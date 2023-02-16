В Молдове снова нашли обломки российской ракеты у границы с Украиной. ФОТО
Патруль Пограничной полиции Молдовы обнаружил в Бричанском районе обломки ракеты после того, как Россия нанесла очередной удар по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
"Это четвертый случай, когда остатки ракет, которые использовались для бомбардировок Украины, попадают на территорию Молдовы. Как и в предыдущих случаях, компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия по обеспечению безопасности граждан", - говорится в сообщении.
Бричанский район на северо-западе Молдовы граничит с Румынией и Черновицкой областью Украины.
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+13 Ziu Zou
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+10 Boris #517214
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+9 Post-AV
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Русня про нас так само думає.
мы воевали в 92 с 14-ой армией в Приднестроьве почти голыми руками
один автомат на троих
сами добывали оружие в боях
и танки руские жгли чем могли
у нас небыло натовского современного оружия как сейчас в Украине и нам не помогал весь мир!!!
и не одни молдаван не сбежал за границу а пощел воевать- а ваши толпами сбегают куда попало
приезжай в Кишинев увидишь своих на дорогих машинах по ресторанам!!!!!
и еще тебе напомню неуч- молдаване веками защищали свои земли и на протяжении веков воевали с треб самыми большими империями - с Османской,с Австро-Венгрией и Росией
инесмотоя на это мы маленький народ сумели отстоять свои земли!
сходи до молдованина к дому и попробуй что то у него отобрать или обидеть и тд
получишь так что больше писать так не будешь!!!
запоминай щенок
в случае чего все без исключено молдаване встанут в ружье и никто никуда не сбежит
а воевать мы умеем не сомневайся
- «Українці» з тріском натягують «вишиванку» на сраку, «граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. А «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
Ее сколько пытаться нагнуть карлик кремлевский всякими вариантами - но так и не нагнул
более того Санду уважаемый и известный политик во всем мире за ее ум и честность
у нее за спиной законченный Гарвард на отлично!!
Санду аплодировали стоя и в Совете Европы и на выступлении перед студентами с Гарварда!!!!
пересмотри свои мнения
Але поглянемо з іншого боку - російська ракета, хоч і не вибухнула, прилетіла саме на територію "нейтральної" РМ. Що це, як не збройна агресія проти ще однієї незалежної держави? Може хтось хоч "стурбованість" нарешті озвучить?
Ми ж усі знаємо, що рос.ракети перед самим торканням землі розвертають свій корпус на 180 град.!
совковых в Молдове
русских - 3%
гагаузов-3%
украинцев-4% ( несмотря на то что на их родине росияне убивают своих родных по крови большенство прокремлевские)
небольшая часть болгра
небольшая часть молдаван преклонного возврата бывшие комуняги, партработники и прочие пролетарии
то есть не более 20%
остальная часть в основном коренного населения- это проевропейские люди
более того уже половина молдаван имеют румынское гражданство и паспорта!!!
меняй свои цифры
они неправильные
Хоч у нас не краще, якщо вибрали зєрмаківську шоблу.
или прикроют нас своими Пэтриотами которые у них есть!
вы свое ПВО придержите на своей территории и лучше сбивайте ракеты которые на вас летя
но обломки есть!!!!!
благо на металлолом можно здать