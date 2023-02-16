В Молдове снова нашли обломки российской ракеты у границы с Украиной. ФОТО

Патруль Пограничной полиции Молдовы обнаружил в Бричанском районе обломки ракеты после того, как Россия нанесла очередной удар по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"Это четвертый случай, когда остатки ракет, которые использовались для бомбардировок Украины, попадают на территорию Молдовы. Как и в предыдущих случаях, компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия по обеспечению безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Бричанский район на северо-западе Молдовы граничит с Румынией и Черновицкой областью Украины.

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