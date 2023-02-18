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Новости Фото Война
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С павшими пограничниками Михаилом Барадулей и Николаем Лосятинским попрощались в Сумах. ФОТО

В Сумах простились с павшими пограничниками Михаилом Барадулей и Николаем Лосятинским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, военнослужащие погибли 12 февраля 2023 года во время выполнения задач по охране и обороне государственной границы в Сумской области.

Старший лейтенант Михаил Барадуля в рядах ГПСУ с 2014 года. У мужчины осталась жена и двое детей.

Солдат Николай Лосятинский призвался в Госпогранслужбу в 2022 году. Его с войны не дождалась мать, жена и двое детей.

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С павшими пограничниками Михаилом Барадулей и Николаем Лосятинским попрощались в Сумах 01
С павшими пограничниками Михаилом Барадулей и Николаем Лосятинским попрощались в Сумах 02
С павшими пограничниками Михаилом Барадулей и Николаем Лосятинским попрощались в Сумах 03

Автор: 

Госпогранслужба (6479) память (1497) Сумская область (3175) Сумы (1154) потери (4398)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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18.02.2023 10:15 Ответить
Вічна пам'ять та слава Героям, що загинули за Україну!!!
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18.02.2023 10:28 Ответить
Слава Героям!!!
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18.02.2023 10:42 Ответить
Svitla Pam'yat'. Vi4na Slava .🇺🇦
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18.02.2023 10:47 Ответить
С.У.М.
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18.02.2023 11:22 Ответить
на олх и Lоbyxx вербуют за то
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18.02.2023 12:02 Ответить
Вічна пам'ять нашим Героям 😪😪😪
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18.02.2023 12:23 Ответить
 
 