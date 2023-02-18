Задержана вражеская женщина-информатор, "наводившая" ракеты по школам и электроподстанциям Донетчины, - СБУ
Служба безопасности разоблачила еще одну участницу информаторской сети РФ, действовавшую в прифронтовых районах востока Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в предыдущие месяцы СБУ задержала четырех ее подельников на попытках передачи российским оккупантам разведданных о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание до 8 лет тюрьмы.
"Сейчас сотрудники Службы безопасности задержали женщину-информатора, которая не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Злоумышленница скрыто собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области. Кроме того, она передавала рашистам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, включая энергогенерирующие предприятия", - говорится в сообщении.
Полученную развединформацию российские захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам.
Как свидетельствуют материалы следствия, злоумышленница передавала закрытые сведения своей знакомой через анонимные мессенджеры.
Затем разведданные поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
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I tak robyty z koznoji takoju navoli44ju
NE POTRIBNI vony Ukraini, NE MAJUT prava hodyty po UKRAINSKIJ zemli
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....