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Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в ходе базовой общевойсковой подготовки в Великобритании под руководством британских инструкторов отрабатывают способы передвижения личного состава в составе подразделения и действия в наступлении и обороне.

Об этом начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в телеграм-канале, обнародовав фото с учений, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят обучение по отработке способов передвижения личного состава в составе подразделения, действий в наступлении и обороне, ведению боевых действий в населенных пунктах под руководством роты A, 1-го Королевского полка принцессы Уэльской Сухопутных войск ВС Великобритании. Обучение проходит в Великобритании в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке", - рассказал он.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины изучают применение общих принципов домедицинской помощи во время ведения боевых действий в урбанизированной местности. Вооруженные силы Канады находятся на территории Великобритании, чтобы использовать свой опыт и научить украинских новобранцев, обеспечить их оперативную готовность", - рассказал также Павлюк.

Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 01
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 02
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 03
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 04
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 05
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 06
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 07
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 08
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 09
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 10
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 11
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 12
Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне 13

Автор: 

Великобритания (4984) Канада (2091) военные учения (3459) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+13
вот пидарок твои сруцкие витязи под Бахмутом - и это только в одном кадре свинорыл...!

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12.02.2023 17:57
+13
а вот ваша свиноцабака в трусиках распятая под Харьковом...!)))

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12.02.2023 17:59
+4
а в цей самий час наша верховна зрада приміряє товщину асфальту на дорозі донецк київ
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12.02.2023 17:19
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а в цей самий час наша верховна зрада приміряє товщину асфальту на дорозі донецк київ
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12.02.2023 17:19 Ответить
А в цей час чергове стадо п'яних мобіків з околіц сруських гвалтує блідосруського інструктора десь під Гомелем. Хоча, йому можливо навіть подобається. Бойового досвіду у нього немає, а тут-така увага
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12.02.2023 17:33 Ответить
вот пидарок твои сруцкие витязи под Бахмутом - и это только в одном кадре свинорыл...!

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12.02.2023 17:57 Ответить
а вот ваша свиноцабака в трусиках распятая под Харьковом...!)))

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12.02.2023 17:59 Ответить
распьятий мальчік в трусіках
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14.02.2023 03:53 Ответить
Маши всем рукой.
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12.02.2023 18:02 Ответить
видно ты свинорыл заглотнул путина по самые помидоры - мочишь плохиш...)))
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12.02.2023 18:09 Ответить
Неплохо бы прочитать, кто и где это опубликовал.
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12.02.2023 19:11 Ответить
Прочитала все посты
Сначала даже не поняла
Решила,что на Цензор
Пришли русские
Обычно так общаются
Именно они
Когда в 2014 началась война
Русские писали под моими постами про путина
Мы приедем в Киев на танках
И повесим тебя на Крещатике
И я уже тогда понимала
Нельзя опускаться до их уровня
Даже полемизируя в интернете
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13.02.2023 11:32 Ответить
 
 