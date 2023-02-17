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В Бахмуте погиб мастер спорта Украины по гандболу, ветеран АТО Роман Пронюк. ФОТО

Защищая Украину от рашистов, под Бахмутом в возрасте 47 лет погиб мастер спорта Украины по гандболу Роман Пронюк.

Об этом сообщили в отделении НОК Украины во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Герою было 47 лет. Он родился в Коломые. В 1999 году окончил Львовский государственный университет физической культуры. Проходил военную службу в спортивном клубе армии во Львове.

В Бахмуте погиб мастер спорта Украины по гандболу, ветеран АТО Роман Пронюк 01

"Играл за "СКА-Львов" в 1995-2003 годах и в 2005-2012 годах. Участник европейских кубковых турниров 1995 и 1996 годах, был серебряным призером Спартакиады Украины 1995 года", – отметили в Федерации гандбола Украины.

После полномасштабного вторжения РФ отправился защищать Украину. Ранее Роман Пронюк также воевал в АТО.

Смотрите: Боевая работа артиллеристов 24-го батальона "Айдар" вблизи Бахмута. ВИДЕО

спорт (2429) Бахмут (1603) потери (4398) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+37
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.02.2023 15:51
+23
Співчуття рідним та близьким.
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17.02.2023 15:57
+16
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині Романа !!

Украінці сумують за своїми Героями 😪😪😪
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17.02.2023 16:06
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.02.2023 15:51 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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17.02.2023 15:57 Ответить
С.У.М.
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17.02.2023 15:58 Ответить
Чудовий спорт. Сам би пограв з задоволення бо грав весь час у школі. Глибока шана і щира вдячність тобі герою.
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17.02.2023 16:01 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині Романа !!

Украінці сумують за своїми Героями 😪😪😪
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17.02.2023 16:06 Ответить
R.I.P.
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17.02.2023 16:06 Ответить
Слава Герою!!!
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17.02.2023 16:10 Ответить
😪😪😪
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17.02.2023 16:26 Ответить
Вічна пам'ять!!!
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17.02.2023 16:41 Ответить
Сум. Біль. Слава Герою!🔱
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17.02.2023 16:42 Ответить
Роман був цікавою людиною, та неординарним гандболістом! Героям слава!
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17.02.2023 16:43 Ответить
Падли рашистскі! Усіх вб'ємо, тварі!!!

Спи спокійно, Брате(((((
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17.02.2023 17:14 Ответить
Слава Воїну!!!
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17.02.2023 18:00 Ответить
Дякуємо за захист! Героям Слава! Співчуваємо! Кожна втрата нашого Героя-це сум для родини і для всієї країни! 💛💙🇺🇦❤️🖤😢🙏🙏🙏
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17.02.2023 21:04 Ответить
Вічна пам'ять та слава полеглому Козаку Герою України-Руси!
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19.02.2023 02:42 Ответить
🫡
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19.02.2023 02:46 Ответить
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19.02.2023 09:54 Ответить
 
 