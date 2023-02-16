Враг интенсивно обстреливал Угледар, Авдеевка под массированным артударом, - ОВА. ФОТОрепортаж

Накануне утром россияне нанесли удар из "Смерчей" по Покровску: погибли 3 человека, ранены 11, среди раненых 1 полицейский. Повреждены 4 многоэтажки, школа и 3 магазина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении в течение суток - интенсивные обстрелы Угледара и окрестностей, без жертв.

На Донецком направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы Марьинки и Георгиевки. К утру произошел массированный артобстрел Авдеевки. Информация о пострадавших не поступала.

"На Горловском направлении 2 человека погибли и 1 ранен в Бахмуте. В городе повреждены 3 частных дома, 5 хозяйственных построек и 2 админздания. В Константиновке 1 человек получил ранения. В Соледарской громаде интенсивный огонь россияне вели по Парасковеевке, были единичные обстрелы Федоровки и Раздолевки", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены частные дома на трех улицах, громко было также в Серебрянке.

По словам Кириленко, всего за сутки россияне убили 6 жителей Донбасса, ранили еще 13.

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По данным департамента коммуникаций Нацполиции, полиция Донбасса документирует последствия российских ударов в 12 населенных пунктах.

В течение суток россияне совершили 17 атак. Большинство снарядов выпущены по жилому сектору, есть погибшие и раненые. Армия РФ обстреляла города Авдеевка, Бахмут, Покровск, Константиновка, Лиман, пгт Большая Новоселка, Очеретино, села Карловка, Первомайское, Времовка, Новокалиново, Георгиевка. Враг ударил из авиации, ЗРК "С-300", РЗСВ "Град", "Смерч", артиллерии, минометов. Уничтожено и повреждено 29 гражданских объектов - 9 жилых домов, школу, апелляционный суд, горсовет, магазины, хозяйственные сооружения, автомобили", - говорится в сообщении.

Из авиации оккупанты обстреляли Авдеевку. Информация о жертвах и повреждениях не поступала.

Ракету "С-300" оккупанты направили на Лиман, повреждено частное жилье и хозяйственное сооружение, есть раненые.

Из "Смерчей" российские войска накрыли Покровск. Разрушены 4 многоквартирных дома, школа, магазины, автомобили. Есть погибшие и травмированные гражданские жители.

"Градами" и артиллерией враг ударил по Бахмуту, попал в 3 частных дома, здания суда и горсовета, есть убитые и раненые.

В результате минометных обстрелов есть травмированный в Константиновке.





















