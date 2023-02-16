Трасса от оккупированного Мариуполя до Бердянского кольца вся в военных грузовиках РФ, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

От оккупированного Мариуполя до Бердянского кольца фиксируют пробки из военных грузовиков российских оккупантов.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пробки с грузовиков на трассе от Мариуполя до так называемого Бердянского кольца. Один в один. Суходольный коридор в Крым остается единственной связью Крыма с Московией. Грузовики на асфальте, военные грузы пытаются объехать по грязи. Часто - неудачно. Но движение не останавливается", - рассказал он и опубликовал соответствующие фото.

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