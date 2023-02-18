РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11175 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 556 2

Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрелы Марьинки и Красногоровки. ФОТОрепортаж

Накануне ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску. К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены 6 жилых домов, 3 образовательных учреждения и центральная площадь.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка и Красногоровка, громко было на окраинах Очеретинской громады.

"На Горловском направлении 1 человек погиб в Иванополье, в селе повреждено 12 домов. В Торецкой общине ранены 3 человека, еще 1 - в Бахмуте. В Соледарской общине повреждены 3 дома в Федоровке, продолжаются обстрелы Васюковки и Раздолевки. Обстрелы зафиксированы в Часовоярской громаде" , – говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении под огнем Северск и Серебрянка Северской громады, Торское и Заречное Лиманской громады – без пострадавших.

Всего за сутки россияне убили 3 жителей Донбасса, ранили еще 5.

Также читайте: ВСУ отбили атаки врага в районах 20 населенных пунктов Донетчины, Луганщины и Харьковщины, - Генштаб

Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрелы Марьинки и Красногоровки 01
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрелы Марьинки и Красногоровки 02
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрелы Марьинки и Красногоровки 03
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрелы Марьинки и Красногоровки 04
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрелы Марьинки и Красногоровки 05
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрелы Марьинки и Красногоровки 06
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Покровску, обстрелы Марьинки и Красногоровки 07

обстрел (27379) Донецкая область (9775) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Рускій мір" просили? так ось він вам. лугандони.
показать весь комментарий
18.02.2023 09:33 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2023 09:55 Ответить
 
 