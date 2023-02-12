Украинские воины в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в ходе базовой общевойсковой подготовки в Великобритании под руководством британских инструкторов отрабатывают способы передвижения личного состава в составе подразделения и действия в наступлении и обороне.

Об этом начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в телеграм-канале, обнародовав фото с учений, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят обучение по отработке способов передвижения личного состава в составе подразделения, действий в наступлении и обороне, ведению боевых действий в населенных пунктах под руководством роты A, 1-го Королевского полка принцессы Уэльской Сухопутных войск ВС Великобритании. Обучение проходит в Великобритании в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке", - рассказал он.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины изучают применение общих принципов домедицинской помощи во время ведения боевых действий в урбанизированной местности. Вооруженные силы Канады находятся на территории Великобритании, чтобы использовать свой опыт и научить украинских новобранцев, обеспечить их оперативную готовность", - рассказал также Павлюк.

























