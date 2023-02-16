Враг попал двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге, - ОВА. ФОТО
Во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе.
Работали средства ПВО. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг также ударил ракетами по территории области.
"Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.
Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.
Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.
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А як можна читаючи про серйозне обговорення - тактики з кульками , не засміятись . ?
Чергове - фсьопрапало , створене - на порожньому місці .