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Директор рекламного агентства, производившего агитационные "борды" для псевдореферендума, задержан в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Директор рекламного агентства добровольно согласился на сотрудничество с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Именно он предложил рашистам PR-услуги по информационной поддержке кремлевского псевдореферендума. Для этого лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информкампании за "присоединение" региона к составу России. Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию открыток и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита.

Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от рашистов в российских рублях. Для размещения агитационной продукции было использовано 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в местах массового пребывания людей на территории украинского города", - говорится в сообщении.

После освобождения Херсона мужчина пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

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"По данным следствия, директор компании поддержал российских захватчиков сразу после начала полномасштабного вторжения. Затем он осуществил "перерегистрацию" предприятия в бывшей местной оккупационной администрации и заключил с ней "контракт" о предоставлении рекламных услуг.

Во время обысков в офисе и квартире фигуранта обнаружена документация и наглядная продукция с доказательствами незаконных действий", - отметили в Службе безопасности.

На данный момент ему сообщено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению против Украины.

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Директор рекламного агентства, производившего агитационные борды для псевдореферендума, задержан в Херсоне, - СБУ 01
Директор рекламного агентства, производившего агитационные борды для псевдореферендума, задержан в Херсоне, - СБУ 02
Директор рекламного агентства, производившего агитационные борды для псевдореферендума, задержан в Херсоне, - СБУ 03
Директор рекламного агентства, производившего агитационные борды для псевдореферендума, задержан в Херсоне, - СБУ 04
Директор рекламного агентства, производившего агитационные борды для псевдореферендума, задержан в Херсоне, - СБУ 05
Директор рекламного агентства, производившего агитационные борды для псевдореферендума, задержан в Херсоне, - СБУ 06

оккупация (10167) реклама (643) СБУ (19934) Херсон (2840) коллаборационизм (873) псевдореферендум (136)


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Топ комментарии
+7
Мерзота
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17.02.2023 10:09
+5
Уровень интеллекта зашкаливает у подобных особей. Мало того, что предатель так еще и конченный идиот.
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17.02.2023 10:10
+3
Цікавіше хто виготовляв борди для лохів.
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17.02.2023 10:16
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Мерзота
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17.02.2023 10:09 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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17.02.2023 10:31 Ответить
Уровень интеллекта зашкаливает у подобных особей. Мало того, что предатель так еще и конченный идиот.
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17.02.2023 10:10 Ответить
Ну от ці всі папірці скрутити і в жопу йому і засадити запінити і на років 30 в кутузку
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17.02.2023 10:11 Ответить
Цікавіше хто виготовляв борди для лохів.
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17.02.2023 10:16 Ответить
Та він же і виготовляв.
Зараз приїде від дєрьмака малява - поважну людину відпустити, компенсувати за державний кошт видатки і репутаційні втрати, а тих, хто затримував поважну людину - на фронт. Бо, цитую, "майданутие далжни убєгать, умірать, ісчєзать"©НЛС_БНВ
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17.02.2023 10:27 Ответить
100500%% він - НЕ СЯДЕ!!!! в тєлєграммє не затушована фотка, і рило настільки пейсато-паГхате, як у ЗЕцыцька, а може і більше!!!!
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17.02.2023 11:49 Ответить
В расход тварь предательскую пустить, вот же мразь-проститутка.
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17.02.2023 10:24 Ответить
Рекламна агенція розміщує рекламу, здаючи в оренду площі, шукайте ще поліграфів.
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17.02.2023 10:51 Ответить
Треба усіх причетних розіп'яти на банерах у трусіках)))
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17.02.2023 11:37 Ответить
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17.02.2023 12:20 Ответить
 
 