На границе с Польшей восстановлено два железнодорожных участка. ФОТОрепортаж

На границе с Польшей восстановлено еще два железнодорожных участка. Для этого было отремонтировано около 70 км путей и обновлено 10 мостов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил на Facebook-странице вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков.

По его словам, речь идет о таких участках: госграница - Старжава - Хырев - Нижанковичи - госграница (линия 102) и Хырев - Самбор.

Также "Укрзализныця" отремонтировала вокзальную инфраструктуру и пассажирские платформы в Хирове, Нижанковичах и Старжаве.

"Все работы были выполнены в рекордные сроки – менее чем за год. Благодаря завершению этих проектов мы существенно нарастим пропускную способность нашей западной границы, в частности, ее ключевого направления - польского", - написал Кубраков.

Он объяснил, что это дает дополнительные возможности для экспортеров и увеличения логистических путей для транспортировки международной помощи по Украине и позволяет ускорить практическую интеграцию нашей страны в европейский рынок.

"Восстановление этих двух участков не единственные железнодорожные проекты, которые мы реализовали в течение последних месяцев. В 2022 году завершили реконструкцию и электрификацию участка Ковель – Изов – госграница", – отмечает Кубраков.

Он добавил, что перевод тяги на этом участке на электрическую теперь делает логистику между Украиной и Польшей значительно более эффективной, а количество пар поездов в страны Европы в сутки в перспективе может достигнуть 14.

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