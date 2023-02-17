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На границе с Польшей восстановлено два железнодорожных участка. ФОТОрепортаж

На границе с Польшей восстановлено еще два железнодорожных участка. Для этого было отремонтировано около 70 км путей и обновлено 10 мостов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил на Facebook-странице вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков.

По его словам, речь идет о таких участках: госграница - Старжава - Хырев - Нижанковичи - госграница (линия 102) и Хырев - Самбор.

Также "Укрзализныця" отремонтировала вокзальную инфраструктуру и пассажирские платформы в Хирове, Нижанковичах и Старжаве.

"Все работы были выполнены в рекордные сроки – менее чем за год. Благодаря завершению этих проектов мы существенно нарастим пропускную способность нашей западной границы, в частности, ее ключевого направления - польского", - написал Кубраков.

Он объяснил, что это дает дополнительные возможности для экспортеров и увеличения логистических путей для транспортировки международной помощи по Украине и позволяет ускорить практическую интеграцию нашей страны в европейский рынок.

"Восстановление этих двух участков не единственные железнодорожные проекты, которые мы реализовали в течение последних месяцев. В 2022 году завершили реконструкцию и электрификацию участка Ковель – Изов – госграница", – отмечает Кубраков.

Он добавил, что перевод тяги на этом участке на электрическую теперь делает логистику между Украиной и Польшей значительно более эффективной, а количество пар поездов в страны Европы в сутки в перспективе может достигнуть 14.

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На границе с Польшей восстановлено два железнодорожных участка 01
На границе с Польшей восстановлено два железнодорожных участка 02
На границе с Польшей восстановлено два железнодорожных участка 03
На границе с Польшей восстановлено два железнодорожных участка 04

граница (5274) железная дорога (1412) Польша (8435) Укрзализныця (2753)


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Топ комментарии
+10
Зелений ідіот вихваляється щоб кацапи вхерачили туди ракетами.
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17.02.2023 14:08
+5
В фото видна колея двойной ширины.
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17.02.2023 14:26
+3
Це там де розкрадання матеріалів виявили ????????????????????? ЗЛОДІЙНЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.02.2023 14:09
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Зелений ідіот вихваляється щоб кацапи вхерачили туди ракетами.
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17.02.2023 14:08 Ответить
Це Хирів?.
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17.02.2023 14:30 Ответить
Нет, енто Калуга
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17.02.2023 17:04 Ответить
ага, GPS координати залишилось написати
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17.02.2023 17:43 Ответить
Це там де розкрадання матеріалів виявили ????????????????????? ЗЛОДІЙНЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.02.2023 14:09 Ответить
Все упирається, що різна ширина колій. Треба колеса міняти перед перетином кордону.
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17.02.2023 14:10 Ответить
В фото видна колея двойной ширины.
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17.02.2023 14:26 Ответить
Так вот как выглядят двойные стандарты!
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17.02.2023 14:28 Ответить
Да вы шо ,капитан очевидность. Только у нас вагонов очень мало с регулируемым расстоянием между колеей. Обычные менять нужно на границе.
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17.02.2023 16:22 Ответить
Это у вас мало.
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17.02.2023 17:01 Ответить
У нас да, я в Украине живу, в отличии от вас
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17.02.2023 19:15 Ответить
це для кацапів пишуть?!
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17.02.2023 14:12 Ответить
Коли один поц тирить яйця з фронту, а інший його покриває, то і на залізниці та ж схема.
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17.02.2023 14:13 Ответить
Координати мостів забули надати...
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17.02.2023 14:13 Ответить
Планують запустити дрєзіну для ухилянтів?
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17.02.2023 14:14 Ответить
Там керівник---злодій. А він кум бувшого генерального директора укрзалізниці костюк міша(костиль) був губернаторм у Львівськійобласті. Так що цей керівник сух...р міг і девесією займатись !! Вони зараз затихли !!!!!!!!!!!
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17.02.2023 14:16 Ответить
костюк міша це "Батьківщина" юльки
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17.02.2023 17:06 Ответить
ви в адекваті?
одні трендять прям розказуючи мережу сполучень, іньші друкують це в інеті з фото. ви б ще відразу координати писали ((
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17.02.2023 15:20 Ответить
Мова йде не про дільниці, а про ділянки. Байдуже, що у Курбакова в пресслужбі сидять невігласи.
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17.02.2023 15:57 Ответить
Цензор, вы совсем с ума сошли? Ладно эти зеленые тупые питорасы, но вы хоть немного должны понимать, что такие заявления автоматически делают эти участи мишенью...
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17.02.2023 16:16 Ответить
мішень вся Укрзалізниця.... просто бити по коліях? ракети дорожче тих колій і їх ремонту.
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17.02.2023 17:06 Ответить
Зачем ПОТОМ искать мишени по всей Украине, когда тебе дали координаты места перегрузки и показали фото с колеей на два стандарта? Если вам эти фото ничего не сказали, то не нужно считать и остальных такими же.... Я уже молчу, что вы сами и ответили на свои вопросы) А поняли это или нет, это уже другой вопрос)
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17.02.2023 17:33 Ответить
невже деякі люди такі перелякані??? все, що показано на цензорі, можна без зусиль сфотографувати біля любого села повз которого проложена колія... плюс, всі статичні об,єкти спутник бачить як на долоні і читає, плюс розвідка і прислужники кацапофашистів... це не є таємницею від слова - взагалі. Інша справа рухомі об,єкти... на то вони й рухомі, спробуй в них попасти..., прикладів практично не описували, ну, окрім потяга на кримському мосту.
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17.02.2023 18:44 Ответить
Вы свои басни про раша "спутники" и "разведку" оставьте своим бабкам на лавочке))) А я своими глазами наблюдал их КОЖАННЫЕ планшеты с совковыми картами) И точно так же, своими глазами, видел два ветряка захреняченные двумя Калибрами в первые часы полномасштабного вторжения... Не разминулись ****))) А вы и дальше тут рассказывайте про аналоговнет)))
Я понимаю, что вам сложно понять в чем разница между украинской и польской железными дорогами и о каких "двойных стандартах" речь и что их этого следует))) Будем надеяться, что на рашкостане там тоже такие же... И да... На Крымском мосту поезд как раз стоял) Как стояли поезда в Дебальцево, Иловайске и прочих логистических центрах
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18.02.2023 02:45 Ответить
маячня мерина, в макітрі якого одна думка - "пожрать", все інше, то втрата апетіту.
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18.02.2023 17:20 Ответить
 
 