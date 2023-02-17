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В российском Магадане горел склад с грузовиками: Техники на 15-20 млн рублей. ВИДЕО+ФОТО

Большой склад с грузовой техникой горит в Магадане, огнем охвачено около 600 квадратных метров территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

По данным МЧС РФ, общая площадь пожара – 600 квадратных метров.

"Сложность в том, что большая площадь. Внутри хранятся неизвестно какие жидкости. Резинотехнические изделия. С места было эвакуировано шесть единиц техники. Какие-то запчасти", - отметили в министерстве.

На складе находились грузовики, которые в результате сгорели, рассказал его совладелец Зураб Кастоев.

"Техника там стоит, на пятнадцать-двадцать миллионов, там стоят машины. Три машины. Автомобили стоят грузовые. После ремонта должны были завтра на Чукотку поехать. Вот все, что осталось от этого, все сгорело", – сказал он.

Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован.

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В российском Магадане горел склад с грузовиками: Техники на 15-20 млн рублей 01
В российском Магадане горел склад с грузовиками: Техники на 15-20 млн рублей 02

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Топ комментарии
+17
Тільки візитівку Яроша пока...
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17.02.2023 11:39
+17
Товариш колись служив у Афгані (Баграм) Розказував: "Прийшов якось на КПП афганець з сусіднього кишлака З "претензією" - йому "шураві" продали несправний акумулятор Почали розбираться Вияснилося : в автороті один "сібіряк" зняв з машини свого співслужбовця акумулятор і відніс вночі "дуканщику" - мінять на "кишмишівку" (афганці за 10 років навчилися самогонку варить і нашим продавать) Але далі було цікавіше : виявляється, що той співслужбовець на два дні раніше свій робочий акумулятор продав тому самому дуканщику, а на його місце поставив несправний!
Коротше кажучи - "цирк на дроті"!
"Бизнес" по-русски: украсть вагон водки продать за полцены а деньги - пропить... "
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17.02.2023 11:55
+11
Портрет Бандери знайшли?
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17.02.2023 11:36
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Портрет Бандери знайшли?
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17.02.2023 11:36 Ответить
Тільки візитівку Яроша пока...
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17.02.2023 11:39 Ответить
Товариш колись служив у Афгані (Баграм) Розказував: "Прийшов якось на КПП афганець з сусіднього кишлака З "претензією" - йому "шураві" продали несправний акумулятор Почали розбираться Вияснилося : в автороті один "сібіряк" зняв з машини свого співслужбовця акумулятор і відніс вночі "дуканщику" - мінять на "кишмишівку" (афганці за 10 років навчилися самогонку варить і нашим продавать) Але далі було цікавіше : виявляється, що той співслужбовець на два дні раніше свій робочий акумулятор продав тому самому дуканщику, а на його місце поставив несправний!
Коротше кажучи - "цирк на дроті"!
"Бизнес" по-русски: украсть вагон водки продать за полцены а деньги - пропить... "
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17.02.2023 11:55 Ответить
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17.02.2023 12:01 Ответить
Кто бы шо там ни нашел, а бавовнятко - вже за 9 000 км... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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17.02.2023 11:50 Ответить
Кацапня палає , а мені так добре
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17.02.2023 11:38 Ответить
шоб солдати нато не спалили, прийшлось патарапіцца самим ))
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17.02.2023 11:40 Ответить
https://internetua.com/u-rosiyi-zlamavsya-korabel-yakii-mav-vryatuvati-kosmonavtiv-z-inshogo-zlamanogo-korablya У Росії зламався корабель, який мав врятувати космонавтів з іншого злама
ного корабля

Коли вони встигають?
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17.02.2023 12:20 Ответить
" а рядом ждут вже магаданцы, шоб взять ще тёплі кірпічі" )))
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17.02.2023 11:43 Ответить
Гудственно или нет, кацапам решать, але ж бо, бавовнятко вже й до Магадану дiсталося... Кто тока мог бы представить, типо, выведи пыня с Украины войска, на каазламордии опять воцарит тишь да благодать... А поки що, су.и, начувайтеся.
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17.02.2023 11:48 Ответить
А когда там была тишь да благодать.)
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17.02.2023 12:05 Ответить
Последние 800 лет, до войны с нами... 800 лет сплагиаченные у чудь-весь-мордвы лапти кацапы не модернизировали. Типо, сидели себе баклуши били да горобцям дули давали , на фоне горизонтов светлого будущего... Дружба с фрицами в ВМВ - не в счет.
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17.02.2023 12:21 Ответить
Дык, эта капля породила кацапов, она их и отпоет. Все остальное для кацапов, - шо для нас тихе життя.
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17.02.2023 17:20 Ответить
О, у кацапні сьогодні вже дві пожежі. Добре, але мало. Може їм махорки і стєкломою підкинути?
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17.02.2023 11:51 Ответить
Палає за парєбріком, а тепліше стає на душі мені.
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17.02.2023 12:04 Ответить
а нахера на чукотке машины?на оленях катайтесь,а ямщиком пускай будет *************** тувинский полководец................лаптебланы............................
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17.02.2023 12:09 Ответить
Горіла база палала..)))
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17.02.2023 12:16 Ответить
краще би танковий, але і так не погано!
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17.02.2023 12:25 Ответить
Пе-ре-лет....
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17.02.2023 12:51 Ответить
Згорів склад, гори і Кремль!
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17.02.2023 13:18 Ответить
 
 