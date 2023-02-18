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Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии.. ФОТОрепортаж

Инструкторы Сил Обороны Австралии проводят обучение новобранцев ВС Украины в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 01

"В лесистой местности Великобритании взводы новобранцев Вооруженных Сил Украины развивают навыки выживания во время тактических учений в рамках базовой общевойсковой подготовки под руководством инструкторов из 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Силы Обороны.

Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 02
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 03
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 04
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 05
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 06

Отмечается, что подготовка во время этих учений состояла из тренировки, атаки взводом, засады и патрулирования.

"Мы перешли к отработке обычных процедур, целеуказанию, огневому поражению, маневрированию в двойках, атакам в составе взвода. , – объяснил один из австралийских инструкторов.

Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 07
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 08
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 09
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 10

Сейчас, на третьей неделе обучения, взводы продолжают изучать тактику пехоты и сталкиваются с минусовой температурой.

Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 11
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 12
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 13
Инструкторы из Австралии обучают пехотной тактике украинских военных в Британии. 14

"Я на 100 процентов верю, что обучение, которое мы проводим, повысит их выживание, поскольку мы научили их работать в команде", - сказал один из австралийских младших сержантов-инструкторов.

Австралия (433) Великобритания (4984) военные учения (3459) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+10
це майбутній офіцерський хребет української армії Їм ще прийдеться кордони республіки Ітіль інспектувати
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17.02.2023 23:40
+5
Австралійці та новозеландці воювали у всіх війнах, які вела Британська корона, а також у Корейській та В*єтнамських війнах, так що досвід у них є. Анзаки, як їх називали під час ІІ Світової відзначались особливою стійкістю. Кому цікаво, раджу ознайомитись з війною на Новій Гвінеї та на островах.
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18.02.2023 07:26
+2
На майбутнє це добре Бо навіть Австралія в Ділі. Яку всі трішки забувають. Кенгуру це класс
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18.02.2023 00:34
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Правила форума Совет форумчан
це майбутній офіцерський хребет української армії Їм ще прийдеться кордони республіки Ітіль інспектувати
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17.02.2023 23:40 Ответить
потрібна далекобійна зброя ракети щоб херачити зараз по тилам орків. бо пока вони їх навчать нас всіх перехерачать кацапи
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17.02.2023 23:58 Ответить
приятно глазу, - вечно живой Esbit и Mess Tin, вместо этих долбаных немецких котелков образца первой мировой, как всегда спиннженых совком на веки-вечные ))
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18.02.2023 00:03 Ответить
На майбутнє це добре Бо навіть Австралія в Ділі. Яку всі трішки забувають. Кенгуру це класс
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18.02.2023 00:34 Ответить
Австралійці та новозеландці воювали у всіх війнах, які вела Британська корона, а також у Корейській та В*єтнамських війнах, так що досвід у них є. Анзаки, як їх називали під час ІІ Світової відзначались особливою стійкістю. Кому цікаво, раджу ознайомитись з війною на Новій Гвінеї та на островах.
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18.02.2023 07:26 Ответить
Англосакси всі вміють воювати.
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18.02.2023 09:18 Ответить
Тільки хотів запитати де це воювала Австралія .
Дякую.
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18.02.2023 13:50 Ответить
"Тільки хотів запитати де це воювала Австралія "
Майже в усіх війнах. В Кримській війні 1856 року також. В Першій та Другій Світових, В'єтнам, Ірак, й решта. Висадка в Галіполлі (ANZAC Day), Битва під Аль Аламейн... Австралія бере участь в УСІХ військових операціях США після Другої Світової. Австралійці дуже спроможно воювали завжди, бо самі вельми хоробрі. Тому їх і гинуло багато також.
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19.02.2023 13:17 Ответить
Я вважаю, що війни до середини минулого сторіччя можна не рахувати. Монголія колись пів Європи і шматок Азії захопила, але з тих пір все дуже змінилося. Але участь в військових операціях США після ДСВ - це суттєвий аргумент. Дякую.
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19.02.2023 13:39 Ответить
"Я вважаю, що війни до середини минулого сторіччя можна не рахувати."
Та авжеж! З якого це переляку? Війни 19 та 20 століть є вельми значущім на невід'ємним пластом історії Австралії. Саме дата 25 квітня- день висадки Австралійсько Новозеландських об'єднаних сил в Туреччині в 1915 році є ANZAC Day була днем вшанування пам'яті загиблих Австралійських в тій війні, а після Другої Світової - в усіх війнах разом.
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19.02.2023 15:09 Ответить
Інша техніка, інша стратегія і тактика, інші люди, інші зовнішньополітичні умови, все зовсім інакше.
Ось візьміть Японію. До початку ДСВ її армія була співставна армії США, вони захопили майже всю азію з Китаєм включно. Але їх так пацифікували (чи як це правильно називається), що зараз вони і близько не стоять поруч арміями США та Китаю. І порівнювати японських вояк сто років тому і зараз взагалі неможливо.
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19.02.2023 15:30 Ответить
"Інша техніка, інша стратегія ... "
Та все, що ви тут кажете, є нерелевантним, бо історія - це безперервний потік причин та наслідків, в якому тривалі традиції, набуті протягом попередніх подій, автоматично та незворотньо стають підгрунтям для всіх наступних покликів та звершень у майбутньому. І стосовно розуміння важливості питань власної безпеки у австралійської нації ніколи не було ілюзій, тому саме з населення всього у 25 мільйнів наразі Австралія має 72 лише тільки власних літаків F-35 на службі, що складає ~10% від усієї кількості F-35х, що існує в світі.
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19.02.2023 23:17 Ответить
Наш МЗС погано працює з Південною Кореєю та Ізраілем. В обоїх країнах дуже багато армійських баз із досвідченими інструкторами у тому числі із США. Ще там багато техніки, яка схожа на ту, що ми використовуємо, наприклад в Кореї є свої модифікації Леопардів і Крабів. Польща вже стала стратегічним партнером Кореї з воєнки та замовляє багато зброї а ми навіть не намагались..
Що Ізраїль що Корея зараз займають нейтральну позицію щодо війни в Україні, але їх об'єднує те, що їхні головні противники Іран та Північна Корея зайняли проросійську позицію і постачають зброю в РФ. Про це треба нагадувати, на ці хворі теми треба акцентувати та розвивати діалог.
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18.02.2023 20:52 Ответить
 
 