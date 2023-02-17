РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11182 посетителя онлайн
Новости Фото Волонтеры для армии
3 687 20

Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы. ФОТОрепортаж

На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении прицелов, дронов, раций и тепловизоров для воинов ВСУ.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои

Каждый день страшные известия о десятках погибших воинах и тяжелораненых

Нашим бойцам очень нужна наша помощь

Дроны, это самое важное, ждем поставку и надо выкупить 5 дронов Мавик 3 комбо - 575 т грн

Также смотрите: Артиллеристы 43-й бригады просят помочь с шинами для боевых тягачей. ВИДЕО

Нужны также рации Моторола, тепловизоры, прицелы, зарядные хим грелки, потому что очень холодно

Очень прошу приобщаться к помощи

С понедельника оплатила автомобиль 180 т,

4 рации Моторола -111 тыс и

прицел 39 682 грн,

оплатила 130 единиц одежды для тяжело раненых, флисовые кофты и брюки - 59250 грн

200 хим грелок и 100 тактических теплых перчаток - 67 тыс.

Тепловизор – 58 т

Посылки на фронт отправляем каждый день

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 01 Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 02 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.

Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 03
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 04
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 05
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 06
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 07
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 08
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 09
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 10
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 11
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 12
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 13
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 14
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 15
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 16
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 17
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы 18

благотворительность (613) помощь (7822) волонтеры (2637) ВСУ (6626) Юсупова Наталья (186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Допомога нашій арміі - це святе 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
17.02.2023 17:21
+9
Не питання,зпкинув.Як раз зп пришла)
показать весь комментарий
17.02.2023 17:39
+8
+++
показать весь комментарий
17.02.2023 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допомога нашій арміі - це святе 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
17.02.2023 17:21 Ответить
І це коли маємо повний штат « військового начальства»?!

Волонтери на своїх плечах знову витягують потреби передка?

Та невже ці дроти с тепловізорами ( 3 тис, Евро) не можна закупити сотнями та тисячами ?!!!
показать весь комментарий
17.02.2023 17:29 Ответить
Не питання,зпкинув.Як раз зп пришла)
показать весь комментарий
17.02.2023 17:39 Ответить
+++
показать весь комментарий
17.02.2023 17:59 Ответить
Я соточку скидаю ..Скріни потрібні ?
показать весь комментарий
17.02.2023 18:00 Ответить
+++
показать весь комментарий
17.02.2023 18:14 Ответить
+
показать весь комментарий
17.02.2023 18:39 Ответить
+
показать весь комментарий
17.02.2023 18:58 Ответить
+
показать весь комментарий
17.02.2023 19:06 Ответить
+1000 грн, приват
показать весь комментарий
17.02.2023 19:30 Ответить
+ пб
показать весь комментарий
17.02.2023 19:49 Ответить
+
показать весь комментарий
17.02.2023 20:35 Ответить
+1000
показать весь комментарий
17.02.2023 20:46 Ответить
Вже +
показать весь комментарий
17.02.2023 21:30 Ответить
+. И спасибо за Ваш усердный труд
показать весь комментарий
17.02.2023 22:01 Ответить
Якби преЗЕрватив 33 млн.грн. не на шоу Олени Кравець витратив, а закупив ці Мавіки то менше гинули б наші хлопці, поки ця ЗЕлега шобла бюджет грабує.
показать весь комментарий
18.02.2023 00:11 Ответить
Спасибо пани Юсуповой за заботу про ЗСУ , стараюсь не пропускать её просьбы , реагирую на них.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:50 Ответить
 
 