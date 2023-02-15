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Воины 3-й штурмовой бригады уничтожили под Бахмутом редкую российскую бронемашину "Штурм-С". ВИДЕО

15 февраля в сети появилось видео о том, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают под Бахмутом редкий российский бронеавтомобиль "Штурм-С".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме бригады.

В сообщении отмечается: "Работают артиллеристы 3 ОШБр, подразделение "Команда Постріл". Тремя попаданиями из МСТА-С уничтожена боевая бронированная машина "Штурм-С" и склад с БК противника в пригороде Бахмута".

Читайте также: Зеленский о ситуации в Бахмуте: "Сложно, держатся"

Автор: 

Бахмут (1603) 3-я Отдельная штурмовая бригада (425)


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Топ комментарии
+17
Наші взяли в полон молодого Леніна

Цікаво це він в нагрузку до танків Т-34 іде ?

Відео: https://t.me/a_shtirlitz?fbclid=IwAR1eDqaOy1Oto0YrZqUaX_2y6rljxRqm879-pu0qBbzrxF57ClSKWlm1vxY https://t.me/a_shtirlitz
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15.02.2023 22:18
+14
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15.02.2023 22:32
+13
3-я завжди попереду!!!!
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15.02.2023 22:00
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3-я завжди попереду!!!!
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15.02.2023 22:00 Ответить
Был штурм стал лом.
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15.02.2023 22:03 Ответить
До мотолиги приварили птур і перетворили її на конкурента зірки смерті.
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15.02.2023 22:08 Ответить
Там система наведення норм. ЗСУ в 2015 під Вуглкгірськом на такій норм орків накрошили
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15.02.2023 22:33 Ответить
Эта "редкая бронемашина" в миру самоходный ПТРК,стоящий на вооружении в том числе и ВСУ.
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15.02.2023 22:11 Ответить
Норвежский спецназ..... а вам слабо?
https://twitter.com/i/status/1625775061700382722
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15.02.2023 22:12 Ответить
Одін?
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15.02.2023 22:21 Ответить
а этого никто не знает, сколько их таких есть на самом деле.... ))
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15.02.2023 23:07 Ответить
Нда...еффектно, в кінці повністю згрупований, як куля. Але ж ось https://youtu.be/ST5Rwm08x-s
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15.02.2023 23:29 Ответить
да, я видел.... прикольно! )
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15.02.2023 23:33 Ответить
эта по*бень редкостная потому,что делалась в совке,и остались единицы у коллекционеров.
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15.02.2023 22:13 Ответить
"Трьома влучаннями з МСТА-С" - це російський "ленд-ліз".
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15.02.2023 22:15 Ответить
Смерть кацапа! Путлер капут!!!
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15.02.2023 22:16 Ответить
Там редкостного только кацапское дерьмо разбрызганное внутри.
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15.02.2023 22:16 Ответить
Наші взяли в полон молодого Леніна

Цікаво це він в нагрузку до танків Т-34 іде ?

Відео: https://t.me/a_shtirlitz?fbclid=IwAR1eDqaOy1Oto0YrZqUaX_2y6rljxRqm879-pu0qBbzrxF57ClSKWlm1vxY https://t.me/a_shtirlitz
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15.02.2023 22:18 Ответить
от курва, він все таки "вічно живий", втік з палати "мавзолей"
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15.02.2023 22:22 Ответить
І членін такой молодой.
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15.02.2023 23:00 Ответить
колись Каганович говорив, якщо леніна добре пошкрябати, вилізе щось татарське
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16.02.2023 02:33 Ответить
Да-с!
Уничтожили-с Штурм-С!
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15.02.2023 22:24 Ответить
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15.02.2023 22:28 Ответить
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15.02.2023 22:32 Ответить
"Наш Штурм-С **********!"
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16.02.2023 13:29 Ответить
 
 