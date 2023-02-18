Инструкторы из Норвегии учат украинских военных в Британии ведению боевых действий в траншеях. ФОТОрепортаж

Инструкторы Норвежской национальной гвардии учат украинских военных в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Великобритании по программе базовой общевойсковой подготовки проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий", - говорится в сообщении.





В частности, отрабатывается подготовка, захват и удержание окопа, траншеи, позиции.

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Отмечается, что эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками для защиты Родины солдатам-добровольцам, не имеющим практически никакого военного опыта.

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