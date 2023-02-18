Задержана вражеская женщина-информатор, "наводившая" ракеты по школам и электроподстанциям Донетчины, - СБУ

Служба безопасности разоблачила еще одну участницу информаторской сети РФ, действовавшую в прифронтовых районах востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в предыдущие месяцы СБУ задержала четырех ее подельников на попытках передачи российским оккупантам разведданных о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание до 8 лет тюрьмы.

"Сейчас сотрудники Службы безопасности задержали женщину-информатора, которая не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Злоумышленница скрыто собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области. Кроме того, она передавала рашистам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, включая энергогенерирующие предприятия", - говорится в сообщении.

Полученную развединформацию российские захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам.

Как свидетельствуют материалы следствия, злоумышленница передавала закрытые сведения своей знакомой через анонимные мессенджеры.

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Затем разведданные поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.