Мартовское фото жителей оккупированного Ягодного в подвале попало на обложку Time. ФОТО

Американский журнал Time разместил на обложке фото из подвала школы в селе Ягодное Черниговской области. Во время оккупации в течение почти всего марта 2022 года россияне держали там 368 человек, 10 жителей села умерли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Time. История оккупации опубликована на английском и украинском языках.

3 марта 2022 года российские оккупанты вошли в Ягодное, а затем выгнали жителей из их домов в тесный школьный подвал. Там они держали почти все население села, в том числе детей и пожилых людей, вплоть до ухода, 30 марта 2022 года.

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"Там было настолько тесно, что спать приходилось сидя. Люди должны были сами заботиться о том, как прокормиться, а ночью вместо туалета имели одно ведро на каждые пятьдесят человек. Подвал не проветривался, и от нехватки кислорода самые старшие сходили с ума и умирали. Россияне не разрешали хоронить умерших сразу, а когда, наконец, разрешили, то обстреляли похороны", - говорится в материале.

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Школа, в подвале которой держали людей

Последние часы в подвале перед освобождением Ягодного

Журнал Time уже не раз посвящал обложки Украине. К примеру:

В марте 2022 года на обложке издания написали на украинском слова президента Владимира Зеленского, которые он провозгласил во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а свет - тьму".

В мае на обложке разместили интерактивное изображение 5-летней девочки Валерии из Кривого Рога, вынужденной бежать от войны.

В сентябре Time посвятило главный материал и обложку главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

В декабре 2022 года журнал вышел с обложкой с портретом украинского президента и заголовком "Человек года: Владимир Зеленский и Дух Украины"



