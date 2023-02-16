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В Молдове снова нашли обломки российской ракеты у границы с Украиной. ФОТО

Патруль Пограничной полиции Молдовы обнаружил в Бричанском районе обломки ракеты после того, как Россия нанесла очередной удар по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"Это четвертый случай, когда остатки ракет, которые использовались для бомбардировок Украины, попадают на территорию Молдовы. Как и в предыдущих случаях, компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия по обеспечению безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Бричанский район на северо-западе Молдовы граничит с Румынией и Черновицкой областью Украины.

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В Молдове снова нашли обломки российской ракеты у границы с Украиной 01

Автор: 

Молдова (1876) ракеты (3575)


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Топ комментарии
+13
по себе не суди. Зачем оскорблять дружественный нам мирный народ?
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16.02.2023 15:41
+10
Неуч
мы воевали в 92 с 14-ой армией в Приднестроьве почти голыми руками
один автомат на троих
сами добывали оружие в боях
и танки руские жгли чем могли
у нас небыло натовского современного оружия как сейчас в Украине и нам не помогал весь мир!!!
и не одни молдаван не сбежал за границу а пощел воевать- а ваши толпами сбегают куда попало
приезжай в Кишинев увидишь своих на дорогих машинах по ресторанам!!!!!
и еще тебе напомню неуч- молдаване веками защищали свои земли и на протяжении веков воевали с треб самыми большими империями - с Османской,с Австро-Венгрией и Росией
инесмотоя на это мы маленький народ сумели отстоять свои земли!
сходи до молдованина к дому и попробуй что то у него отобрать или обидеть и тд
получишь так что больше писать так не будешь!!!
запоминай щенок
в случае чего все без исключено молдаване встанут в ружье и никто никуда не сбежит
а воевать мы умеем не сомневайся
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16.02.2023 16:22
+9
Спокойствие, главное спокойствие) следует понимать, что по цензору бродит огромное количество провокаторов) я долго нервничал по этому поводу, пока не понял расклад. Вот ходит такой вот Павлик морозов и накидывает говна на общественное мнение, пытается манипулировать сознанием. Иногда удается, но в большинстве случаев огребает по морде от украинцев)
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16.02.2023 16:31
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А Санду каже про нейтралітет.
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16.02.2023 14:53 Ответить
А ну якщо по Молдові прилетить два-три залпи, як по Україні? ППО у Молдови майже відсутнє. Що тоді буде з Молдовою, здогадуєтесь?
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16.02.2023 14:55 Ответить
Всереться мамалигою, обісциться цуйкою, - оце і все що буде🤔🧐😁 З молдавана вояка, як з гівна куля, ну тупі вони... дуже і навіть вино у них не найкраще 😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2023 15:08 Ответить
по себе не суди. Зачем оскорблять дружественный нам мирный народ?
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16.02.2023 15:41 Ответить
Це з совєцьких анекдотів.
Русня про нас так само думає.
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16.02.2023 15:58 Ответить
Неуч
мы воевали в 92 с 14-ой армией в Приднестроьве почти голыми руками
один автомат на троих
сами добывали оружие в боях
и танки руские жгли чем могли
у нас небыло натовского современного оружия как сейчас в Украине и нам не помогал весь мир!!!
и не одни молдаван не сбежал за границу а пощел воевать- а ваши толпами сбегают куда попало
приезжай в Кишинев увидишь своих на дорогих машинах по ресторанам!!!!!
и еще тебе напомню неуч- молдаване веками защищали свои земли и на протяжении веков воевали с треб самыми большими империями - с Османской,с Австро-Венгрией и Росией
инесмотоя на это мы маленький народ сумели отстоять свои земли!
сходи до молдованина к дому и попробуй что то у него отобрать или обидеть и тд
получишь так что больше писать так не будешь!!!
запоминай щенок
в случае чего все без исключено молдаване встанут в ружье и никто никуда не сбежит
а воевать мы умеем не сомневайся
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16.02.2023 16:22 Ответить
Спокойствие, главное спокойствие) следует понимать, что по цензору бродит огромное количество провокаторов) я долго нервничал по этому поводу, пока не понял расклад. Вот ходит такой вот Павлик морозов и накидывает говна на общественное мнение, пытается манипулировать сознанием. Иногда удается, но в большинстве случаев огребает по морде от украинцев)
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16.02.2023 16:31 Ответить
Не верещи! Ми теж не "вчора з Марсу прилетіли" "Твоїх" теж немало і в Європі і в Росії Та ще й з трьома паспортами Так що - з-за одного провокатора "лайном плюваться" треба у всі боки?
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16.02.2023 16:48 Ответить
армія нікудишня в Молдові... населення дуже боягузливе.... тут нічого не вдієш... Але ваше щастя що Україна щитом стоїть на дорозі росіян в Моддову... це вас і рятує... а нород дійсно мирний... і вино хороше як і молдавські жінки...
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16.02.2023 17:45 Ответить
Boris, я з Вами згоден. Але у 90-ті роки у українців ставлення до кацапів було братське. Ще й зараз багато ватнікив. Трошки українських націоналістів воювали в Молдові. Ваші уряд і президент були прокомуністичні і не просили про допомогу. А українських біженців (хамів, снобів і т.п.) будь ласка виховувайте, як це робиться в Казахстані. Жорстоко.
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16.02.2023 18:59 Ответить
Вот клянусь вам, за год слышал только одну единственную историю из достоверного источника о хамском поведении беженки) рассказал таксист из новых анен) Пьяная в хлам беженка, осевшая в Новых Аненах, села в такси и стала делиться мыслями о поганых молдованах) Таксист Григорий - мужик огроменный, добряк, но нервный очень) попросил заткнуться. Фик там. Остановил такси, говорит "пошла вон из машины". В ответ какой то мат. Схватил за волосы, вышвырнул из машины и уехал. Потом она на него пожаловалась в сервис. Так вот. Все остальное про "Хохлов", что я слышал, как правило полное враньё. Нормально себя украинцы ведут. А пьяная пассажирка... Так я уверен, она точно также вела себя и на родине)
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16.02.2023 19:24 Ответить
Молдова вступить в ПМР зразу ,якщо звісно Румунія попустить таке
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16.02.2023 17:05 Ответить
Не "Санду каже" а Конституція Молдови! А її приймали задовго до того як Санду стала президентом
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16.02.2023 16:03 Ответить
у Санду немає яєць!
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16.02.2023 14:54 Ответить
Таки да, навіть в тому місці чим мужик іноді думає, у неї дірка, хоча можливий варіант і дзюрка,- від інфінітивної форми дієслова дзюркотіти
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16.02.2023 15:11 Ответить
Що тебе бентежить, москалю!?
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16.02.2023 16:33 Ответить
- Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» України Британії, США, Німеччини, на «Цензорі»?
- «Українці» з тріском натягують «вишиванку» на сраку, «граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. А «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
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16.02.2023 18:03 Ответить
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16.02.2023 19:16 Ответить
А що ти чекаєш особисто від Санду і від Молдови взагалі?
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16.02.2023 15:37 Ответить
У Санду есть больше чем яйец
Ее сколько пытаться нагнуть карлик кремлевский всякими вариантами - но так и не нагнул
более того Санду уважаемый и известный политик во всем мире за ее ум и честность
у нее за спиной законченный Гарвард на отлично!!
Санду аплодировали стоя и в Совете Европы и на выступлении перед студентами с Гарварда!!!!
пересмотри свои мнения
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16.02.2023 16:26 Ответить
абдристовича нема. а то він по фото б опреділив шо це залишки ракети ппо.
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16.02.2023 14:57 Ответить
та не може бути...😳
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16.02.2023 15:01 Ответить
ниправда, а то придется принимать меры, а нато сцыт
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16.02.2023 15:12 Ответить
Куди летіла та ракета всім відомо.
Але поглянемо з іншого боку - російська ракета, хоч і не вибухнула, прилетіла саме на територію "нейтральної" РМ. Що це, як не збройна агресія проти ще однієї незалежної держави? Може хтось хоч "стурбованість" нарешті озвучить?
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16.02.2023 15:15 Ответить
Ні, не відомо!

Ми ж усі знаємо, що рос.ракети перед самим торканням землі розвертають свій корпус на 180 град.!
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16.02.2023 15:31 Ответить
Їм що звикати...Мовчки носа втріть і тягніть в металобрухт, на більше ви не здатні.
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16.02.2023 15:15 Ответить
Спи, деточка, спи. Не надо просыпаться. Проснёшься -- придётся какие-то решения принимать, что-то делать...
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16.02.2023 15:28 Ответить
пам'ятаю як Молдова підняла питання про надання Пєтріот так тут здійснявся гвалт. Не знають люди географічне розташування Молдови, конфігурацію кордону, не розуміють що дві руки можуть взяти більше ніж одна
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16.02.2023 15:39 Ответить
U Sandu uzhe pora zajavit: NATO, vvedi voiska! Ili davat Ukraine pravo postavit na territorii PVO. Za odno i Pridnestrovije samolikvidirujetsja...
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16.02.2023 16:03 Ответить
В неї совкових співгромадян більша половина країни.
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16.02.2023 16:25 Ответить
Кто тебе такой бред шепнул
совковых в Молдове
русских - 3%
гагаузов-3%
украинцев-4% ( несмотря на то что на их родине росияне убивают своих родных по крови большенство прокремлевские)
небольшая часть болгра
небольшая часть молдаван преклонного возврата бывшие комуняги, партработники и прочие пролетарии
то есть не более 20%
остальная часть в основном коренного населения- это проевропейские люди
более того уже половина молдаван имеют румынское гражданство и паспорта!!!
меняй свои цифры
они неправильные
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16.02.2023 16:40 Ответить
Воно то так, але хто ж тоді додона вибирав та його прокремлівську камарилью?
Хоч у нас не краще, якщо вибрали зєрмаківську шоблу.
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16.02.2023 16:55 Ответить
Не обов'язково прокремлівські. Ще халяви ждущі, як наші виборці, що вибрали зелених. Навіть ті, що проголосували за Санду розраховували, що за кілька місяців стануть жити багатіше.
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17.02.2023 16:43 Ответить
Скорее все румыны поставят на ПВО если надо будет
или прикроют нас своими Пэтриотами которые у них есть!
вы свое ПВО придержите на своей территории и лучше сбивайте ракеты которые на вас летя
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16.02.2023 16:29 Ответить
У меня создалось впечатления что небольшая часть ватноголовых и из Бричан и откуда-то из Украины- подбрасывают на нашу территорию какие обломки? Каких то ракет о их принадлежности никто ничего не говорит??откуда прилетела?? Где сбита? Кем сбита?? Никто не слышал никаких взрывов????
но обломки есть!!!!!
благо на металлолом можно здать
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16.02.2023 16:44 Ответить
Ну там поруч Ноіодністровськ, добре що збили, бо знову би влучила в ГЕС, а та дає світло на Молдову. Я вже не кажу про дамбу, якщо влучать, пів Молдови змиє.
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16.02.2023 17:43 Ответить
Такую трубу? На металлолом?) Серьезно?) "Вбив би гада"(с) Я на нее только глянул и уже десяток мест нашел куда ее можно применить)))
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16.02.2023 18:06 Ответить
І на вечір доьра новина:

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16.02.2023 18:06 Ответить
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ ЧТО МАЛЕНЬКИЕ СТРАНЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВЛАДЕНИЕ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ !!!
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16.02.2023 22:59 Ответить
 
 