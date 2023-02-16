Враг попал двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге, - ОВА. ФОТО

Во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе.

Работали средства ПВО. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг также ударил ракетами по территории области.

"Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.