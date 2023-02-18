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Инструкторы из Норвегии учат украинских военных в Британии ведению боевых действий в траншеях. ФОТОрепортаж
Инструкторы Норвежской национальной гвардии учат украинских военных в Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
"Инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Великобритании по программе базовой общевойсковой подготовки проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий", - говорится в сообщении.
В частности, отрабатывается подготовка, захват и удержание окопа, траншеи, позиции.
Отмечается, что эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками для защиты Родины солдатам-добровольцам, не имеющим практически никакого военного опыта.
Топ комментарии
+17 Антон Вельбовец
показать весь комментарий18.02.2023 02:58
+10 stels400
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+7 Mod Dom
показать весь комментарий18.02.2023 02:45
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Вы реальные траншеи видели ?
Что эти по колено, кого спасут ?
Status Quo - You're in the Army Now 1986.
и
Status Quo "In The Army Now (2010)"
Почувствуй разницу
Украінськи воїни Герої але
тренінг по стандартам НАТО (США) тільки підвищить боєздатність та підвищить безпеку.
Більше хлопців залишаться живими.
Предки цих вікінги були першим складом британської роти САС.
Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн. порівняно з 87,81 в середньому за 2022 р.
В нас проблема що людей вистачає, а багато навіть зброю за своє життя не тримали.Особливо вікові і навчити цих людей за 2 місяці це матюки не хочеться негативити.Основа і практика мінімум за півроку,Війна на жаль диктує інші умови..
Уж поверьте эти инструкторы, для которых это высокооплачиваемая работа, куда лучше чем то что есть сейчас у РФ, где в лагерях подгтотовки как и у нас автоматы чистят и бухают (не везде конечно)
....украинских солдат, но лишь для того, чтобы пройти подготовку на оборудовании, предоставленном Норвегией.
ганяйте хлопців, норвегі, що б вони на вас плювалися і матюкалися!
бо вони всім нам ще й як потрібні!
хоча там теж тамада на тамаді ворує наскільки руки загребуть...
а давайте зелену старінну?
"кацапня не нападає, а просто передвігає кордони!"