Мартовское фото жителей оккупированного Ягодного в подвале попало на обложку Time. ФОТО
Американский журнал Time разместил на обложке фото из подвала школы в селе Ягодное Черниговской области. Во время оккупации в течение почти всего марта 2022 года россияне держали там 368 человек, 10 жителей села умерли.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Time. История оккупации опубликована на английском и украинском языках.
3 марта 2022 года российские оккупанты вошли в Ягодное, а затем выгнали жителей из их домов в тесный школьный подвал. Там они держали почти все население села, в том числе детей и пожилых людей, вплоть до ухода, 30 марта 2022 года.
"Там было настолько тесно, что спать приходилось сидя. Люди должны были сами заботиться о том, как прокормиться, а ночью вместо туалета имели одно ведро на каждые пятьдесят человек. Подвал не проветривался, и от нехватки кислорода самые старшие сходили с ума и умирали. Россияне не разрешали хоронить умерших сразу, а когда, наконец, разрешили, то обстреляли похороны", - говорится в материале.
Школа, в подвале которой держали людей
Последние часы в подвале перед освобождением Ягодного
Журнал Time уже не раз посвящал обложки Украине. К примеру:
- В марте 2022 года на обложке издания написали на украинском слова президента Владимира Зеленского, которые он провозгласил во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а свет - тьму".
- В мае на обложке разместили интерактивное изображение 5-летней девочки Валерии из Кривого Рога, вынужденной бежать от войны.
- В сентябре Time посвятило главный материал и обложку главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.
- В декабре 2022 года журнал вышел с обложкой с портретом украинского президента и заголовком "Человек года: Владимир Зеленский и Дух Украины"
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здавали ядерку просто за так - рашці. ну і "маємо те шо маємо"
Можливо рука москаля не піднялась шашку закинути туди...
"Разбавляли "Мивину" даже не горячей, а теплой водой, поэтому она как следует не размокала", - вспомнил Никифоров.
В особі того нікіфорова растьот достойная замєна афєрістовічу.
воно то добре, але ролик як воно ("воно" в сміслє - "це г.") кривлялось про шашлички на Пеньмопеда, можемо подивитись та скривити рило від відрази.
так шо про "президента-героя", я думаю, ..... можна і унітаз напружити, бо блюванути тягне геть просто мови нема, як там - нема язика бо підлота країни гидко плямкає шоб це все не видів Мазепа.
ну хоч так(((
чо ти там базариш - я би реально нам не давав нічого поки
а.
б.
в.
ну там, типу мінімум - поки єрмаки не сядуть в КПЗ