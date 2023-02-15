РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Фото
6 720 13

Заблокирована попытка компании из РФ присвоить два украинских судна в Испании, - СБУ. ФОТО

СБУ совместно с правоохранительными органами Испании предотвратила попытки России присвоить два судна, принадлежащих госпредприятию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Заблокирована попытка компании из РФ присвоить два украинских судна в Испании, - СБУ 01

Отмечается, что руководство подсанкционной компании из РФ пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами, находящимися на территории испанского порта. Общая стоимость кораблей – более 10 млн долларов.

Для реализации сделки представители страны-агрессора "договорились" с чиновниками украинского госпредприятия об аренде плавсредств аффилированной бизнес-структурой, контролируемой из России. Затем участники схемы создали искусственные условия для передачи судов российской компании якобы за погашение долга посредством арестованных активов в Украине.

Заблокирована попытка компании из РФ присвоить два украинских судна в Испании, - СБУ 02

Читайте также: Разоблачены мошенники, укравшие почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Впрочем, сотрудники СБУ совместно с западными партнерами своевременно разоблачили преступный механизм, установили лиц, причастных к его организации, и заблокировали незаконную передачу украинского имущества. По материалам СБУ суд наложил арест на морские суда. После проведения неотложных следственно-оперативных действий они будут возвращены в собственность Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), решается вопрос о сообщении о подозрении должностным лицам госпредприятия и их сообщникам, причастным к сделке. Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Автор: 

Испания (867) корабль (2042) СБУ (19924)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
А світ тут до чого? Це ж українські чиновники зрадили Україну
показать весь комментарий
15.02.2023 21:37
+13
Цікаво що про самих "державних посадовців" ані слова? Хто вони? І зараз при владі? Торг ведуть?
показать весь комментарий
15.02.2023 21:34
+9
Интересно посадят или как всегда ограничатся взяткой? Пишут что взяли того, арестовали то то, а в итоге все фонарь. Никто не сел, бабки пропали. Гребаная украинская коррупция
показать весь комментарий
15.02.2023 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.02.2023 21:00 Ответить
скрізь ті руські. невже світ не розуміє загрозу світу саме в них ! біда
показать весь комментарий
15.02.2023 21:24 Ответить
А світ тут до чого? Це ж українські чиновники зрадили Україну
показать весь комментарий
15.02.2023 21:37 Ответить
ото ж бо!
ключеві слова:

.....представники країни-агресора "домовились" з посадовцями українського держпідприємства
показать весь комментарий
15.02.2023 22:43 Ответить
як сказав мій трирічний онук: "Крим у нас украли ці рашисти... Ворюжки"
показать весь комментарий
15.02.2023 21:25 Ответить
а коли підросте, то додасть:
"...тому що діди просрали"

.
показать весь комментарий
15.02.2023 22:45 Ответить
СБУ як малі діти. Корейки рішили забрати своє.
показать весь комментарий
15.02.2023 21:33 Ответить
Цікаво що про самих "державних посадовців" ані слова? Хто вони? І зараз при владі? Торг ведуть?
показать весь комментарий
15.02.2023 21:34 Ответить
И название судов замазаны.
показать весь комментарий
15.02.2023 22:54 Ответить
Интересно посадят или как всегда ограничатся взяткой? Пишут что взяли того, арестовали то то, а в итоге все фонарь. Никто не сел, бабки пропали. Гребаная украинская коррупция
показать весь комментарий
15.02.2023 21:54 Ответить
Така само схема була використана за потуранням Кравчука для тотального розкрадання майна Чорноморського Морського Пароплавства (BLASCO), і той час чи не найбільшої судноплавної компанії світу.
показать весь комментарий
16.02.2023 05:32 Ответить
Це часом, не ті два рибацькі сейнери, що засвітилися після революції Гідності, коли на посаду директора, хотіли призначити чергового фунтіка, а він виявився патріотом,
і надав розголосу цю тему....
Хоча я не маю жодного сумніву, що вони до цих пір працюють на москалів, по тій же схемі....
А що з найбільшим українським судном Титан, також нена часі, як і з Мрією....
показать весь комментарий
16.02.2023 06:40 Ответить
це траулера
показать весь комментарий
16.02.2023 10:57 Ответить
 
 