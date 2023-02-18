Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрелы Марьинки и Красногоровки. ФОТОрепортаж

Накануне ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску. К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены 6 жилых домов, 3 образовательных учреждения и центральная площадь.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка и Красногоровка, громко было на окраинах Очеретинской громады.

"На Горловском направлении 1 человек погиб в Иванополье, в селе повреждено 12 домов. В Торецкой общине ранены 3 человека, еще 1 - в Бахмуте. В Соледарской общине повреждены 3 дома в Федоровке, продолжаются обстрелы Васюковки и Раздолевки. Обстрелы зафиксированы в Часовоярской громаде" , – говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении под огнем Северск и Серебрянка Северской громады, Торское и Заречное Лиманской громады – без пострадавших.

Всего за сутки россияне убили 3 жителей Донбасса, ранили еще 5.

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