Директор рекламного агентства, производившего агитационные "борды" для псевдореферендума, задержан в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Директор рекламного агентства добровольно согласился на сотрудничество с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Именно он предложил рашистам PR-услуги по информационной поддержке кремлевского псевдореферендума. Для этого лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информкампании за "присоединение" региона к составу России. Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию открыток и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита.

Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от рашистов в российских рублях. Для размещения агитационной продукции было использовано 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в местах массового пребывания людей на территории украинского города", - говорится в сообщении.

После освобождения Херсона мужчина пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

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"По данным следствия, директор компании поддержал российских захватчиков сразу после начала полномасштабного вторжения. Затем он осуществил "перерегистрацию" предприятия в бывшей местной оккупационной администрации и заключил с ней "контракт" о предоставлении рекламных услуг.

Во время обысков в офисе и квартире фигуранта обнаружена документация и наглядная продукция с доказательствами незаконных действий", - отметили в Службе безопасности.

На данный момент ему сообщено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению против Украины.

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