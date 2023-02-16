Уплачивали "налоги" в "бюджет" "ДНР": заблокирован канал нелегальных перевозок во временно оккупированные Крым и Донецк, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности заблокировала канал незаконной переправки граждан во временно оккупированные районы Украины и в обратном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники наладили трафик нелегальных пассажирских перевозок из Киева в временно захваченные Донецк и АР Крым.

"Маршрут пролегал через страны Центральной Европы, а дальше в Россию. "Перевозчики" заезжали во временно оккупированные регионы Украины с территории РФ. А это – незаконное пересечение государственной границы нашего государства. Для беспрепятственного проезда по территории страны-агрессора перед границей с РФ водитель пересаживал пассажиров в другой автобус на российских номерах. Это транспортное средство также принадлежало компании фигуранта дела. Стоимость такого "билета" составляла 250 евро в одну сторону", - говорится в сообщении.

Еженедельно дельцы перевозили десятки клиентов.

При этом часть полученных доходов организаторы "рейсов" перечисляли в бюджет террористической организации "ДНР" в виде "налогов" за коммерческую деятельность.

Установлено, что к организации канала причастен руководитель столичной компании-перевозчика. К противоправной деятельности он привлек двух своих сыновей, находящихся за границей.

Для нелегальных перевозок дельцы использовали 6 автобусов из автопарка предприятия.

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"Во время обысков в офисе и по месту жительства организатора схемы правоохранители обнаружили бортовые журналы, маршрутные листы, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.. До сих пор организатору и одному из сообщников сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины ( незаконную переправку лиц через государственную границу Украины)", - говорится в сообщении.







Автобусы, привлеченные к нелегальным перевозкам, арестованы.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополь.