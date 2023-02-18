Два ракетных удара по Хмельницкому: попадание в военный объект и вблизи остановки общественного транспорта. ФОТО
Сегодня утром враг нанес 2 удара по городу Хмельницкому.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, есть попадания в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта. Взрывной волной повреждены гражданские дома, 3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей", - говорится в сообщении.
По словам Гамалия, 2 гражданских человека обратились в больницу за помощью.
"Это мужчина и женщина. Мужчина, имеющий осколочное ранение, находился в маршрутке. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное", - добавляет глава региона.
Напомним, утром 18 февраля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информировал, что во время тревоги прогремели 2 взрыва в Хмельницком.
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І наводять навіть туди де ніяких військових і взагалі - не має .
Я вже тут , ще торік , наводив приклад , як заарештували одне чмо , і на допиті виявилось що воно передало кацапам інформацію про те що на одному з об'єктів , знаходиться база Азова , хоча ніяких азовців там і близько не було ніколи . Видумав щоб заробити грошенят .
Питання, чому військові об"єкти не захищуються більш надійно ПВО?
КРИМський УКР: Факт відмови Зеленського й Ко від закупівель радарних систем для наших ППО свідчить про те, що Зеля, можливо, виконував оманські договірняки з Патрушевим. Це як й із розведенням військ та розмінуванням Чонгара. А вже в квітні 22р Зеля запропонував референдум по Криму й Донбасу. Спис Хотея: Для мене зрозуміло одне: Оманським договорняком кацапи наhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8 #бали Зе.
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Реєстрація:18.01.2023
Директор будь якого підприємства нічогісінько не зможе зробити, якщо йому обрізали держзамовлення і фінансування програм.
Твій висер не зараховано, ботяро!
Але високоточного удару ракетна програма зазнала від тих, хто мав би її захистити - від українських нардепів.
Восени 2019-го року парламент, ухваливши держбюджет, несподівано урізав фінансування переробки СС-24. Ці міжконтинентальні ядерні ракети базувалися в Україні та витягнуті із 46-ти пускових шахт. Грошей перестало вистачати навіть на зберігання "Скальпелів" - саме так їх називали в НАТО. Про переробку, а, значить, про виробництво стратегічного палива, можна було забути. Росіяни готувалися відкорковувати шампанське - вся українська ракетна програма опинилася на межі провалу.
"Не знаю, чи могла Росія вплинути, але їм це дуже вигідно. Думаю, вони дуже раділи, оскільки, чим ми слабші у військових силах та озброєнні, тим легше з нами розмовляти. Не тільки на Донбасі, не тільки у Мінську, але й у світі", - каже Леонід Шиман.
Коли "ТСН.Тиждень" їхав до Павлограда, ще не було відомо, що програму вдалося врятувати. Уряд терміново відшукав спосіб фінансування - понад сто тридцять мільйонів гривень. Паливо для ракетної програми - буде.
На підприємстві кажуть: наразі Україна здатна створити ракету - увага! - середньої дальності. Так, так. Таку саме, якою з агітаційних плакатів Радянський Союз лякав Сполучені Штати в часи холодної війни. На «Павлоградському хімічному заводі» переконані, що для цього достатньо 12-14 місяців. Якщо, звісно, Києву вистачить політичної сміливості піти на такий крок, Україна, за потреби, буде спроможна дістати військові цілі за 5000 кілометрів від кордонів. Навіть за Уральським хребтом. Непоганий ресурс для стримування оскаженілого противника. І спроби Москви зупинити цей раптовий поворот лише підтверджують правильність такої української стратегії.
"Зброя малої та середньої дальності - це більше зброя стратегічного політичного впливу. Це озброєння може ніколи й не використовуватись, але його наявність дозволяє більш вільно нашим політичним лідерам ухвалювати рішення, обговорювати якісь питання на самітах з іншими країнами. Україна не буде сидіти на задвірках, а сидітиме разом з лідерами", - вважає технічний директор ДП НВО "Павлоградський хімічний завод" Євген Устименко.
Пробували по аеродрому бити, так там такі бункери, що хрен їм в одне місце.
І навколо аеродрому забетоновані і зааяфальтовані гектари, не пошкодиш, ракет хрен вистачить.