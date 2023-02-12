Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта. ФОТО

Петр Порошенко побывал в бригаде противовоздушной обороны на южном фронте и передал бойцам оборудование для командного пункта, а также два грузовика DAF.

Один грузовик-"зенитка" - под установку ЗУ-23-2, за счет жесткой подвески и продуманной конструкции - практически идеальная мобильная огневая точка. Еще одна – тентованная "хозяйка", нужная и для перевозки личного состава, и для любого груза. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Порошенко также рассказал бойцам о невероятных эмоциях, когда украинское ПВО сбивает вражеские ракеты.

"Наши защитники – крутые. А чтобы ракеты сбивались в большем количестве, привезли им DAFы. На один воины поставят зенитную установку, другой – для перевозки личного состава и боеприпасов, которые необходимы для защиты нашего неба", – показывает Порошенко модифицированные автомобили.

"Этим ребятам из радиотехнической бригады ПВО мы уже привозили станцию химводоочистки. Военные говорят, что работает круто, меняют фильтры и пользуются на здоровье", - рассказывает пятый президент.

Смотрите: Бригада морской пехоты получила грузовики DAF и "Старлинки". ФОТО















"Мы долгое время держим связь с командиром, поэтому по его заказу привезли оборудование для мобильного командного пункта: электронику, плазмы, "Старлинки", автомобильные рации, потому что связь военных - это безопасность всей страны. Также передали 3 тысячи грелок и шины", - говорит Порошенко.

"Поблагодарил ребят за защиту украинского неба. Не дадим оркам ни одного шанса!", - подчеркнул он.