Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы. ФОТОрепортаж

На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении прицелов, дронов, раций и тепловизоров для воинов ВСУ.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои

Каждый день страшные известия о десятках погибших воинах и тяжелораненых

Нашим бойцам очень нужна наша помощь

Дроны, это самое важное, ждем поставку и надо выкупить 5 дронов Мавик 3 комбо - 575 т грн

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Нужны также рации Моторола, тепловизоры, прицелы, зарядные хим грелки, потому что очень холодно

Очень прошу приобщаться к помощи

С понедельника оплатила автомобиль 180 т,

4 рации Моторола -111 тыс и

прицел 39 682 грн,

оплатила 130 единиц одежды для тяжело раненых, флисовые кофты и брюки - 59250 грн

200 хим грелок и 100 тактических теплых перчаток - 67 тыс.

Тепловизор – 58 т

Посылки на фронт отправляем каждый день

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.































