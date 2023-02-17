Директор рекламного агентства, производившего агитационные "борды" для псевдореферендума, задержан в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж
Директор рекламного агентства добровольно согласился на сотрудничество с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Именно он предложил рашистам PR-услуги по информационной поддержке кремлевского псевдореферендума. Для этого лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информкампании за "присоединение" региона к составу России. Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию открыток и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита.
Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от рашистов в российских рублях. Для размещения агитационной продукции было использовано 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в местах массового пребывания людей на территории украинского города", - говорится в сообщении.
После освобождения Херсона мужчина пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
"По данным следствия, директор компании поддержал российских захватчиков сразу после начала полномасштабного вторжения. Затем он осуществил "перерегистрацию" предприятия в бывшей местной оккупационной администрации и заключил с ней "контракт" о предоставлении рекламных услуг.
Во время обысков в офисе и квартире фигуранта обнаружена документация и наглядная продукция с доказательствами незаконных действий", - отметили в Службе безопасности.
На данный момент ему сообщено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению против Украины.
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шуфричі, льовочкіни, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
Зараз приїде від дєрьмака малява - поважну людину відпустити, компенсувати за державний кошт видатки і репутаційні втрати, а тих, хто затримував поважну людину - на фронт. Бо, цитую, "майданутие далжни убєгать, умірать, ісчєзать"©НЛС_БНВ