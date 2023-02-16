На Луганщине ликвидирован оккупант Шнайдер, который снимался в новогоднем поздравлении Путина. ФОТО

В Украине ликвидирован российский оккупант Юрий Шнайдер, снимавшийся в новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Оккупант Шнайдер был старшим лейтенантом ВДВ. После записи ролика оккупант говорил российским пропагандистам, что встречу с диктатором "он запомнит на всю жизнь".

"Несомненно, поддержка верховного главнокомандующего очень утешительна для меня и поднимает дух для выполнения боевых задач. В свое подразделение я прибыл с боевым настроением и готов идти только вперед и только к победе", - говорил захватчик.

Знакомые Шнайдера сообщили, что оккупант погиб 7 февраля возле Кременной Луганской области.

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