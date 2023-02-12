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Двое мужчин погибли, подорвавшись на российской мине в Херсонской области, - ОВА. ФОТО

В Херсонской области автомобиль с мирными людьми подорвался на мине, оставленной российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.

"Машина с гражданскими наткнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте", - говорится в сообщении.

Херсонская ОВА еще раз призывает жителей региона передвигаться по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники.

"НЕ НУЖНО сейчас посещать лесополосы, посадки и поля! ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО, ведь там может оставаться вражеская взрывчатка. Если вы увидели взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о такой находке правоохранителей или спасателей",- добавляют в ОВА.

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Двое мужчин погибли, подорвавшись на российской мине в Херсонской области, - ОВА 01
Двое мужчин погибли, подорвавшись на российской мине в Херсонской области, - ОВА 02

авто (4214) взрыв (6772) минирование (1446) разминирование (715) Херсонская область (4807)


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Посеред поля їхали на автівці? Металісти?
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12.02.2023 15:16 Ответить
Херсонська ОВА вкотре закликає мешканців регіону пересуватися тільки тими маршрутами, що вже обстежили вибухотехніки ©
--
Лично мне , в этом предложении понятны все слова по отдельности и весь смысл в целом.
Но судя по фото , "нарид" ********** с прицепом просто по полям..ну *****
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12.02.2023 15:30 Ответить
 
 