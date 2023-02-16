На Луганщине ликвидирован оккупант Шнайдер, который снимался в новогоднем поздравлении Путина. ФОТО
В Украине ликвидирован российский оккупант Юрий Шнайдер, снимавшийся в новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Оккупант Шнайдер был старшим лейтенантом ВДВ. После записи ролика оккупант говорил российским пропагандистам, что встречу с диктатором "он запомнит на всю жизнь".
"Несомненно, поддержка верховного главнокомандующего очень утешительна для меня и поднимает дух для выполнения боевых задач. В свое подразделение я прибыл с боевым настроением и готов идти только вперед и только к победе", - говорил захватчик.
Знакомые Шнайдера сообщили, что оккупант погиб 7 февраля возле Кременной Луганской области.
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Якось згадалось...
https://www.youtube.com/watch?v=XYHmFENg2Cg
https://filmix.ac/multes/komedia/91284-malenkiy-arshloh-kleines-arschloch-1997.html
Тобіш - меньше ніж на півтора місяця...
Головне - що "спомини не "вицвіли" та не "стерлися" під вагою прожитих десятиліть, а залишилися яскравими до кінця життя!"
Від долі не втечеш.
«Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные «клабы», «хаусы», «филды», «хиллы», «форесты», «вилладжи», «стейты», - заявила она.
Есть посконные слова «изба», «сруб», «мазанка», «курень». «Бутырка» опять же (кто не знал - это всего лишь дом на отшибе). Можно пойти дальше: Рублевский кишлак, Ново-Огаревский улус, жупа Мурино. И вообще, чего мудрить: есть церковь - значит, село. Нет - деревня.
Тут только начни, реформаторский зуд - он такой, не остановишь. Самое интересное - делать ничего не надо, языком только чеши, видимость работы сама создастся.
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Американке Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию до 2063 года. Об этом говорится в протоколе отдела по вопросам миграции УВД по центральному административному округу Москвы, передает ТАСС. Ну, кувалдой не приложили - уже праздник гуманизма.
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Загинувздох
Жена старшины роты, в которой служил Шнайдер, сообщила, что лейтенант «закрыл собой то ли гранату, то ли мину».
По ее словам, в результате взрыва снаряда погиб, предположительно, один человек, несколько военнослужащих тяжело ранены.
Юрий Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края. СМИ https://evocation.info/massovka-putina-na-novyi-god/ утверждают, что он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу «Круг».
31 декабря 2022 года пуйло наградил лейтенанта Юрия Шнайдера орденом Мужества «за отражение мощной атаки противника».
После награждения Шнайдера вместе с другими военнослужащими пригласили сняться в новогоднем обращении узурпатора.
12 января Шнайдер вернулся на передовую.
«В канун Нового года вЯрховный гавнокомандующий наградил меня орденом Мужества. Получение данной награды […] для меня стало большой радостью в жизни. Для меня данное событие станет памятью на всю жизнь», - https://rutube.ru/video/897ea9f95eeaf8464ac13a1084636914/ сказал он газете «Известия».
Віднині він "хароший мальчік".