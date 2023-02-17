Ночью оккупанты ударили по двум районам Харькова, обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью нанесли ракетные удары по Харькову. За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"После 23:00 (16 февраля. - ред), оккупанты ударили по Харькову предварительно ракеты ЗРК С-300. Зафиксированы "прилеты" в Основянском и Киевском районах города. Обошлось без пострадавших. От взрывной волны повреждены цеха одного из предприятий", - говорится в сообщении.

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов Харьковской области. За прошедшие сутки под огнем оккупантов оказались Волчанск, Новомлынск, Двуречная, Купянск, Гряниковка, Великий Бурлук и др.

В Волчанске враг применял и боевую авиацию, и артиллерию. В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения, гаражи, и автомобиль. Начались пожары.

В пгт Великий Бурлук из-за обстрелов 44-летняя женщина получила ранения, госпитализирована в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.

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