як із безпілотниками ?

Це принципово питання - бо хтось постіно шкодить армії
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12.02.2023 13:07 Ответить
Софочка, от&бись от Людини!
Не в мові справа.
Це не принцепово питання.

Принципово - це Перемога України.

А з цім у Alex проблем нема.
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13.02.2023 04:51 Ответить
министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано (1903 - 1944) написал в своем дневнике:

«Как обычно, у победы находится сотня отцов, а поражение - сирота».



мова - це принципово
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13.02.2023 07:33 Ответить
Вот барыга,снова наживается, небось проезд бесплатный,ездит,свежим воздухом дышит и всё нахаляву.
Он что не знал,что надо просто перестать стрелять?
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12.02.2023 13:03 Ответить
Знав та сам наказував не стріляти по москалям та в суди дзвонив щоб саджали тих хто москалям у відповідь стріляв...
Чи ви народились з обранням Коломойського?
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12.02.2023 13:45 Ответить
Ах вот как Порох более 100 населённых пунктов освободил,не стреляя?
Понятно им тогда и стрелять нечем было,бегали в кроссовках чуть не с дробовиками.
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12.02.2023 13:48 Ответить
Велика подяка "Справі Громад", "Європейській Солідарності" та Президенту П. О. Порошенко за допомогу армії.
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12.02.2023 13:05 Ответить
Велика подяка Народу України,
а не олігархам.

Бо це Народ захищає свій дім,
свою Країну.
А для олігархів Україна, це тільки місце де вони обкрадають громадян- « заробляють»…
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13.02.2023 06:31 Ответить
Штат
додаток до штату
бюджет
І всі військові частини будуть мати це майно
НЕВЖЕ ДЕПУТАТАМ НЕ ЗНАТИ ЯК ПОСТАЧАТИ АРМІЮ - ЧИ ТЕЖ НЕ СЛУЖИЛИ????
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12.02.2023 13:06 Ответить
Депутаты? Какие, свадебные фотографы, экстрсексы и прочая шалупень от Зели. Часть сбежала, а часть бабло пилит пока не сбежали. Каков поп ...
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12.02.2023 13:15 Ответить
Дякуємо, пане Президенте. Ви забезпечуєте військо необхідним, а влада не встигає мародерити на яйцях по 17 грн. Скільки всього їм падає в руки від заходу і своїх. Все засекречує і засекречує контракти.
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12.02.2023 13:07 Ответить
А може краще йому завтра зайти до МОУ або в якесь Орг-моб упр ГШ і запитати (як депутат) - а чому не забезпечуєте?
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12.02.2023 13:35 Ответить
гарне питання до куплених "патріотів" )
Цей штат на будь яку критику попередника ліплять *********...
І так 300 років підряд стадо ведеться...
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12.02.2023 13:47 Ответить
Пороху - респект
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12.02.2023 13:10 Ответить
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12.02.2023 13:12 Ответить
А комик хрен копейки даст из своих денег. Долларовый миллионер , мог бы что-то для армии, для победы отстегнуть. Практически все мои адекватные знакомые , включая пенсионеров донатят на ВСУ, в разные Фонды, а этот нет. Принципиальный жлоб
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12.02.2023 13:12 Ответить
Друзья.
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12.02.2023 13:28 Ответить
Президент Петро Порошенко витратив на українську армію https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html 500 мільйонів гривень власних коштів . Таку статистику наводить інтернет-портал Ukrainian military pages, ідеться в сюжеті https://tsn.ua/vypusky/tsn ТСН.19:30 .

За цими даними, значну допомогу отримали військові Сил спеціальних операцій - особисто від президента 3-й окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому, отримав сотню снайперських гвинтівок від відомих виробників, оптику і далекоміри до них, а також десятки тисяч набоїв.

СТАЛО ВІДОМО, СКІЛЬКИ ВЛАСНИХ КОШТІВ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВИТРАТИВ НА ПОТРЕБИ ЗСУ

https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html 00:56



Також серед переданої допомоги є автомобілі, бронежилети, спорядження, форма і теплі речі. На додачу, у звіті Фонду Петра Порошенка за 2014-2016 роки стверджується, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.
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12.02.2023 13:41 Ответить
А що заважає пошукати інформацію про те, які речі купував порох за свої кошти для арміїї, коли був президентом?....Не кажучи вже за ППО столиці, яку він відновляв за власний рахунок....
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12.02.2023 13:31 Ответить
Новіков, на:

Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив, що систему протиповітряної оборони навколо Києва переобладнали за кошти компанії Рошен.

Про це він сказав в інтерв'ю https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/poprosiv-u-ssha-ne-tilki-javelin-poltorak.htm Обозревателю , відповідаючи на відповідне запитання.

"Це правда. Була допомога від компанії Рошен на переобладнання, ремонт комплексів протиповітряної оборони", - заявив Полторак.
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12.02.2023 13:36 Ответить
А яке відношення порошенко має до "рошена"? Чи всеж мав і досі має?
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15.02.2023 23:24 Ответить
Новіков, жери:

Загалом від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та структури, що належать до сфери його впливу, витратили 2 мільярди 400 мільйонів гривень на благодійність (з них 1 мільярд 300 мільйонів на потреби армії)
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12.02.2023 13:37 Ответить
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15.02.2023 23:38 Ответить
А чому ж ти мерзото не всю новину до кінця показав - полуниця нашим військовим пішла бонусом до:

Порошенко купив військовим на Донбас комплект камер спостереження27/05/2021 13:15

доповнено

"Благодійний фонд Порошенка" закупив для потреб українських військових на передовій батальйонний комплект камер спостереження.

Про це в четвер, 27 травня, https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2946382442297220&id=100007764793287 повідомив колишній радник п'ятого президента Петра Порошенка, політик і громадський діяч Юрій Бірюков у фейсбуці.

"Це вже не таємниця. На передову їде батальйонний комплект камер спостереження. Це для дев'яти взводних опорних пунктів, комплект потім буде об'єднаний у єдину мережу - видавання картинки спрямовується і на ротний опорний, і в штаб батальйону", - йдеться в повідомленні Бірюкова.

За його словами, камери спостереження рятуватимуть життя українським військовим.

https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/kamery-sposterezhenya-na-fronti-1/

https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/ https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/ https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/
https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/kamery-sposterezhenya-na-fronti-1/ https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/kamery-sposterezhenya-na-fronti-2/ https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/kamery-sposterezhenya-na-fronti-3/

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Фото: Юрій Бірюков/Facebook

"Насамперед, це навіть важливіше за розвідку ближньої лінії, це для порятунку життів бійців - не потрібно буде зайвий раз виглядати, не потрібно буде зайвий раз бігати вздовж лінії, а можна чітко спостерігати переміщення. Це життя. Життя військових", - наголосив Бірюков.

Він додав, що "поки Зеленський підписує розпорядження про відведення з лінії фронту контрснайперських груп, Порошенко забезпечує безпеку військових" своїм коштом.

Напередодні Бірюков https://www.facebook.com/yuri.biriukov повідомив , що "вантаж коштує декілька сотень тисяч гривень".

Волонтер Серж Марко (Олександр Карпюк), який допомагає снайперам, https://www.facebook.com/serg.marco/posts/2980691842248651?__cft__[0]=AZWtskgHL95b9bbDswrYM51PWym34P_urltkfd21d8W3F4TGCOlEtZQ8WNbyUOxoyQDvb3fIaAnlE8vhcwF174VPrVe8uz4TPT1QahhTd0__zYZT5fCeAeMgj4754kdWat0&__tn__=%2CO%2CP-R уточнив , що йдеться про батальйонний комплекс спостереження для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ (108-й батальйон).



Джерело: Юрій Бірюков/Facebook

"Назустріч сонцю. Попереду важлива і довгоочікувана подорож. Вгадайте, куди ми сьогодні прямуємо?", - написав у фейсбуці лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, додавши свої фото з вагона поїзда.

Згодом Петро Порошенко у фейсбуці підтвердив, що побував на позиціях 10 огшбр, зокрема https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2466039806863730 в бліндажі під селищем Шуми, та передав військовим велику кількість свіжої https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2465455280255516 полуниці .
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16.02.2023 09:06 Ответить
Новіков, на:
Загалом від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та структури, що належать до сфери його впливу, витратили 2 мільярди 400 мільйонів гривень на благодійність (з них 1 мільярд 300 мільйонів на потреби армії)
показать весь комментарий
12.02.2023 13:38 Ответить
Загалом від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та структури, що належать до сфери його впливу, витратили 2 мільярди 400 мільйонів гривень на благодійність (з них 1 мільярд 300 мільйонів на потреби армії)


Президент Петро Порошенко витратив на українську армію https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html 500 мільйонів гривень власних коштів . Таку статистику наводить інтернет-портал Ukrainian military pages, ідеться в сюжеті https://tsn.ua/vypusky/tsn ТСН.19:30 .

За цими даними, значну допомогу отримали військові Сил спеціальних операцій - особисто від президента 3-й окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому, отримав сотню снайперських гвинтівок від відомих виробників, оптику і далекоміри до них, а також десятки тисяч набоїв.

СТАЛО ВІДОМО, СКІЛЬКИ ВЛАСНИХ КОШТІВ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВИТРАТИВ НА ПОТРЕБИ ЗСУ

https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html 00:56



Також серед переданої допомоги є автомобілі, бронежилети, спорядження, форма і теплі речі. На додачу, у звіті Фонду Петра Порошенка за 2014-2016 роки стверджується, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.
показать весь комментарий
12.02.2023 13:40 Ответить
https://bigkyiv.com.ua/foto-dnya-poroshenko-pryviz-bijczyam-na-front-polunyczyu/ Що змінилося? Мабуть у 2021 році у військах все було окрім полуниці?
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15.02.2023 23:37 Ответить
Це за 2021 рік:

Порошенко передав батальйонний комплекс відеоспостереження 25-й ОПДБр в Авдіївці

Обладнання придбане за кошти українцїв та Фонду Порошенка.

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https://news.google.com/publications/CAAiEDV6tMkld_qrUyPPCI79mAIqFAgKIhA1erTJJXf6q1MjzwiO_ZgC?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk LB.ua в Google News

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16.02.2023 09:01 Ответить
Це теж 2021 рік, але вже 10-а бригада:

орошенко купив військовим на фронт комплекс оптичної розвідки і спостереження. ФОТО17/06/2021 16:54

"Благодійний фонд Порошенка" закупив для потреб українських військових на передовій повний комплекс оптичної розвідки і відеоспостереження.

Про це в четвер, 17 червня, https://www.facebook.com/petroporoshenko/ йдеться в дописі на фейсбук-сторінці лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

"42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10-та окрема гірсько-штурмова бригада , тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Зараз наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом!", - йдеться в повідомленні.

https://novynarnia.com/2021/06/17/poroshenko-10ohshbr/10-ohshbr-poroshenko-1/

https://novynarnia.com/2021/06/17/poroshenko-10ohshbr/ https://novynarnia.com/2021/06/17/poroshenko-10ohshbr/ https://novynarnia.com/2021/06/17/poroshenko-10ohshbr/ https://novynarnia.com/2021/06/17/poroshenko-10ohshbr/ https://novynarnia.com/2021/06/17/poroshenko-10ohshbr/
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Фото: Петро Порошенко/Facebook

"Ми спільно зібрали більше двох мільйонів гривень для повного оснащення 10 огшбр. Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку ми оснастимо такою ж системою відеоспостереження і розвідки", - написав Порошенко і додав, що "волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади далі робитимуть свою справу разом".

Нагадаємо, 27 травня нардеп від "ЄС" Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав https://novynarnia.com/2021/05/27/poroshenko-poviz-vijskovym/ 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження.
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16.02.2023 09:12 Ответить
новіков, а це вже ТРЕТЯ поставка 10-й бригаді:

Допомога військовим: Порошенко передав на фронт комплект оптичної розвідки
https://glavcom.ua/authors/mariana_mygal.html Мар'яна Мигаль

10 червня, 2021, 09:29 glavcom.ua

https://glavcom.ua/news/dopomoga-viyskovim-poroshenko-peredav-na-front-komplekt-optichnoji-rozvidki-761753.html https://glavcom.ua/news/dopomoga-viyskovim-poroshenko-peredav-na-front-komplekt-optichnoji-rozvidki-761753.html#page_comments 0



Порошенко запропонував підвищити ефективність бойових комплексів, зібравши кошти для бригадного пункту

Фото: prm.ua

Це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади

Громадська організація «Справа Громад» спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й придбали комплект спостереження та оптичної розвідки для українських військових. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Сьогодні ми передаємо його на фронт у 8-ий батальйон 10-ої ОГШБр. Кілька тижнів тому я особисто передавав такий самий комплект у 108-ий батальйон. Загалом це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Дякую неймовірним українцям, ви спільно з нами рятуєте життя українських воїнів», - написав лідер «ЄС».
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16.02.2023 09:18 Ответить
Цікаво, чому коли я майже також висловився за порохоботів, то мене заблокували? Але питання ні в цьому! Мені цікаво, як порошенко укріплював армію, якщо ППО купував "рошен" (зі свідчень Полторака), а зараз він купляє дуже корисні речи, вроді як за власні кошти? А ведь він і дороги не будував.
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16.02.2023 12:01 Ответить
Порошенко купляє і за свої кошти і в складчину з нами - членами суспільної організації "Справа Громад" , 50/50.
До речі за мій вклад в волонтерську діяльність в "Справі Громад" моє прізвище та ім'я вигравірувані на іменній табличці на бронеавтомобілі "Шілд" з назвою "Халк" + за кожен мій донат. я отримую теніску з написом "Я купляю бронеавтомобіль". Таких бронеавтомобілів куплено вже 11 шт.
Можеш докласти своєму куратору, що ти "розкрутив" порохобота на "базар". Від тебе тхне, якщо не пригожинським, то шарієвським вже точно ботом.
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16.02.2023 12:38 Ответить
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12.02.2023 13:26 Ответить
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12.02.2023 13:34 Ответить
Барига на крові краще би асфальту кілометр застелив десь в Кончі Заспі, ніж бійцям допомагати.
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12.02.2023 13:33 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
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12.02.2023 13:37 Ответить
В мене теж було таке відчуття … про «волонтера@ притулу…

Чому? Складно відповісти. Але , я какзав Станіславський- не вірю!

Після «роботи « разважальником на ТВ - зібрати міллиони грошей, та щось на це доставляти людям?

Дуже хотів би помилятись, але…
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13.02.2023 06:43 Ответить
Не зробив? А тому що він - був діючим Президентом, а не царем. Повноваження "трошки" інші.
А чому бубочка не "забезпечує замовленнями бронетанкові заводи України, та "КрАЗ""???
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12.02.2023 13:49 Ответить
Ще одне вилізло.

Події і обставини запровадження та припинення[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&action=edit&section=1 ред. код ]

Ввечері 25 листопада 2018 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96 агресії прикордонних кораблів РФ у Керченській протоці проти кораблів ВМСУ, було скликане екстрене засідання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО , на якому ухвалено рішення запропонувати Президенту Порошенку ввести https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнний стан на 60 дібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-:0-2 [2] . Для запровадження воєнного стану в країні спікер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Парубій скликав позачергове засідання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ в понеділок 26 листопада о 16:00 (https://uk.wikipedia.org/wiki/UTC%2B2 UTC+2 )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-3 [3] .

Петро Порошенко після відповідного рішення РНБО звернувся до Верховної Ради з проханням зібратися на позачергове засідання та розглянути введення воєнного стану в Україні терміном на 60 днівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-:0-2 [2] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 26 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2018_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2018 року Президент підписав указ про запровадження воєнного стану строком на 60 дібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-9 [9] .

О 17:30 Президент заявив, що буде просити Верховну Раду запровадити воєнний стан з 9 год 00 хв 28 листопада 2018 року на всій території України терміном на 30 днівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-10 [10] . Він пояснив, що таким чином воєнний стан не накладатиметься на початок виборчої кампаніїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-12 [12] .

26 листопада 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада прийняла Рішення щодо запровадження в 10 областях України воєнного стануhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-14 [14] . О 21:33 депутати затвердили Указ Президента 276 голосамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-15 [15] . Області, в яких запроваджено воєнний стан - це прикордонні області з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ , невизнаним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Придністров'ям , а також ті, що мають вихід до Чорного та Азовського морів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Миколаївська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Сумська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізька області, внутрішні води керченської акваторії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Азовського моря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-16 [16] .

Наступним же голосуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Постановою Верховної Ради було призначено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 вибори Президента України на 31 березня 2019 року, за що проголосували 298 депутатів.

27 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО офіційно проінформувала, що воєнний стан введено у 10 областях України з 14:00 26 листопада 2018 року
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12.02.2023 13:52 Ответить
гарно підмічено ... "дякуни"...

А мог би підбити раду на розпуск - та наколядувати собі поболіьше "штиків" - зробити імпічмент - та ЯК ВЗЯТИСЬ ЗА ШТАМПУВАННЯ ЗБРОЇ....
Розігнався... наївний...

Справедливості ради потрібно відмітити що АРМІЮ не тільки порошенко розвалював, але якщо сумувати факт 20 років у владі з 1998... То все повинно ставати зрозумілим.
Війна контрольована. Що ця, що Афган, що Вьетнам...
Є тільки побоювання що цей геноцид надовго тепер...
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12.02.2023 13:53 Ответить
Кінокомпанія «Кварталу-95» за рік збільшила доходи в РосіїСпівзасновником російської компанії студії «Квартал-95» є перший помічник президента України Сергій Шефір

https://zaxid.net/kultura_tag51419/ Культура - https://zaxid.net/blogger/volodimir_pirig_u28385/ Володимир Пиріг, 16:59, 30 квітня 2021 2608 8

68

До темиhttps://zaxid.net/kolishni_biznes_partneri_zelenskogo_povernuli_v_byudzhet_rosiyi_35_mln_rubliv_za_film_n1485637 Колишні бізнес-партнери Зеленського повернули в бюджет Росії 35 млн рублів за фільм ZAXID.NEThttps://zaxid.net/biznes_partner_pomichnika_prezidenta_zelenskogo_maye_zvyazki_z_politichnoyu_elitoyu_rf_n1490353 Бізнес-партнер помічника президента Зеленського має зв'язки з політичною елітою РФ ZAXID.NET



фото https://zaxid.net/ LIGA.net

Одним зі співзасновників російської компанії «Кварталу 95» є Сергій Шефір - перший помічник президента України Володимира Зеленського

Російська компанія «Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а досі є перший помічник президента https://zaxid.net/shefir_tag53253/ Сергій Шефір , збільшила прибутки, йдеться в матеріалі програми журналістських розслідувань «https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-grin-films-sbilshyla-prybutky/31231399.html Схеми ».

Журналісти проаналізували дані бухгалтерського балансу за 2020 рік, які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.

У 2020 році компанія збільшила свій дохід майже на 16% у порівнянні з 2019-м, і отримала 55,8 млн російських рублів (майже 772 тис. доларів США). З них майже 32 млн рублів (понад 440 тис. доларів) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат. Збільшення продажів у «Грин Филмс» анонсували у попередньому річному звіті.

При цьому, як вказала «Грин Филмс» у своїй звітності, фірма отримала на 50% більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у 2019 році.

Компанія також продовжила розраховуватися з кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18%, до майже 139 млн рублів (1,9 млн доларів). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки - дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу, припустили автори матеріалу.

В той же час, ґрунтовних пояснень до бухгалтерської звітності з причинами збільшення доходів та планами на наступний рік, на відміну від 2019-го, фірма в письмовому вигляді не надала.

Сергій Шефір не відповів на прохання журналістів прокоментувати причини зростання доходу російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію.

Як відомо, на початку 2019 року журналісти «Схем» з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу-95».

Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

https://zaxid.net/news/
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12.02.2023 14:11 Ответить
Кінокомпанія «Кварталу-95» за рік збільшила доходи в РосіїСпівзасновником російської компанії студії «Квартал-95» є перший помічник президента України Сергій Шефір

https://zaxid.net/kultura_tag51419/ Культура - https://zaxid.net/blogger/volodimir_pirig_u28385/ Володимир Пиріг, 16:59, 30 квітня 2021 2608 8

68

До темиhttps://zaxid.net/kolishni_biznes_partneri_zelenskogo_povernuli_v_byudzhet_rosiyi_35_mln_rubliv_za_film_n1485637 Колишні бізнес-партнери Зеленського повернули в бюджет Росії 35 млн рублів за фільм ZAXID.NEThttps://zaxid.net/biznes_partner_pomichnika_prezidenta_zelenskogo_maye_zvyazki_z_politichnoyu_elitoyu_rf_n1490353 Бізнес-партнер помічника президента Зеленського має зв'язки з політичною елітою РФ ZAXID.NET



фото https://zaxid.net/ LIGA.net

Одним зі співзасновників російської компанії «Кварталу 95» є Сергій Шефір - перший помічник президента України Володимира Зеленського

Російська компанія «Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а досі є перший помічник президента https://zaxid.net/shefir_tag53253/ Сергій Шефір , збільшила прибутки, йдеться в матеріалі програми журналістських розслідувань «https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-grin-films-sbilshyla-prybutky/31231399.html Схеми ».

Журналісти проаналізували дані бухгалтерського балансу за 2020 рік, які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.

У 2020 році компанія збільшила свій дохід майже на 16% у порівнянні з 2019-м, і отримала 55,8 млн російських рублів (майже 772 тис. доларів США). З них майже 32 млн рублів (понад 440 тис. доларів) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат. Збільшення продажів у «Грин Филмс» анонсували у попередньому річному звіті.

При цьому, як вказала «Грин Филмс» у своїй звітності, фірма отримала на 50% більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у 2019 році.

Компанія також продовжила розраховуватися з кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18%, до майже 139 млн рублів (1,9 млн доларів). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки - дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу, припустили автори матеріалу.

В той же час, ґрунтовних пояснень до бухгалтерської звітності з причинами збільшення доходів та планами на наступний рік, на відміну від 2019-го, фірма в письмовому вигляді не надала.

Сергій Шефір не відповів на прохання журналістів прокоментувати причини зростання доходу російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію.

Як відомо, на початку 2019 року журналісти «Схем» з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу-95».

Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

https://zaxid.net/news/
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12.02.2023 15:02 Ответить
Слушай, ты, чучело У Порошенко возможно есть амбиции на следующего президента, так почему бы ему не попиариться (слово то какое). При предыдущем президенстве он не уделял должному внимания пиару (наверное не было времени). Результат, как говорится, на лицо. Ржи дальше.
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12.02.2023 14:08 Ответить
Прокоментуй
Порошенко через украинский суд доказал, что войны с Россией нет
http://pauluskp.com/news/8ed19cb18?fbclid=IwAR1s5e4M3szUPJTmbOdyPuVe4vR753xa9XH-5jJh-Czc9zSR26YBvGGUgjI
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12.02.2023 17:19 Ответить
Войну Украине никто не объявлял даже сейчас. Если в то время признать конфликт войной то надо было вводить военное положение с вытекающими последствиями. В то время страна была готова к этому, армия была готова воевать, оружия было достаточно, Запад хотел полномасштабной войны в Европе (это сейчас дают оружие, а тогда...)???
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12.02.2023 18:46 Ответить
Если, что, то я не порохобот. В Пороха тоже много недостатков, но на фоне теперешних клоунов, он идеал.
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12.02.2023 18:52 Ответить
Який міжнародний договорів виконує Московія?

Тобто по статуту ООН ми також не маємо причин на юридичному державному рівні оголосити про захист від нападу Кремля і через це війну з нападником, тобто Росією?

Розумієте які наслідки неоголошення сторін конфлікту?


Як ви думаєте як назвуть Коломойський та Ко цей "конфлікт" через 20 років в "Новій Українській школі"? (при умові що землі під такой назвою ще будуть)

До речі Трамп на вашу думку працює на Озеро чи на ФРС?
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12.02.2023 19:11 Ответить
Я, вот, в этих юридических вопросах, если честно, не очень. А на счет земли под названием Украина (ваши слова)и как назовут "конфлікт" разные Ко..., то я уверен, что Украина будет. А теперешние военные действия назовут войной. Не надо сравнивать ситуацию 2014-2021 гг. и сегодняшнюю. Слишком разные масштабы. Ну, и все зависит от народа- как будет выбирать себе руководителей, после этих событий, "телевизором или мозгами".
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12.02.2023 19:56 Ответить
Охендовского помните? Урньі на обочинах помните? Как Одесский припортовий боевики Коломойского рейдерят помните? Врадиевку? Складьі? Доверяете информации что в РФ нету "демократических вьіборов"?
И тут вопрос: где в єтих моментах нацьія смогла как то себя проявить?

Я хочу верить во все хорошее и призираю все плохое, но того что я знаю достаточно что бьі понимать что нацию ни о чем не спрашивают когда принимают решения. Котльі, Группа Музичка, Еленовка і тд і тп... Я сюда так же добавляю Кузьму і Кушнарева... так же другие "убийства" или похожее на таковьіе - когда нация теряет очередную надежду... Юлька... і тд і тп
А семья Черновола? Кем бьіл отец и кем стал сьін...

Знаете ли ви глав организаторов НКВС? Читали ли вьі тот небольшой рассекреченьій архив киевского, некогда, политбюро?

Верно говорят ...

Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего

Мьі не знаем своего врага.... єто и есть победа заочно...

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12.02.2023 20:17 Ответить
.... их победа, наше поражение. А манкурти и дальше будут спорить кто лучше - Вовк или Труба (яинори)
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12.02.2023 20:19 Ответить
Я не антисемит, но считаю, что ключевые посты в руководстве страны должны занимать украинцы (нац.). Кто протолкнул закон о земле не посовещавшись с народом? Порох, к стати, его поддержал. Вы посмотрите, кто правил и правит страной 30 лет, в чьих руках СМИ, крупный бизнес. Украинцев в эти сферах единицы, хотя по численности населения под 80%. Если бы ворье не было у власти эти года, то не была бы Украина в таком плачевном состоянии.
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12.02.2023 21:13 Ответить

Дякую.

Так і повинно бути, але противник знає як нації вивести за рамки стратегічного мислення на кшталт "1984" х Китайські Стратагеми.

Таких як ви на цьому сайті мало: які поєднують По з ЗЕ... Олігархи - над ними. А вони під нащадками НКВС якому один млрд долл втрат - до лампочки. Ще раз дякую за бесіду.
Нехай наш рід колоситься!
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13.02.2023 01:32 Ответить
«Он ідеал»???

Я дуже сподіваюсь, що у більшість громадян пам'ять не як у акваріумної рибки…
дуже коротка…
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13.02.2023 06:48 Ответить
Идеал на фоне теперешних клоунов-гопников. Что не так?
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13.02.2023 12:14 Ответить
Вce не так!

Не может быть Порох « идеалом», даже на фоне других.

Время «любых друзив» уже прошло. Вони/ они не «Херои»…

Ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Ющенко, ни Янукович…

Каждый из них скомпрометировал себя по своему, но всех их « одинаково» смыло в унитаз.
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13.02.2023 15:03 Ответить
Ось і повилазили зебіли з усіх шпарин на новину про Пороха щоб погавкати, бо на на їхнє божество гавкнути ніззя.
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12.02.2023 13:52 Ответить
І всі, як один свіженькі ,нещодавно вилупились в подляківському гнізді новікови, франтішки гусліки пєчки і друга наволоч.
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12.02.2023 13:55 Ответить
73% зараз живуть краще, ніж при Порошенку, бо жодної скарги на Зеленського від них не чув.
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12.02.2023 13:52 Ответить
а як же "епоха бідності", а як шашлички травневі?!
а кожен з нас президент?!
а хто наживається зараз на війні?
а чому не можна просто перестати стріляти?
а чому випускники трускавецьких санаторіїв не підняли економіку?

а тут ще й "мародер" піариться! допомагає ЗСУ та допомагає
а неголений п.....р покриває ворюг та годує паству відосіками
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12.02.2023 14:21 Ответить
Коли мали не цінували, а зараз відчуваєш різницю, проміняли людину та президента на оце сьогоднішнього обдовбаного величного боневтіка, без жодних моральних і людських ціностей
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12.02.2023 14:33 Ответить
 
 