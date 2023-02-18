Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии.. ФОТОрепортаж

Инструкторы Сил Обороны Австралии проводят обучение новобранцев ВС Украины в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"В лесистой местности Великобритании взводы новобранцев Вооруженных Сил Украины развивают навыки выживания во время тактических учений в рамках базовой общевойсковой подготовки под руководством инструкторов из 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Силы Обороны.











Отмечается, что подготовка во время этих учений состояла из тренировки, атаки взводом, засады и патрулирования.

"Мы перешли к отработке обычных процедур, целеуказанию, огневому поражению, маневрированию в двойках, атакам в составе взвода. , – объяснил один из австралийских инструкторов.









Сейчас, на третьей неделе обучения, взводы продолжают изучать тактику пехоты и сталкиваются с минусовой температурой.









"Я на 100 процентов верю, что обучение, которое мы проводим, повысит их выживание, поскольку мы научили их работать в команде", - сказал один из австралийских младших сержантов-инструкторов.