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Новости Фото Война
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Враг попал двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге, - ОВА. ФОТО

Во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе.

Работали средства ПВО. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг также ударил ракетами по территории области.

"Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Враг попал двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге, - ОВА 01

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.

Автор: 

Кременчуг (350) крылатые ракеты (881) обстрел (27336) ракеты (3575) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1164)


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Топ комментарии
+9
да ладно тебе. мы тоже 2 суток без светы сидели.и воды не было почти трое суток, и график был по свету 2=2. и ничего. война же. ну давай будем плакать. чем это поможет?
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16.02.2023 10:32
+6
та ладно. если бы прилетало действительно все, что запускали - то уже было бы совсем весело. а так ещё норм.
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16.02.2023 10:18
+6
обосрались кацапы жиденько со своими ракетами по трансформторам максимум 13 часов без света сейчас 5 сутки не отключают,кпд от тех ракет и как наши быстро все ремонтируют от силы проецнтов 20,умный противник с таким кпд давно бы уже прикратил дурней такой маяться но то же кацапы,всетаки нам немного повезло что воюем с туповатым упертыми баранами,и все их техника и ракеты совковые нивелируеться их тупостю
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16.02.2023 10:37
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Да без кірюхі тімохи важко, приходиться шефу віддуватися.
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16.02.2023 10:11 Ответить
Опять Елдак. Он везде
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16.02.2023 10:13 Ответить
уже год как в тире ... ни ППО .. ни ракет ... хер, соль и яйца пл 17 только
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16.02.2023 10:15 Ответить
та ладно. если бы прилетало действительно все, что запускали - то уже было бы совсем весело. а так ещё норм.
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16.02.2023 10:18 Ответить
да ладно тебе. мы тоже 2 суток без светы сидели.и воды не было почти трое суток, и график был по свету 2=2. и ничего. война же. ну давай будем плакать. чем это поможет?
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16.02.2023 10:32 Ответить
Количество ракетных ударов уменьшилось, тебе не кажется? И сбивают больше.
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16.02.2023 10:35 Ответить
йому кажєтся, що мало прилітє
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16.02.2023 11:04 Ответить
да містет січень 2023, плак-плак, все пропало, нам всім п*зда
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16.02.2023 10:55 Ответить
чьи методички продвигаешь?
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16.02.2023 12:30 Ответить
здравой логики .... а ты кого покрываешь?
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16.02.2023 12:43 Ответить
обосрались кацапы жиденько со своими ракетами по трансформторам максимум 13 часов без света сейчас 5 сутки не отключают,кпд от тех ракет и как наши быстро все ремонтируют от силы проецнтов 20,умный противник с таким кпд давно бы уже прикратил дурней такой маяться но то же кацапы,всетаки нам немного повезло что воюем с туповатым упертыми баранами,и все их техника и ракеты совковые нивелируеться их тупостю
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16.02.2023 10:37 Ответить
ти саме для цього комменту і регався небойсь вчора? нема сечі терпіти?
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16.02.2023 10:57 Ответить
ану гавкни щось про Порошенко вчора в тебе був аншлаг прямо, у відрядженні?
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16.02.2023 11:00 Ответить
за тобою і бігати не треба клоун ботський, ти в кожній темі "затичка", бачиш самий тупий коммент в темі - це 100% будеш ти
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16.02.2023 11:15 Ответить
- нову тактику з кульками ))
А як можна читаючи про серйозне обговорення - тактики з кульками , не засміятись . ?
Чергове - фсьопрапало , створене - на порожньому місці .
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16.02.2023 11:39 Ответить
схоже тут "нова тактика" з новими ботами-накидачами "всьо пропало"
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16.02.2023 12:32 Ответить
не сси, "не будет", ти підеш на фронт і всіх переможеш
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16.02.2023 10:58 Ответить
Хрен им, в трубу вылетят налётчики со своими ракетами, достреливают совковые запасы, а эффекта ноль, как епашили их на фронтах, так и продолжают. Пускай поснимают пенки на гавне радуясь, что мирных людей кошмарят маньяки конченые.
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16.02.2023 10:43 Ответить
***** zомбироvанные фашистские, своими обстрелами мирного населения вы только увеличиваете ненависть и помощь Запада, потому что все видят, что вы творите, поэтому вас надо нещадно уничтожать, и выкинуть назад за железный занавес на парашу.
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16.02.2023 10:48 Ответить
Это будет бесконечно, пока не сможем адекватно отвечать, даже если выйдем на границы 1991 года, они будут делать 30-50 ракет в месяц и запускать по нам.
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16.02.2023 11:02 Ответить
Ви ще ходите до упцМП?Дивіться піп Іаков який правив на Житомирщині багато років знаходиться вже у москві серед колег на службі фсб)
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16.02.2023 11:16 Ответить
Досадно те, що відповісти нічим бо своє просрали. Ось до чого доводить крадійство.
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16.02.2023 12:56 Ответить
 
 