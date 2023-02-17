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Новости Фото Война
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Пятеро гражданских погибли, девять ранены в результате обстрела оккупантами жилого квартала в Бахмуте. ФОТО

16 февраля в результате обстрела российскими оккупантами жилого квартала в Бахмуте 5 гражданских лиц погибли, 9 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Пятеро гражданских погибли, девять ранены в результате обстрела оккупантами жилого квартала в Бахмуте 01

По данным следствия, оккупанты попали по жилому кварталу Бахмута из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град".

Пятеро гражданских погибли, девять ранены в результате обстрела оккупантами жилого квартала в Бахмуте 02

От атаки армии РФ погибли три мужчины и две женщины в возрасте от 32 до 66 лет. Кроме того, девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Пятеро гражданских погибли, девять ранены в результате обстрела оккупантами жилого квартала в Бахмуте 03

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите: Трое россиян "200" и один - "300": спецназовцы ГУР МО Украины атаковали оккупантов в Парасковеевке близ Бахмута. ВИДЕО

обстрел (27379) жертвы (2084) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+10
Спитайте в себе,чи готові прийняти цих людей? Навряд. Їм немає куди їхати і немає за що. Їх ніхто і ніде не чекає. От і обирають дім...
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17.02.2023 01:40
+8
Чому люди на тікають з того пекла, чому наражають себе на смерть, адже там є і діти.
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17.02.2023 01:06
+8
Грустно конечно, но вы правы. Мой дядя и дед из Горловки в 2015 приехали в Сумы, поискали работу и жилье и уехали. Побыли у нас 3 месяца и уехали. Дядя в Польшу, а дед обратно в Горловку. На свою пенсию в своей квартире остался. Поэтому я тоже таких людей могу понять, но жалко наших Героев, которые потом их ценой своей жизни пытаются эвокуировать.
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17.02.2023 01:56
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17.02.2023 01:01 Ответить
Чому люди на тікають з того пекла, чому наражають себе на смерть, адже там є і діти.
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17.02.2023 01:06 Ответить
Чому ви вважаєте що для кацапів смерть це погано? Вони думають що йдуть в рай
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17.02.2023 01:13 Ответить
Є ряд причин, у кожного своя. Яка в них була, треба це в них питати було. Можливо родичі нетранспортабельні, можливо чекають срускій мір, можливо вирішили, що не хочуть нікуди їхати, то їхній дім і в ньому і помруть, якщо смерть, або не хотіли їхати жити в школах чи ще десь, можливо допомагають там комусь...
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17.02.2023 01:18 Ответить
Спитайте в себе,чи готові прийняти цих людей? Навряд. Їм немає куди їхати і немає за що. Їх ніхто і ніде не чекає. От і обирають дім...
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17.02.2023 01:40 Ответить
Грустно конечно, но вы правы. Мой дядя и дед из Горловки в 2015 приехали в Сумы, поискали работу и жилье и уехали. Побыли у нас 3 месяца и уехали. Дядя в Польшу, а дед обратно в Горловку. На свою пенсию в своей квартире остался. Поэтому я тоже таких людей могу понять, но жалко наших Героев, которые потом их ценой своей жизни пытаются эвокуировать.
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17.02.2023 01:56 Ответить
В Бахмуте осталось много стариков. Я сужу по своей бабуле - она на отрез отказывается уезжать ни то что из страны (ей 80 лет, она сама в Украине в трех смереках потеряется), а даже в другую область. У таких людей (последние 19 лет живет в селе и дальше магазина за хлебом сама ни разу не ходила) своя психология, свои страхи, снижение адаптационных способностей. К молодым у меня есть вопросы, но они часто привязаны к пожилым родственникам. Это я в свои 30 с лишним могу не спать двое суток, ночевать на вокзале, есть раз в двое суток. А моя бабулечка может уснуть просто "удобно сев" в 10 дня возле сливы и задумавшись.
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17.02.2023 10:56 Ответить
З Бахмута пора забиратись ...Орки поперли вглибину до Часового Яру і на північ отже Бахмут буде в клещах .Дорога розкисне і хер потім виїдеш ..там сили в 8 разів перевищують наші ..
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17.02.2023 01:22 Ответить
зведення ГШ?
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17.02.2023 01:41 Ответить
Еге ж, "дані" ссо генштабу РФ 🙁
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17.02.2023 07:01 Ответить
скоріше "дані іпсо" генштабу рф.
Це буває, якщо лазить по невідомим тєлєгам.
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17.02.2023 12:29 Ответить
Скажу цинічно,але це БУВ їх вибір."Ждуни" дочекались?Чому одні виїхали а ці сиділи в місті?Нікуди їхати?А може - чекаємо росію?
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17.02.2023 08:31 Ответить
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17.02.2023 09:54 Ответить
 
 