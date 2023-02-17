Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы. ФОТОрепортаж
На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении прицелов, дронов, раций и тепловизоров для воинов ВСУ.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои
Каждый день страшные известия о десятках погибших воинах и тяжелораненых
Нашим бойцам очень нужна наша помощь
Дроны, это самое важное, ждем поставку и надо выкупить 5 дронов Мавик 3 комбо - 575 т грн
Нужны также рации Моторола, тепловизоры, прицелы, зарядные хим грелки, потому что очень холодно
Очень прошу приобщаться к помощи
С понедельника оплатила автомобиль 180 т,
4 рации Моторола -111 тыс и
прицел 39 682 грн,
оплатила 130 единиц одежды для тяжело раненых, флисовые кофты и брюки - 59250 грн
200 хим грелок и 100 тактических теплых перчаток - 67 тыс.
Тепловизор – 58 т
Посылки на фронт отправляем каждый день
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.
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Волонтери на своїх плечах знову витягують потреби передка?
Та невже ці дроти с тепловізорами ( 3 тис, Евро) не можна закупити сотнями та тисячами ?!!!