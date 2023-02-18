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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ким сообщил о пусках с Черного моря (обновлено)

Утром 18 февраля в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта тревог выглядит так:

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ким сообщил о пусках с Черного моря 01

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил в телеграмм-канале: "2 непонятные цели покидают область на северо-западе. Летят на западную (направление)".

По состоянию на 8.42 тревога также объявлена на Западной Украине.

В 8:47 Ким отметил, что подтверждены пуски еще с Черного моря.

"Реагируем на сигнал воздушной тревоги. Есть угроза", - отметил в телеграм-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По данным телеграмм-каналов, предварительно, зафиксированы две группы ракет: часть курсом на Днепропетровщину, а другая – на Виннитчину.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует, что по состоянию на 9.05 прогремели 2 взрыва в Хмельницком.

"Ситуация в небе напряженная. Не выходите из укиттов в отбой воздушной тревоги", - отмечает глава Тернопольской ОВ Владимир Труш.

"Кривой Рог. Реальная угроза ракетных ударов", - отметил в телеграм-канале начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты", - информирует глава Офиса Президента Андрей Ермак.

В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

По состоянию на 9:35 пошли отбои по регионам. Пока тревога - в Николаевской, Херсонской и Луганщине.

По данным Воздушных сил, враг выпустил по Украине 4 "Калибра", 2 из них - уничтожены. Впоследствии глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницком попадание в военный объект и вблизи остановки общественного транспорта.

Ким Виталий (243) воздушная тревога (795)


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Топ комментарии
+15
Пліснява зелена, коли превентивні удари по ракетоносіями будуть?! Де ваші дрони, морські та повітряні, про які ви розділи, брехлива гниль? За рік війни вже можна було самим ракет наклепати, а не мілліони на ваше говношоу дегенератів виділяти!
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18.02.2023 09:16
+12
Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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18.02.2023 08:50
+11
"Спроби України повернути окупований Крим стануть для президента РФ "червоною лінією", яка може призвести до більш широкої реакції Москви. Про це https://www.politico.com/news/2023/02/15/blinken-crimea-ukraine-putin-00083149 заявив державний секретар США Ентоні Блінкен" - він і досі думає що якщо залишить Крим кацапам то війна закінчиться?-тут все просто Крим потрібно повертати інакше буде постійна війна час від часу будуть пускати з чоного моря свої ракети та кошмарити весь південь запорізької та херсонскої області
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18.02.2023 08:56
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Кім на атасі .
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18.02.2023 08:47 Ответить
Він просто вістовий України. Це добре,що бачить і попереджає. Тримайтесь
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18.02.2023 09:12 Ответить
а чо 24.02.2022 проспав?
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18.02.2023 10:14 Ответить
А ви чого проспали?
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18.02.2023 11:09 Ответить
Дві ракети пролетіли на захід з Чорного моря
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18.02.2023 08:47 Ответить
Кацапи похмелились і полетіли на повітряній кулі.
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18.02.2023 08:47 Ответить
Зафіксовано ще пуски ракет з Чорного моря
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18.02.2023 08:50 Ответить
Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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18.02.2023 08:50 Ответить
Москалі або московити - це їх правдива назва!Москаль або кацап - окупант,загарбник,агресор - це нелюди!Вони прокляті на віка!Прийшов їм недобрий час!Вони зникнуть з допомогою тих,хто їх хрестив!Вони -невдячні орки!І ніхто їм не допоможе,куска хліба не подасть - дістали вже всіх у світі!
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18.02.2023 09:12 Ответить
"Спроби України повернути окупований Крим стануть для президента РФ "червоною лінією", яка може призвести до більш широкої реакції Москви. Про це https://www.politico.com/news/2023/02/15/blinken-crimea-ukraine-putin-00083149 заявив державний секретар США Ентоні Блінкен" - він і досі думає що якщо залишить Крим кацапам то війна закінчиться?-тут все просто Крим потрібно повертати інакше буде постійна війна час від часу будуть пускати з чоного моря свої ракети та кошмарити весь південь запорізької та херсонскої області
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18.02.2023 08:56 Ответить
Що думають дипломати на сьогодні не актуально. Актуально тільки Патріот, Леопард і Стугна. А там як ЗСУ скаже.
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18.02.2023 08:59 Ответить
...таке обмеження взагалі не має існувати. Адже не повинно мати значення, де знаходяться військові об'єкти, з яких завдаються удари по Україні. Київ має право завдавати по них удари, включаючи територію росії...
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18.02.2023 08:57 Ответить
Які обмеження у війні? Це повний абсурд.
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18.02.2023 11:34 Ответить
Це кацапи поспішають взяти Парасковівку до виступу срущего-в-чемодан на річницю вторгнення.

Їм потрібна яскрава перемога!
Уявіть, срущий-в-чемодан виходить до наріду і каже "наша славетна друга армія в Світі звільнила Парасковівку від київської хунти"!

Це переконливо!!!
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18.02.2023 09:15 Ответить
Берхівка тримає лінію оборони, а цей населений пункт уже в окупації. Немає у них успіхів ні до річниці війни ,ніяких. Україна стоїть і буде чтояти
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18.02.2023 11:13 Ответить
Пліснява зелена, коли превентивні удари по ракетоносіями будуть?! Де ваші дрони, морські та повітряні, про які ви розділи, брехлива гниль? За рік війни вже можна було самим ракет наклепати, а не мілліони на ваше говношоу дегенератів виділяти!
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18.02.2023 09:16 Ответить
Д'єрмак не дозволяє. ''Ми жє нє ахрєссарі''. Ми з такою владою -терпіли!
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18.02.2023 09:24 Ответить
..утопить этих тварей вместе скорытами!!!
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18.02.2023 09:44 Ответить
КІМ -НЕ Західна УКРАЇНА а захід північь південь схід УКРАЇНИ
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18.02.2023 10:13 Ответить
 
 