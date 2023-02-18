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Задержана вражеская женщина-информатор, "наводившая" ракеты по школам и электроподстанциям Донетчины, - СБУ

Служба безопасности разоблачила еще одну участницу информаторской сети РФ, действовавшую в прифронтовых районах востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в предыдущие месяцы СБУ задержала четырех ее подельников на попытках передачи российским оккупантам разведданных о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание до 8 лет тюрьмы.

"Сейчас сотрудники Службы безопасности задержали женщину-информатора, которая не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Злоумышленница скрыто собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области. Кроме того, она передавала рашистам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, включая энергогенерирующие предприятия", - говорится в сообщении.

Полученную развединформацию российские захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам.

Как свидетельствуют материалы следствия, злоумышленница передавала закрытые сведения своей знакомой через анонимные мессенджеры.

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Затем разведданные поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ.

Задержана вражеская женщина-информатор, наводившая ракеты по школам и электроподстанциям Донетчины, - СБУ 01

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Автор: 

обстрел (27379) СБУ (19934) Донецкая область (9775) коллаборационизм (873)


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Топ комментарии
+27
Для чого пика закрита, щоб ніхто свою самку не впізнав чи срашнюча сильно?
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18.02.2023 12:26
+20
Скільки людей через неї загинуло??? Чому ота істота ще жива?!!!
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18.02.2023 12:29
+15
Не інформаторка. Массова вбивця.
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18.02.2023 13:00
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Правила форума Совет форумчан
Для чого пика закрита, щоб ніхто свою самку не впізнав чи срашнюча сильно?
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18.02.2023 12:26 Ответить
кожного разу коли подають таку інформацію-рожи замилюють.Навіщо?
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18.02.2023 12:37 Ответить
Тому що до вироку суду діє презумпція невинуватості. Це правильно. Буде вирок, побачимо і обличчя, почуємо і прізвище.
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18.02.2023 12:40 Ответить
Ти багато бачив вироків,і пик які їх отримали?
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18.02.2023 13:11 Ответить
де побачимо і де почуємо?
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18.02.2023 13:31 Ответить
Будуть і прес-релізи СБУ, і суду, і просто купа новин в ЗМІ . . . Просто хто слідкує, той побачить, а хто забуде сьогоднішню новину, той забуде.
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18.02.2023 20:32 Ответить
Тоді взагалі який зміст з цієї інформації, якщо у неї наразі статус підозрювана, а завтра виявиться, що вона невинна.
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22.02.2023 23:28 Ответить
Як би їх вішали...😢
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18.02.2023 12:45 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/79193
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18.02.2023 13:15 Ответить
Не переймайтеся,у місцевому тг каналі ії морду вже виклали, шкода що зараз до неї не добратися.
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18.02.2023 16:27 Ответить
Скільки людей через неї загинуло??? Чому ота істота ще жива?!!!
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18.02.2023 12:29 Ответить
Бо Єрмаку і Зєлєнскаму потрібні такі кадри, а "мудрий нарід" боїться руки забруднити і не цінує ні країни, ні свого життя та ладен гинути сімями. Телята. Що ж тут зробиш... Спадок кацапщини...
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18.02.2023 13:01 Ответить
Шановний НБ,ви просто не знаєте всього...Таких дівчат,жінок-Єрмак і Зеленський спеціально набирають,як проституток в ОП.А так,як ви не якесь там теля,то вам це потрібно знати в першу чергу.Вони в тому ОП прямо ненаситні в своїх бажаннях...
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18.02.2023 14:06 Ответить
Запіномонтажнити в усі отвори цю потвору!
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18.02.2023 12:33 Ответить
Не марнуйте час на блюр - користуйтесь цеглою.
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18.02.2023 12:34 Ответить
Продажна курва заслуговує на довічне !
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18.02.2023 12:35 Ответить
Типова бамбасянка.
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18.02.2023 12:38 Ответить
Скільки?! 8 років за участь в організованій злочинці групі по вбивства українців та терористичних актах!? Та за таке рішення треба судів та прокурорів притягати до відповідальності. Навіть більший термін передбачений відповідно нового закону прийнятого депутатами ухилянтами військовому ЗСУ, захиснику України який може не виконати злочиний наказ дебілого командира.
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18.02.2023 12:41 Ответить
Не 8 років, а написано до 8 років ( 2,3,4 і так далі до 8). Я не знаю може це помилка?
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18.02.2023 14:56 Ответить
зоя космодем"янська-реінкарнація.
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18.02.2023 12:41 Ответить
Я вас умоляю... Разве шо черноротая ленка бондаренчиха. Ну и шо, шо созналась... ведь своим чистосердечным признанием курва избежала пристрастий...Вместо 8 лет - довiчне. Тем более , шо в статье намек на то шо она - меченая. оркыня, кроме всего, ранее еще и пряталась от правосудия... ЗЫ...мож кому смокинг примерила..
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18.02.2023 13:30 Ответить

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18.02.2023 13:34 Ответить
Vyzenit',bud´-laska; zju merzotu do moskovii; pozbavte Ukrains'kogo gromadjansva, zasudit, za zradu UKRAINY
I tak robyty z koznoji takoju navoli44ju
NE POTRIBNI vony Ukraini, NE MAJUT prava hodyty po UKRAINSKIJ zemli
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18.02.2023 12:59 Ответить
Не інформаторка. Массова вбивця.
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18.02.2023 13:00 Ответить
Любителька рускаго міра, яка бачила той руський мір тільки по телевізору і то сильно прикрашеним. Навела ракети на своїх же дітей в школі, чи скоріше, своїх забрала, а сусідські нехай гинуть. Все таки, що не кажіть, а на Домбасі щось дуже багато тих наводчиків.
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18.02.2023 13:03 Ответить
Інформаторів було б значно менше,якби вони знали,що їх чекає або стінка,або петля,або гільйотина.А в Україні-стоїть,падлюка,либиться.Дерьмократія по-українські!
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18.02.2023 13:14 Ответить
Розстріляти і пробачити, можна навпаки.
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18.02.2023 13:34 Ответить
Єрша в щєль, руки зв'язані за спиною та на ланцюг ссуку!!!
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18.02.2023 13:50 Ответить
Мнение мое всегда всегда конечно субъективно, и повторяю всегда--- сто раз уже печатал и вопрос задавал. Почему нет трибуналов до сих пор и военно- полевых судов? Уважаемый Бутусов, Я на этом форуме давно, сколько раз блокированный, не считаю, да хоть навсегда. Поднимите этот вопрос!!! У вас есть рычаги влияния и скорее всего почти все участники форума этого на Цензоре тоже так считают, гибнет цвет нации, а шваль получает сроки как за злостное хулиганство, предав Родину и народ! Пора! Ведь настохерело это!
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18.02.2023 14:47 Ответить
Наші гуманні суди більше 5 років не дадуть...
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18.02.2023 15:03 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....
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18.02.2023 17:12 Ответить
Na kol!
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18.02.2023 20:08 Ответить
"суд призначив їм покарання до 8 років ув'язнення". Слід розуміти, що 4-м її співучасникам суд призначив разом до 8-ми років тюрми. Їй же нічого суд не призначив,бо вона "співпрацювала зі слідством". Ось так потрібно розуміти цю статтю. Ну коли вже журналюги навчаться правильно формулювати факти?
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22.02.2023 06:40 Ответить
 
 