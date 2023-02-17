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В Харьковской области эксгумировали тело гражданского, которого во время оккупации расстреляли рашисты. ФОТО

17 февраля 2023 г. правоохранители в с. Циркуны Харьковской области на кладбище эксгумировали труп 56-летнего местного жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. ссылаясь на Офис Генпрокурора Украины.

"По предварительным данным, в мае прошлого года мужчину расстреляли российские военнослужащие во время оккупации населенного пункта. Во время осмотра трупа обнаружены следы насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти труп направлен в ХОБСМЭ.

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В Харьковской области эксгумировали тело гражданского, которого во время оккупации расстреляли рашисты 01
В Харьковской области эксгумировали тело гражданского, которого во время оккупации расстреляли рашисты 02

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