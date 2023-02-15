Заблокирована попытка компании из РФ присвоить два украинских судна в Испании, - СБУ. ФОТО

СБУ совместно с правоохранительными органами Испании предотвратила попытки России присвоить два судна, принадлежащих госпредприятию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что руководство подсанкционной компании из РФ пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами, находящимися на территории испанского порта. Общая стоимость кораблей – более 10 млн долларов.

Для реализации сделки представители страны-агрессора "договорились" с чиновниками украинского госпредприятия об аренде плавсредств аффилированной бизнес-структурой, контролируемой из России. Затем участники схемы создали искусственные условия для передачи судов российской компании якобы за погашение долга посредством арестованных активов в Украине.

Читайте также: Разоблачены мошенники, укравшие почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Впрочем, сотрудники СБУ совместно с западными партнерами своевременно разоблачили преступный механизм, установили лиц, причастных к его организации, и заблокировали незаконную передачу украинского имущества. По материалам СБУ суд наложил арест на морские суда. После проведения неотложных следственно-оперативных действий они будут возвращены в собственность Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), решается вопрос о сообщении о подозрении должностным лицам госпредприятия и их сообщникам, причастным к сделке. Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.