Трасса от оккупированного Мариуполя до Бердянского кольца вся в военных грузовиках РФ, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
От оккупированного Мариуполя до Бердянского кольца фиксируют пробки из военных грузовиков российских оккупантов.
Об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Пробки с грузовиков на трассе от Мариуполя до так называемого Бердянского кольца. Один в один. Суходольный коридор в Крым остается единственной связью Крыма с Московией. Грузовики на асфальте, военные грузы пытаются объехать по грязи. Часто - неудачно. Но движение не останавливается", - рассказал он и опубликовал соответствующие фото.
Топ комментарии
+57 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий16.02.2023 19:54
+54 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий16.02.2023 20:00
+48 A San
показать весь комментарий16.02.2023 20:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але парадокс в тому, що замість розпачливого погляду на цю рашистську багатокілометрову колону з вантажівок, що вочевидь везуть ********** і підкріплення для ворожих сил під Запоріжжям, і яка наразі невразлива від вогню української артилерії, виникає інший образ - це передові колони танків і бронемашин наступаючих військ Сил оборони України в протилежному напрямку - від Мелітополя на Маріуполь і далі на Волноваху і Донецьк для замикання кільця оточення і розгрому всього окупаційного угрупування, що наразі утримує так званий "сухопутний коридор у Крим".
"Жизнь победит смерть, а мир - тьму". (С_)
Арта та Хаймарси туди не дотягують, але ж анонсувались якісь безпілотники. 100 - 120 км не велика відстань для БПЛА. Разок добряче бахнуть по таким колонам і ця ріка автоматично потне перетворюватись у струмок.