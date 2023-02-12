Последствия обстрела Херсона: ранен человек, повреждены дома и автомобили, - горсовет. ФОТО

На сегодняшнее утро враг 14 раз обстрелял территорию Херсонской общины. Пострадал один человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский городской совет.

"Под вражеским огнем преимущественно находились мкрн Остров и пгт Антоновка. Поражены частные дома и два автомобиля", - говорится в сообщении.

В течение 11 февраля армия РФ обстреливала мкрн Остров, пос. Антоновка, Зеленовка, Приднепровское. Погибших и пострадавших нет.

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