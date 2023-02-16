Последствия вражеских ракетных ударов по Павлограду: 7 домов разрушены, 50 - изуродованы. ФОТОрепортаж

Ночью враг совершил обстрел города Павлоград Днепропетровской области.

О ликвидации последствий вражеских ударов отчитывается пресс-центр ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, погибла 70-летняя женщина и предварительно, 8 человек травмированы, двое раненых госпитализированы в больницу, это - 70-летний мужчина и 37-летняя женщина.

"В результате попадания в городе повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. Также разрушены 7 частных домов и еще 50 - изуродованы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.