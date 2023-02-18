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Новости Фото Война
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Два ракетных удара по Хмельницкому: попадание в военный объект и вблизи остановки общественного транспорта. ФОТО

Сегодня утром враг нанес 2 удара по городу Хмельницкому.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть попадания в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта. Взрывной волной повреждены гражданские дома, 3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей", - говорится в сообщении.

По словам Гамалия, 2 гражданских человека обратились в больницу за помощью.

"Это мужчина и женщина. Мужчина, имеющий осколочное ранение, находился в маршрутке. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное", - добавляет глава региона.

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Два ракетных удара по Хмельницкому: попадание в военный объект и вблизи остановки общественного транспорта 01

Два ракетных удара по Хмельницкому: попадание в военный объект и вблизи остановки общественного транспорта 02

Напомним, утром 18 февраля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информировал, что во время тревоги прогремели 2 взрыва в Хмельницком.

обстрел (27379) ракеты (3576) Хмельницький (479)


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Топ комментарии
+20
є купа прихильників "русскага міра" що наводять для одержання своїх "30 *********"
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18.02.2023 13:42
+16
Можеось чому?

КРИМський УКР: Факт відмови Зеленського й Ко від закупівель радарних систем для наших ППО свідчить про те, що Зеля, можливо, виконував оманські договірняки з Патрушевим. Це як й із розведенням військ та розмінуванням Чонгара. А вже в квітні 22р Зеля запропонував референдум по Криму й Донбасу. Спис Хотея: Для мене зрозуміло одне: Оманським договорняком кацапи наhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8 #бали Зе.
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18.02.2023 14:46
+9
Ви недооцінюєте наше командування , думаю є щось на військових обєктах
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18.02.2023 13:46
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Дебіли думают у нас что-то все еще находится на военніх обьектах?
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18.02.2023 13:38 Ответить
є купа прихильників "русскага міра" що наводять для одержання своїх "30 *********"
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18.02.2023 13:42 Ответить
Є навіть дебіли яким той рузький мір пох , і наводять вони - заради грошей .
І наводять навіть туди де ніяких військових і взагалі - не має .
Я вже тут , ще торік , наводив приклад , як заарештували одне чмо , і на допиті виявилось що воно передало кацапам інформацію про те що на одному з об'єктів , знаходиться база Азова , хоча ніяких азовців там і близько не було ніколи . Видумав щоб заробити грошенят .
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18.02.2023 14:04 Ответить
21 сторіччя , повно супутників. А під час Януковича в ЗСУ заслано стільки козачків кремля, що вони до сих пір там. А ці "наводчики-бомжі" це так, щоб не шукали справжніх кротів кремля.
Питання, чому військові об"єкти не захищуються більш надійно ПВО?
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18.02.2023 14:19 Ответить
тому що ППО нема практично від слова "взагалі"! Пригадуєш, волання рік тому "закрийте нам небо"?
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18.02.2023 14:28 Ответить
дай ще фото об"єкту,дятел
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18.02.2023 16:41 Ответить
Можеось чому?

КРИМський УКР: Факт відмови Зеленського й Ко від закупівель радарних систем для наших ППО свідчить про те, що Зеля, можливо, виконував оманські договірняки з Патрушевим. Це як й із розведенням військ та розмінуванням Чонгара. А вже в квітні 22р Зеля запропонував референдум по Криму й Донбасу. Спис Хотея: Для мене зрозуміло одне: Оманським договорняком кацапи наhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8 #бали Зе.
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18.02.2023 14:46 Ответить
не можливо, виконував, а дуже сумлінно виконував оманські договірняки
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18.02.2023 15:13 Ответить
Свіженький подляківський кал виліз:



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Реєстрація:18.01.2023

Директор будь якого підприємства нічогісінько не зможе зробити, якщо йому обрізали держзамовлення і фінансування програм.
Твій висер не зараховано, ботяро!
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18.02.2023 16:33 Ответить
Личинка, я исчё камандывал у ющеразавра, када ты ссала у штаны, и здесся исчё до тваиго вылупления.
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23.02.2023 23:23 Ответить
Чё тупая варюга палибзщук падкармливаить.
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23.02.2023 23:26 Ответить
А може ось чому в Україні немає потрібної кількості ППО та ПРО:

Але високоточного удару ракетна програма зазнала від тих, хто мав би її захистити - від українських нардепів.

Восени 2019-го року парламент, ухваливши держбюджет, несподівано урізав фінансування переробки СС-24. Ці міжконтинентальні ядерні ракети базувалися в Україні та витягнуті із 46-ти пускових шахт. Грошей перестало вистачати навіть на зберігання "Скальпелів" - саме так їх називали в НАТО. Про переробку, а, значить, про виробництво стратегічного палива, можна було забути. Росіяни готувалися відкорковувати шампанське - вся українська ракетна програма опинилася на межі провалу.

"Не знаю, чи могла Росія вплинути, але їм це дуже вигідно. Думаю, вони дуже раділи, оскільки, чим ми слабші у військових силах та озброєнні, тим легше з нами розмовляти. Не тільки на Донбасі, не тільки у Мінську, але й у світі", - каже Леонід Шиман.

Коли "ТСН.Тиждень" їхав до Павлограда, ще не було відомо, що програму вдалося врятувати. Уряд терміново відшукав спосіб фінансування - понад сто тридцять мільйонів гривень. Паливо для ракетної програми - буде.

На підприємстві кажуть: наразі Україна здатна створити ракету - увага! - середньої дальності. Так, так. Таку саме, якою з агітаційних плакатів Радянський Союз лякав Сполучені Штати в часи холодної війни. На «Павлоградському хімічному заводі» переконані, що для цього достатньо 12-14 місяців. Якщо, звісно, Києву вистачить політичної сміливості піти на такий крок, Україна, за потреби, буде спроможна дістати військові цілі за 5000 кілометрів від кордонів. Навіть за Уральським хребтом. Непоганий ресурс для стримування оскаженілого противника. І спроби Москви зупинити цей раптовий поворот лише підтверджують правильність такої української стратегії.

"Зброя малої та середньої дальності - це більше зброя стратегічного політичного впливу. Це озброєння може ніколи й не використовуватись, але його наявність дозволяє більш вільно нашим політичним лідерам ухвалювати рішення, обговорювати якісь питання на самітах з іншими країнами. Україна не буде сидіти на задвірках, а сидітиме разом з лідерами", - вважає технічний директор ДП НВО "Павлоградський хімічний завод" Євген Устименко.
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18.02.2023 14:56 Ответить
Прыдурашному шикаластеру с иво свинарастом у 2017 гаду было предложено, по их запросу, улучшить характеристики их карытов гадукав, но ане рышыли шо лущее спижжыт денех и так сайдет. ПС. Мабуть тожа зелень винавата.
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23.02.2023 23:29 Ответить
мля,дай ще координати віиськового об"єкту ,скільки треба вчить цих дятлів
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18.02.2023 16:39 Ответить
Ви недооцінюєте наше командування , думаю є щось на військових обєктах
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18.02.2023 13:46 Ответить
Немає
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18.02.2023 13:47 Ответить
а де зберігається ?
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18.02.2023 13:55 Ответить
А ще тобі що сказати? Де Хаймарси стоять чи Айріс Т з Насамсами?
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18.02.2023 13:57 Ответить
для початку не тикай незнайомим людям , а поумнічати можеш з родичами тих військових які ночували в казармах на Яворівському полігоні !
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18.02.2023 13:58 Ответить
Не треба плутати початок війни та зараз. Якщо вважаєТЕ, що я "умнічаю", то це лише вказує на ВАШІ інтелектульні здібності
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18.02.2023 14:00 Ответить
Хаймарси немає сенсу зберігати в Хмельницьку, Іріс і Насамс бубу прикривають а от БК там могло бути , за мої здібності не хвилюйся
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18.02.2023 14:02 Ответить
Якщо після прильоту були вибухи після і не одну годину, так було бк. Ні Айрис та Насамс не тільки там де ви вказали, але їх ще дійсно недостатньо для прикриття великої частини Украаїни
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18.02.2023 14:05 Ответить
З родичами військових з Яворівського полігону мають "умнічати" представники шапіто 95 арачмонія і подаляк , які його "засвітили" кацапотварюкам.
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18.02.2023 14:05 Ответить
Теж вірно, але полігон і до візиту агрохімії був достатньо відомим місцем
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18.02.2023 14:10 Ответить
Та воно то так. Але ж треба було цим зечмоням бовкнути - і відразу приліт? "Совпадєніє"? Так само як в історії з"Стугнами" і ДБР ?
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18.02.2023 16:17 Ответить
На полігоні дійсно був тоді физдець. Багато людей загинуло, в тому числі й добровольців. Слухав інтерв'ю британського добровольця, який саме тоді там знаходився і чудом вижив. Потім він воював десь на Сході (інтерв'ю складається з 3-х частин кожна більше півгодини завдовжки, іще не все встиг подивитися). Розповідає, що дехто з американців, які роками "воювали" в Афганістані, не витримали пацакських обстрілів і подалися додому. Каже, що несподівано добрими солдатами виявилися французи та іспанці. https://www.youtube.com/watch?v=TCbD4WBqPg4&t=2110s
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18.02.2023 14:15 Ответить
Я взагалі здивований що кацапи вдарили по військовому об'єкту. Може випадково влучили? Бо вони тільки лікарні дитсадки і трансформатори вміють гепати.
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18.02.2023 13:42 Ответить
Може військовимнашим взагалі межі України покинути, щоб кацапам легше воювати було?
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18.02.2023 13:55 Ответить
Це може бути ТРО аба ВСУ на ротації. Це у кожному великому місті так.
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18.02.2023 14:01 Ответить
Ні, є.
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18.02.2023 14:12 Ответить
Це ти думаєш, що тут усі пишуть з бункера і не бачать, що там на волі робиться?
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18.02.2023 14:16 Ответить
Ан, стули писок і не "фігуруй".
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18.02.2023 14:18 Ответить
Таваріщь Юрий, Вам щось не так? Ну то Родіна зовйот!
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18.02.2023 14:11 Ответить
Хмельницький дуже активно приймає переселенців зі сходу. Хто там серед них їде, хто зна
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18.02.2023 13:48 Ответить
https://zahid.espreso.tv/yakshcho-putin-zakhoche-buti-tut-vin-bude-tut-frankivchanka-pokhvalilas-pasportom-rf-ta-zayavila-shcho-rosiya-peremozhe-u-viyni Як і ось ця місцева франківчанка, досить цих штамів.
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18.02.2023 14:05 Ответить
Та то не місцева, то завезена
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18.02.2023 14:14 Ответить
хто б сперечався. Одне іншого не заперечує
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18.02.2023 14:21 Ответить
Не штам, а штамп.
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18.02.2023 14:21 Ответить
наслідки коронавірусу)))
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18.02.2023 14:45 Ответить
это завезенные и те кого Украина пригрела, наплодились как блохи
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18.02.2023 14:44 Ответить
і не ображайтесь, я ж пишу "серед них". Більшість - нормальні люди, але серед десятків тисяч пару гнид приїхало,можливо навмисне
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18.02.2023 15:11 Ответить
Якась істота навела!
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18.02.2023 13:56 Ответить
Якась ****** ж навела
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18.02.2023 14:02 Ответить
Называется - просрали. ПВО судя по всему забрали. Весь 22 ничего такого не было. Это как линия обороны в Ривненской и Волынской областях- колки сосновые и колючка в одну полоску сверху - ******** сами это видео выложили - готовность к захвату западных областей,или очередное предательство ,как 24.02.22? Но всем *****...
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18.02.2023 14:05 Ответить
Не забрали, кацапы нашли другой воздушный коридор для прольота ракет. Надеюсь следующие системы от Запада помогут их закрыть.
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18.02.2023 14:08 Ответить
Що значить не було?
Пробували по аеродрому бити, так там такі бункери, що хрен їм в одне місце.
І навколо аеродрому забетоновані і зааяфальтовані гектари, не пошкодиш, ракет хрен вистачить.
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18.02.2023 14:14 Ответить
Мені колись один військовий говорив, що при срср, ангари для військових літаків будувались таким чином, щоб витримували удар американського томагавка. Не знаю, чи при реальному будуванні дотримувались цих норм ( та й як мали перевірити на міцність?), але в теорії мало б бути саме так.
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18.02.2023 15:08 Ответить
продажная сепарня по всей Украине расползлась
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18.02.2023 14:47 Ответить
Якась падлюка навела...
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18.02.2023 15:05 Ответить
про цей об'єкт давно знають в касапському генштабі, ще з совкових часів.
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18.02.2023 15:34 Ответить
 
 