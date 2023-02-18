В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ким сообщил о пусках с Черного моря (обновлено)
Утром 18 февраля в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Карта тревог выглядит так:
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил в телеграмм-канале: "2 непонятные цели покидают область на северо-западе. Летят на западную (направление)".
По состоянию на 8.42 тревога также объявлена на Западной Украине.
В 8:47 Ким отметил, что подтверждены пуски еще с Черного моря.
"Реагируем на сигнал воздушной тревоги. Есть угроза", - отметил в телеграм-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
По данным телеграмм-каналов, предварительно, зафиксированы две группы ракет: часть курсом на Днепропетровщину, а другая – на Виннитчину.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует, что по состоянию на 9.05 прогремели 2 взрыва в Хмельницком.
"Ситуация в небе напряженная. Не выходите из укиттов в отбой воздушной тревоги", - отмечает глава Тернопольской ОВ Владимир Труш.
"Кривой Рог. Реальная угроза ракетных ударов", - отметил в телеграм-канале начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты", - информирует глава Офиса Президента Андрей Ермак.
В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.
По состоянию на 9:35 пошли отбои по регионам. Пока тревога - в Николаевской, Херсонской и Луганщине.
По данным Воздушных сил, враг выпустил по Украине 4 "Калибра", 2 из них - уничтожены. Впоследствии глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницком попадание в военный объект и вблизи остановки общественного транспорта.
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