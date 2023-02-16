Враг обстрелял приграничье Харьковщины, зафиксированы авиаудары по двум населенным пунктам, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки вражескому огневому влиянию подверглись населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, враг обстреливал из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Купянск, Волчанск, Двуречную, Светличное и другие населенные пункты.

"Кроме того, оккупанты совершили авиационные удары по Гранову и Удам. Вчера, после утренних обстрелов Купянска, повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов и хозяйственные постройки. Начались пожары. Также под вражеским огнем был пгт Двуречная. Там выбиты окна в нескольких частных домах. ", – говорится в сообщении.

В 11:00 российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" село Светличное Золочевской территориальной громады. Повреждения получили одно домохозяйство и электросети.

После 11:00 враг из артиллерии обстрелял Волчанск. Там повреждены 3 частных дома.

Ночью, после 23:00, оккупанты снова ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и 5 автомобилей, включая два автобуса. Площадь пожара составила 700 кв. К счастью, без пострадавших.

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