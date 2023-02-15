Воины 3-й штурмовой бригады уничтожили под Бахмутом редкую российскую бронемашину "Штурм-С". ВИДЕО

15 февраля в сети появилось видео о том, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают под Бахмутом редкий российский бронеавтомобиль "Штурм-С".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме бригады.

В сообщении отмечается: "Работают артиллеристы 3 ОШБр, подразделение "Команда Постріл". Тремя попаданиями из МСТА-С уничтожена боевая бронированная машина "Штурм-С" и склад с БК противника в пригороде Бахмута".

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