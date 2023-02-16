РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5162 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 911 0

Враг обстрелял приграничье Харьковщины, зафиксированы авиаудары по двум населенным пунктам, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки вражескому огневому влиянию подверглись населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, враг обстреливал из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Купянск, Волчанск, Двуречную, Светличное и другие населенные пункты.

"Кроме того, оккупанты совершили авиационные удары по Гранову и Удам. Вчера, после утренних обстрелов Купянска, повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов и хозяйственные постройки. Начались пожары. Также под вражеским огнем был пгт Двуречная. Там выбиты окна в нескольких частных домах. ", – говорится в сообщении.

В 11:00 российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" село Светличное Золочевской территориальной громады. Повреждения получили одно домохозяйство и электросети.

После 11:00 враг из артиллерии обстрелял Волчанск. Там повреждены 3 частных дома.

Ночью, после 23:00, оккупанты снова ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и 5 автомобилей, включая два автобуса. Площадь пожара составила 700 кв. К счастью, без пострадавших.

Также смотрите: Рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе, - ОВА. ФОТО

Враг обстрелял приграничье Харьковщины, зафиксированы авиаудары по двум населенным пунктам, - ОВА 01
Враг обстрелял приграничье Харьковщины, зафиксированы авиаудары по двум населенным пунктам, - ОВА 02
Враг обстрелял приграничье Харьковщины, зафиксированы авиаудары по двум населенным пунктам, - ОВА 03

обстрел (27336) Харьковщина (5577) Купянск (641)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 