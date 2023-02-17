Пятеро гражданских погибли, девять ранены в результате обстрела оккупантами жилого квартала в Бахмуте. ФОТО

16 февраля в результате обстрела российскими оккупантами жилого квартала в Бахмуте 5 гражданских лиц погибли, 9 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, оккупанты попали по жилому кварталу Бахмута из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град".

От атаки армии РФ погибли три мужчины и две женщины в возрасте от 32 до 66 лет. Кроме того, девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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