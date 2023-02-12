Рашисты ударили ракетой С-300 по Дружковке, Часов Яр и Бахмут обстреляны из артиллерии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки оккупационные войска России атаковали 14 населенных пунктов. Погибли и получили травмы гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, разрушен и поврежден 21 гражданский объект - 15 жилых домов, админздание, хозяйственные постройки, автомобиль.

"Ракету "С-300" оккупанты направили по Дружковке. Из "Градов" обстреляли Орловку и Ставки, из "Ураганов" - Карловку. Во всех случаях информация о жертвах и повреждениях не поступала", - говорится в сообщении.

Реактивной артиллерией российские войска накрыли Часов Яр и Бахмут. В Часов Яре снаряды попали в один многоквартирный и 14 частных домов, ранены гражданские жители. В Бахмуте есть погибшие и травмированные.

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