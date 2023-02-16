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Уплачивали "налоги" в "бюджет" "ДНР": заблокирован канал нелегальных перевозок во временно оккупированные Крым и Донецк, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности заблокировала канал незаконной переправки граждан во временно оккупированные районы Украины и в обратном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники наладили трафик нелегальных пассажирских перевозок из Киева в временно захваченные Донецк и АР Крым.

"Маршрут пролегал через страны Центральной Европы, а дальше в Россию. "Перевозчики" заезжали во временно оккупированные регионы Украины с территории РФ. А это – незаконное пересечение государственной границы нашего государства. Для беспрепятственного проезда по территории страны-агрессора перед границей с РФ водитель пересаживал пассажиров в другой автобус на российских номерах. Это транспортное средство также принадлежало компании фигуранта дела. Стоимость такого "билета" составляла 250 евро в одну сторону", - говорится в сообщении.

Еженедельно дельцы перевозили десятки клиентов.

При этом часть полученных доходов организаторы "рейсов" перечисляли в бюджет террористической организации "ДНР" в виде "налогов" за коммерческую деятельность.

Установлено, что к организации канала причастен руководитель столичной компании-перевозчика. К противоправной деятельности он привлек двух своих сыновей, находящихся за границей.

Для нелегальных перевозок дельцы использовали 6 автобусов из автопарка предприятия.

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"Во время обысков в офисе и по месту жительства организатора схемы правоохранители обнаружили бортовые журналы, маршрутные листы, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.. До сих пор организатору и одному из сообщников сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины ( незаконную переправку лиц через государственную границу Украины)", - говорится в сообщении.

Уплачивали налоги в бюджет ДНР: заблокирован канал нелегальных перевозок во временно оккупированные Крым и Донецк, - СБУ 01
Уплачивали налоги в бюджет ДНР: заблокирован канал нелегальных перевозок во временно оккупированные Крым и Донецк, - СБУ 02
Уплачивали налоги в бюджет ДНР: заблокирован канал нелегальных перевозок во временно оккупированные Крым и Донецк, - СБУ 03

Автобусы, привлеченные к нелегальным перевозкам, арестованы.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополь.

Донецьк (6322) Крым (26411) перевозки (519) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+7
потім ці "пасажири" приїзжають в Німеччину, отримують статут біженця і розповідають як "бамбила Украина"
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16.02.2023 14:22
+4
Вже рік повномаштабної війни ,та наведіть вже лад закрийти кордон з так званими лднр хватить вже гратись "наші люди" це вороги.
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16.02.2023 14:51
+3
В МИД Польши заявили, что погранпереход «Тересполь» может быть закрыт.

Об этом https://t.me/euroradio/39488 «Еврорадио» заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина.

По словам польского дипломата, в первую очередь речь идет о грузовом транспорте.

«Такой решение уже на столе», - заявил Ясина.
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16.02.2023 14:19
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В МИД Польши заявили, что погранпереход «Тересполь» может быть закрыт.

Об этом https://t.me/euroradio/39488 «Еврорадио» заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина.

По словам польского дипломата, в первую очередь речь идет о грузовом транспорте.

«Такой решение уже на столе», - заявил Ясина.
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16.02.2023 14:19 Ответить
потім ці "пасажири" приїзжають в Німеччину, отримують статут біженця і розповідають як "бамбила Украина"
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16.02.2023 14:22 Ответить
Не зрозумів, а як таке взагалі можливо під час війни. Там же начебто фронт
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16.02.2023 14:23 Ответить
Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі в Росію.Джерело:

а з московії в Крим і далі
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16.02.2023 14:26 Ответить
Читати слід уважніше. Через європу, до кордону з кацапією, де пересаджував у інший автобус.
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16.02.2023 14:32 Ответить
Транспорт кримінальних перевезень в придачу потрібно конфіскувати.
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16.02.2023 14:25 Ответить
Західний кордон на замку для громадян, а тут через рік війни раздуплились, коли всі свої вже виїхали. А як в мене ще влітку капцями тут кидали за посилання на звіти і об"яви , як вата виїздить через окуповані території і скільки це коштує по всіх блокпостах.
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16.02.2023 14:30 Ответить
6 автобусов за неделю перевозили десятки клиентов . А сколько же тогда пассажиров берёт такой автобус , как на фото , за один рейс ? Наверное я двоешник .
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16.02.2023 14:31 Ответить
десь близько 40, якщо всі місця заповнені, дуже вигідний бізнес...
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16.02.2023 14:46 Ответить
От і я про те - один автобус за один рейс десятки , і шість автобусів за тиждень теж десятки .
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16.02.2023 14:50 Ответить
Вже рік повномаштабної війни ,та наведіть вже лад закрийти кордон з так званими лднр хватить вже гратись "наші люди" це вороги.
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16.02.2023 14:51 Ответить
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16.02.2023 16:02 Ответить
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16.02.2023 16:04 Ответить
с 2014 г перевозили сепарню туда сюда
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16.02.2023 16:25 Ответить
 
 