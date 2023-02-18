В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ким сообщил о пусках с Черного моря (обновлено)

Утром 18 февраля в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта тревог выглядит так:

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил в телеграмм-канале: "2 непонятные цели покидают область на северо-западе. Летят на западную (направление)".

По состоянию на 8.42 тревога также объявлена на Западной Украине.

В 8:47 Ким отметил, что подтверждены пуски еще с Черного моря.

"Реагируем на сигнал воздушной тревоги. Есть угроза", - отметил в телеграм-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По данным телеграмм-каналов, предварительно, зафиксированы две группы ракет: часть курсом на Днепропетровщину, а другая – на Виннитчину.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует, что по состоянию на 9.05 прогремели 2 взрыва в Хмельницком.

"Ситуация в небе напряженная. Не выходите из укиттов в отбой воздушной тревоги", - отмечает глава Тернопольской ОВ Владимир Труш.

"Кривой Рог. Реальная угроза ракетных ударов", - отметил в телеграм-канале начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты", - информирует глава Офиса Президента Андрей Ермак.

В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

По состоянию на 9:35 пошли отбои по регионам. Пока тревога - в Николаевской, Херсонской и Луганщине.

По данным Воздушных сил, враг выпустил по Украине 4 "Калибра", 2 из них - уничтожены. Впоследствии глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницком попадание в военный объект и вблизи остановки общественного транспорта.