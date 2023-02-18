Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии.. ФОТОрепортаж
Инструкторы Сил Обороны Австралии проводят обучение новобранцев ВС Украины в Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
"В лесистой местности Великобритании взводы новобранцев Вооруженных Сил Украины развивают навыки выживания во время тактических учений в рамках базовой общевойсковой подготовки под руководством инструкторов из 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Силы Обороны.
Отмечается, что подготовка во время этих учений состояла из тренировки, атаки взводом, засады и патрулирования.
"Мы перешли к отработке обычных процедур, целеуказанию, огневому поражению, маневрированию в двойках, атакам в составе взвода. , – объяснил один из австралийских инструкторов.
Сейчас, на третьей неделе обучения, взводы продолжают изучать тактику пехоты и сталкиваются с минусовой температурой.
"Я на 100 процентов верю, что обучение, которое мы проводим, повысит их выживание, поскольку мы научили их работать в команде", - сказал один из австралийских младших сержантов-инструкторов.
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Дякую.
Майже в усіх війнах. В Кримській війні 1856 року також. В Першій та Другій Світових, В'єтнам, Ірак, й решта. Висадка в Галіполлі (ANZAC Day), Битва під Аль Аламейн... Австралія бере участь в УСІХ військових операціях США після Другої Світової. Австралійці дуже спроможно воювали завжди, бо самі вельми хоробрі. Тому їх і гинуло багато також.
Та авжеж! З якого це переляку? Війни 19 та 20 століть є вельми значущім на невід'ємним пластом історії Австралії. Саме дата 25 квітня- день висадки Австралійсько Новозеландських об'єднаних сил в Туреччині в 1915 році є ANZAC Day була днем вшанування пам'яті загиблих Австралійських в тій війні, а після Другої Світової - в усіх війнах разом.
Ось візьміть Японію. До початку ДСВ її армія була співставна армії США, вони захопили майже всю азію з Китаєм включно. Але їх так пацифікували (чи як це правильно називається), що зараз вони і близько не стоять поруч арміями США та Китаю. І порівнювати японських вояк сто років тому і зараз взагалі неможливо.
Та все, що ви тут кажете, є нерелевантним, бо історія - це безперервний потік причин та наслідків, в якому тривалі традиції, набуті протягом попередніх подій, автоматично та незворотньо стають підгрунтям для всіх наступних покликів та звершень у майбутньому. І стосовно розуміння важливості питань власної безпеки у австралійської нації ніколи не було ілюзій, тому саме з населення всього у 25 мільйнів наразі Австралія має 72 лише тільки власних літаків F-35 на службі, що складає ~10% від усієї кількості F-35х, що існує в світі.
Що Ізраїль що Корея зараз займають нейтральну позицію щодо війни в Україні, але їх об'єднує те, що їхні головні противники Іран та Північна Корея зайняли проросійську позицію і постачають зброю в РФ. Про це треба нагадувати, на ці хворі теми треба акцентувати та розвивати діалог.