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Мартовское фото жителей оккупированного Ягодного в подвале попало на обложку Time. ФОТО

Американский журнал Time разместил на обложке фото из подвала школы в селе Ягодное Черниговской области. Во время оккупации в течение почти всего марта 2022 года россияне держали там 368 человек, 10 жителей села умерли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Time. История оккупации опубликована на английском и украинском языках.

3 марта 2022 года российские оккупанты вошли в Ягодное, а затем выгнали жителей из их домов в тесный школьный подвал. Там они держали почти все население села, в том числе детей и пожилых людей, вплоть до ухода, 30 марта 2022 года.

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Мартовское фото жителей оккупированного Ягодного в подвале попало на обложку Time 01

"Там было настолько тесно, что спать приходилось сидя. Люди должны были сами заботиться о том, как прокормиться, а ночью вместо туалета имели одно ведро на каждые пятьдесят человек. Подвал не проветривался, и от нехватки кислорода самые старшие сходили с ума и умирали. Россияне не разрешали хоронить умерших сразу, а когда, наконец, разрешили, то обстреляли похороны", - говорится в материале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Немецкие журналисты в Бахмуте попали под обстрел россиян. ВИДЕО

Мартовское фото жителей оккупированного Ягодного в подвале попало на обложку Time 02

Школа, в подвале которой держали людей

Мартовское фото жителей оккупированного Ягодного в подвале попало на обложку Time 03

Последние часы в подвале перед освобождением Ягодного

Журнал Time уже не раз посвящал обложки Украине. К примеру:

  • В марте 2022 года на обложке издания написали на украинском слова президента Владимира Зеленского, которые он провозгласил во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а свет - тьму".
  • В мае на обложке разместили интерактивное изображение 5-летней девочки Валерии из Кривого Рога, вынужденной бежать от войны.
  • В сентябре Time посвятило главный материал и обложку главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.
  • В декабре 2022 года журнал вышел с обложкой с портретом украинского президента и заголовком "Человек года: Владимир Зеленский и Дух Украины"

Мартовское фото жителей оккупированного Ягодного в подвале попало на обложку Time 04
Мартовское фото жителей оккупированного Ягодного в подвале попало на обложку Time 05Мартовское фото жителей оккупированного Ягодного в подвале попало на обложку Time 06

журналистика (3302) оккупация (10166) СМИ (3839) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+50
Что пережили эти люди даже тяжело представить. Слава Богу и нашей армии что многие живы остались.
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16.02.2023 15:20
+35
рашистів порівнюють з нацистами... Та ні - рашисти значно гірші.
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16.02.2023 15:43
+15
Еще одно доказательство того, что кацапы - не люди.
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16.02.2023 16:03
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не пройшло і року!!!
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16.02.2023 15:18 Ответить
тобі ніхто нічого не винен!
здавали ядерку просто за так - рашці. ну і "маємо те шо маємо"
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17.02.2023 08:56 Ответить
Что пережили эти люди даже тяжело представить. Слава Богу и нашей армии что многие живы остались.
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16.02.2023 15:20 Ответить
схоже на спроби страти в газових камерах... адже вентиляції не може не бути...
Можливо рука москаля не піднялась шашку закинути туди...

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16.02.2023 15:40 Ответить
Я навіть свою знайому, здається упізнав на фото (чіткість поганенька)! Ми туди колись не раз їздили: спочатку ягоди і плоди купували (клубніку і яблука) а потім - розсаду клубніки і саджанці малини та яблунь
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16.02.2023 15:59 Ответить
Можливо, коли той таки Тайм два місяці тому визнав Зе "Людиною року" у світі (фото нижче), варто було б зобразити Боневтіка на тлі саме цих людей.

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17.02.2023 13:09 Ответить
У знаємого дiти 18 та 19 рокiв там посивили.
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16.02.2023 15:26 Ответить
страшна історія, одна з багатьох, які мене сильно вразили після деокупації нашої півночи...
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16.02.2023 15:34 Ответить
рашистів порівнюють з нацистами... Та ні - рашисти значно гірші.
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16.02.2023 15:43 Ответить
Стаття Таймс за посиланням написана так як має бути написана стаття про такі історії, ледве стримав сльози вкінці.
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16.02.2023 16:00 Ответить
Еще одно доказательство того, что кацапы - не люди.
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16.02.2023 16:03 Ответить
К сожалению двуногие, но люди - самые худшие из всех двуногих, звери никогда не издеваются над жертвой. И еще, кажись, они там заболевают психически начиная с детского сада. И дальше пошел прогресс...
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16.02.2023 16:15 Ответить
Л.Н.Толстой: "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная."
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17.02.2023 14:09 Ответить
Мне вот интересно, почему об этом не рассказали сразу после освобождения украинские СМИ? Могу предположить, чтобы не отрезать для власти возможность "заглянуть в глаза" и переговариваться... Или боялись, что их к маю на шашлыки народ пустит!
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16.02.2023 16:19 Ответить
Серед наших ЗМІ 80%, якщо не більше, працюють конкретно на кремль і зелену банду. Один зедуполиз марафон чого вартий.
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16.02.2023 16:46 Ответить
А що? Вони неправі? За що зняли з тріском і ганьбою, порушивши навіть чинне законодавствоУкраїни, Денисову? Не тому, випадково, що почала світить факти масових убивств та згвалтувань, які вчинялися стосовно наших людей окупантами? А зараз "тишь, гладь и божья благодать!" Бо новий "омбудсмен" лише "штани протирає" на посаді!
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17.02.2023 13:40 Ответить
В первые дни питание на этом объекте, где находилось окружение главы государства, было некачественным. Приходилось есть даже вермишель быстрого приготовления.

"Разбавляли "Мивину" даже не горячей, а теплой водой, поэтому она как следует не размокала", - вспомнил Никифоров.
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16.02.2023 16:28 Ответить
А ще ж були бої на банковій!
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16.02.2023 16:39 Ответить
Та ше й які тяжкі! Он як з "мівіною" воювали!..
В особі того нікіфорова растьот достойная замєна афєрістовічу.
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16.02.2023 16:45 Ответить
Ну бої були недовготривалими, абдристович з краденого пулємйота всєх врагов пострєлял, і стали вони спокійно поживать, і яйця по 17 жувать.
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16.02.2023 16:50 Ответить
Хлєба нє било. Ікру прийшлось заворачівать у лаваш. Ужос!
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16.02.2023 16:58 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!! Даже наши внуки (в том числе уже имеющиеся у меня) будут рассматривать ваше "добрососедство", ваши советы, вашу культуру и ваше братство исключительно в прицел высокотехнологичного оружия.
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16.02.2023 16:47 Ответить
У березні 2022 року на обкладинці видання написали українською слова президента Володимира Зеленського, які він проголосив під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ - темряву". Джерело: ......

воно то добре, але ролик як воно ("воно" в сміслє - "це г.") кривлялось про шашлички на Пеньмопеда, можемо подивитись та скривити рило від відрази.
так шо про "президента-героя", я думаю, ..... можна і унітаз напружити, бо блюванути тягне геть просто мови нема, як там - нема язика бо підлота країни гидко плямкає шоб це все не видів Мазепа.
ну хоч так(((
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17.02.2023 09:00 Ответить
Не бреши! Блювать тебе тягне від вчорашнього "перепою" - політика тут ні до чого!
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17.02.2023 13:42 Ответить
ну ясно шо не політика - Тартаровоєрмаки при владі кричать - Дай нам найновіші еті штуки шоб ми захищали Європу(ну якшо вона має ці штуки, то може й захист можливий без крикливих?)
чо ти там базариш - я би реально нам не давав нічого поки
а.
б.
в.
ну там, типу мінімум - поки єрмаки не сядуть в КПЗ
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23.02.2023 13:13 Ответить
А рядом фото Зе актора як того хто разом з путіним розпочав вторгнення кацапів в Україну 24 лютого своїм пацифізмом і тупою жадобою.
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17.02.2023 11:55 Ответить
 
 