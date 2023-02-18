С павшими пограничниками Михаилом Барадулей и Николаем Лосятинским попрощались в Сумах. ФОТО
В Сумах простились с павшими пограничниками Михаилом Барадулей и Николаем Лосятинским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, военнослужащие погибли 12 февраля 2023 года во время выполнения задач по охране и обороне государственной границы в Сумской области.
Старший лейтенант Михаил Барадуля в рядах ГПСУ с 2014 года. У мужчины осталась жена и двое детей.
Солдат Николай Лосятинский призвался в Госпогранслужбу в 2022 году. Его с войны не дождалась мать, жена и двое детей.
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