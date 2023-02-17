В Бахмуте погиб мастер спорта Украины по гандболу, ветеран АТО Роман Пронюк. ФОТО

Защищая Украину от рашистов, под Бахмутом в возрасте 47 лет погиб мастер спорта Украины по гандболу Роман Пронюк.

Об этом сообщили в отделении НОК Украины во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Герою было 47 лет. Он родился в Коломые. В 1999 году окончил Львовский государственный университет физической культуры. Проходил военную службу в спортивном клубе армии во Львове.

"Играл за "СКА-Львов" в 1995-2003 годах и в 2005-2012 годах. Участник европейских кубковых турниров 1995 и 1996 годах, был серебряным призером Спартакиады Украины 1995 года", – отметили в Федерации гандбола Украины.

После полномасштабного вторжения РФ отправился защищать Украину. Ранее Роман Пронюк также воевал в АТО.

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