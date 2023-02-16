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На Луганщине ликвидирован оккупант Шнайдер, который снимался в новогоднем поздравлении Путина. ФОТО

В Украине ликвидирован российский оккупант Юрий Шнайдер, снимавшийся в новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На Луганщине ликвидирован оккупант Шнайдер, который снимался в новогоднем поздравлении Путина 01

Оккупант Шнайдер был старшим лейтенантом ВДВ. После записи ролика оккупант говорил российским пропагандистам, что встречу с диктатором "он запомнит на всю жизнь".

На Луганщине ликвидирован оккупант Шнайдер, который снимался в новогоднем поздравлении Путина 02

"Несомненно, поддержка верховного главнокомандующего очень утешительна для меня и поднимает дух для выполнения боевых задач. В свое подразделение я прибыл с боевым настроением и готов идти только вперед и только к победе", - говорил захватчик.

Знакомые Шнайдера сообщили, что оккупант погиб 7 февраля возле Кременной Луганской области.

Читайте также: Путин продолжает верить, что может победить в Украине, - Нуланд

Автор: 

армия РФ (19358) путин владимир (31318) потери (4398)


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Топ комментарии
+66
земля бетоном
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16.02.2023 23:21
+52
Фоткатись з ****** небезпечно. Бандери знайдуть.
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16.02.2023 23:22
+46
Після запису ролика окупант говорив російським пропагандистам, що зустріч з диктатором "він запам'ятає на все життя".
Тобіш - меньше ніж на півтора місяця...
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16.02.2023 23:27
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земля бетоном
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16.02.2023 23:21 Ответить
Gut
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16.02.2023 23:48 Ответить
путлер заплакав...
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17.02.2023 07:11 Ответить
Це аона Курта Шнайдера вбила, горлоріза на весь район (с)
Якось згадалось...
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17.02.2023 08:06 Ответить
Фоткатись з ****** небезпечно. Бандери знайдуть.
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16.02.2023 23:22 Ответить
Я їх знаю - йому торба
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16.02.2023 23:30 Ответить
он несет смерть. Его нужно убить
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16.02.2023 23:41 Ответить
Ображу цього Шнайдера (російського німця) найстрашнішою лайкою в німецькій мові: Arschloch! (дупа).
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16.02.2023 23:26 Ответить
є мультик "Das kleine Arschloch"
https://www.youtube.com/watch?v=XYHmFENg2Cg
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16.02.2023 23:35 Ответить
Nemaye vzhe.
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16.02.2023 23:46 Ответить
а це шо? в Україні мабуть тільки через проксі.
https://filmix.ac/multes/komedia/91284-malenkiy-arshloh-kleines-arschloch-1997.html
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16.02.2023 23:50 Ответить
Video is blocked in US. WTF?
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16.02.2023 23:53 Ответить
ясний пєнтіум. авторські права. нада через форточку ))
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16.02.2023 23:57 Ответить
Нежопа у пириводе.
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17.02.2023 01:21 Ответить
Юра с аула...
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16.02.2023 23:44 Ответить
Russischer Schweinehund
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17.02.2023 00:10 Ответить
А шайзе?
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17.02.2023 20:13 Ответить
То така - середня образа. А от дупа - це зовсім страшне
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18.02.2023 01:46 Ответить
Після запису ролика окупант говорив російським пропагандистам, що зустріч з диктатором "він запам'ятає на все життя".
Тобіш - меньше ніж на півтора місяця...
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16.02.2023 23:27 Ответить
Побачити ***** і здохнути в Україні - гарний фінал)
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16.02.2023 23:43 Ответить
Таки не збрехав, на все. Забути не встиг.
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17.02.2023 08:33 Ответить
Помер Максим ну і куй з ним!
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16.02.2023 23:33 Ответить
Ой не факт, ой не факт что с ним)))
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18.02.2023 05:27 Ответить
Мамці хоч дадуть шубу потримати?
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16.02.2023 23:35 Ответить
Потримати шубу то тільки вдовам! Мамі - дешманський тортик та одну квіточку, недорогу. Якщо дуже пощастить, може ще й дров трохи підкинуть...
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16.02.2023 23:43 Ответить
Ти що - "сказився"? Та одна "фоточка в рамочке" з "САМЫМ" - "мульёнов стоит"!
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16.02.2023 23:56 Ответить
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16.02.2023 23:35 Ответить
нужно методично перебить всю эту лизавшую задницу путину оккупантскую мерзость
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16.02.2023 23:36 Ответить
ну він там знімався частково, в якості накладеного задьного плану, але насправді з ****** поруч не стояв
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16.02.2023 23:36 Ответить
"храброго портняжку" из себя корчил и скорячился )))
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16.02.2023 23:37 Ответить
"Після запису ролика окупант говорив російським пропагандистам, що зустріч з диктатором "він запам'ятає на все життя".
Головне - що "спомини не "вицвіли" та не "стерлися" під вагою прожитих десятиліть, а залишилися яскравими до кінця життя!"
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16.02.2023 23:42 Ответить
Земля скловатою черговому виродку.
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16.02.2023 23:42 Ответить
Сім'ю зі святом
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16.02.2023 23:43 Ответить
З таким прізвищем й у формі як у вермахту міг бути обер-лейтенантом вермахту й здохнути десь в Україні. А здох в Україні як кацапський ст. лейтенант.
Від долі не втечеш.
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16.02.2023 23:47 Ответить
Повезло цьому кацапу: сфоткався з куйлом і здох
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16.02.2023 23:48 Ответить
Психоз становится коллективным. В Госдуме предложили запретить называть жилье иностранными словами. Соответствующие изменения глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская предлагает внести в Градостроительный кодекс.
«Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные «клабы», «хаусы», «филды», «хиллы», «форесты», «вилладжи», «стейты», - заявила она.
Есть посконные слова «изба», «сруб», «мазанка», «курень». «Бутырка» опять же (кто не знал - это всего лишь дом на отшибе). Можно пойти дальше: Рублевский кишлак, Ново-Огаревский улус, жупа Мурино. И вообще, чего мудрить: есть церковь - значит, село. Нет - деревня.
Тут только начни, реформаторский зуд - он такой, не остановишь. Самое интересное - делать ничего не надо, языком только чеши, видимость работы сама создастся.
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Американке Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию до 2063 года. Об этом говорится в протоколе отдела по вопросам миграции УВД по центральному административному округу Москвы, передает ТАСС. Ну, кувалдой не приложили - уже праздник гуманизма.

35.2K views
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16.02.2023 23:54 Ответить
Бутырка а в ней бутылка а на бутылке ванька
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17.02.2023 00:31 Ответить
например ,,мазанка ,, ***** плешивого в геленжике за 1,5 млрд долл или яхта , нет шаланда ****** гундяева за 400млн долл , кстати доллар надо в ********** запретить , а на деревянных пора печатать портрет ***** , а ,,масква сити,, назвать деревня холуево
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17.02.2023 06:39 Ответить
"У русского доктора Айболита есть 2 брата - патологоанатом Айпонах и психиатр Айдапох. Айболит уехал в Израэль, так шо у русни остались только его братья".
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17.02.2023 07:55 Ответить
А взагалі по бридкому їблєту куйла на цьому скріншоті добре видно - за рік маразматичний дід сильно здав, вже ніякий ботокс не тримає обвислу пику, голову теж не здатен вже тримати рівно, шия тонка, висохла. Їблєт осунувся і водночас ніби залитий рідиною, що свідчить про затримку води в районі пики
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16.02.2023 23:55 Ответить
*****, какой же урод куйло, почему он до сих пор живой?
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17.02.2023 00:02 Ответить
Кожен кацап повинен вернутися на росію в целофановому мішку
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17.02.2023 00:03 Ответить
я знал, что Стан таки до него доберётся

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17.02.2023 00:15 Ответить
Пам"ятаєш вислів, який приписують Наполеону: "Війна - цікава штука: можна дать людині блискучого гудзика на мундир, а взамін зажадать життя..."? Це - саме така історія!
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17.02.2023 07:35 Ответить
Туди кацапам й дорога.Тьфу!
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17.02.2023 00:23 Ответить
Подох максим , ну и куй с ним.
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17.02.2023 00:24 Ответить
Швондер фсё
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17.02.2023 00:29 Ответить
Запомнил на всю жизнь, правда жизнь оказалась короткой у оккупанта сраного
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17.02.2023 00:34 Ответить
Це має бути круто. Потрібна акція _ Зроби мертвим кожного з цього фото_. Ну і звичайно фото з діркою замість обличчя вже мертвого персонажа виконавцю акції разом з державною нагородою.
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17.02.2023 00:44 Ответить
не надовго запам'ятав
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17.02.2023 01:02 Ответить
Утрам в хасете вечером у пакете.
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17.02.2023 01:18 Ответить
яке пуйло страшне...його можна без гриму знiмати в фшльмах жахiв))

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17.02.2023 02:17 Ответить
Воно навіть не страшне, а ущербне...
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17.02.2023 12:09 Ответить
шнайдера вирізали (шнайден - різати німецькою)
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17.02.2023 02:18 Ответить
АЛЁ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ !!! А ЭТИ ГДЕ !!!???
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17.02.2023 03:00 Ответить
Загинув здох
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17.02.2023 03:29 Ответить
я вже й не пишу цього тим ушльопкам, які пишуть (героїчно) загинув про срань, яку було знищено, ліквідовано, чи просто здохла падлюка.
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17.02.2023 07:20 Ответить
Какие отвратительные рожи.
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17.02.2023 04:27 Ответить
Яке гарне фото...всі як на підбір засвітили свої харі і всі кандидати на концерт капіздона...звичайно з першою хфігурою на першому плані. Питання часу.
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17.02.2023 05:22 Ответить
Знакомый Шнайдера Григорий рассказал «Новой-Европа», что он погиб 7 февраля в районе Кременной в Луганской области. По его словам, Юрий был командиром взвода и умер от осколочных ранений.

Жена старшины роты, в которой служил Шнайдер, сообщила, что лейтенант «закрыл собой то ли гранату, то ли мину».

По ее словам, в результате взрыва снаряда погиб, предположительно, один человек, несколько военнослужащих тяжело ранены.

Юрий Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края. СМИ https://evocation.info/massovka-putina-na-novyi-god/ утверждают, что он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу «Круг».
31 декабря 2022 года пуйло наградил лейтенанта Юрия Шнайдера орденом Мужества «за отражение мощной атаки противника».

После награждения Шнайдера вместе с другими военнослужащими пригласили сняться в новогоднем обращении узурпатора.

12 января Шнайдер вернулся на передовую.

«В канун Нового года вЯрховный гавнокомандующий наградил меня орденом Мужества. Получение данной награды […] для меня стало большой радостью в жизни. Для меня данное событие станет памятью на всю жизнь», - https://rutube.ru/video/897ea9f95eeaf8464ac13a1084636914/ сказал он газете «Известия».
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17.02.2023 06:33 Ответить
Закрыл собой бутылку стекломоя и героически отравился
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17.02.2023 10:25 Ответить
Воно, мабуть, гадало, що війна - то така собі гра компутерна. Цацкі-піцкі.
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17.02.2023 06:33 Ответить
SchneiderElectric
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17.02.2023 06:42 Ответить
о, вокруг фюрера редеет, хороший знак. Чтобы сфоткаться с фюрером месяц кал сдавал, а тут бац и нету. Свои же и прибили, все злые на ***** донемогу, а тут такой шанс.
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17.02.2023 07:07 Ответить
На 0,5 градуса правее... Огонь!
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17.02.2023 07:58 Ответить
По фейсу бачу, що один орк вже жалкує про фото
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17.02.2023 08:29 Ответить
Швондер.
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17.02.2023 08:29 Ответить
Ось тут доречно, сказати, якщо, людина Ідіот, то це не надовго
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17.02.2023 08:46 Ответить
Лежить десь ніжка, а десь пальчік,
Віднині він "хароший мальчік".
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17.02.2023 08:58 Ответить
Россия держится на придурках и глупых овцах.
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17.02.2023 11:24 Ответить
Должен фюрера к себе забрать!
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17.02.2023 13:25 Ответить
не довго музика іграла......не довго фраєр танцював
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17.02.2023 19:58 Ответить
 
 