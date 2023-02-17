В российском Магадане горел склад с грузовиками: Техники на 15-20 млн рублей. ВИДЕО+ФОТО
Большой склад с грузовой техникой горит в Магадане, огнем охвачено около 600 квадратных метров территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
По данным МЧС РФ, общая площадь пожара – 600 квадратных метров.
"Сложность в том, что большая площадь. Внутри хранятся неизвестно какие жидкости. Резинотехнические изделия. С места было эвакуировано шесть единиц техники. Какие-то запчасти", - отметили в министерстве.
На складе находились грузовики, которые в результате сгорели, рассказал его совладелец Зураб Кастоев.
"Техника там стоит, на пятнадцать-двадцать миллионов, там стоят машины. Три машины. Автомобили стоят грузовые. После ремонта должны были завтра на Чукотку поехать. Вот все, что осталось от этого, все сгорело", – сказал он.
Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован.
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