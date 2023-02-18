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В боях за Украину погибли военные Павел Муравьев, Юрий Грушевский и Вячеслав Иванов из Кривого Рога. ФОТОрепортаж

В боях за Украину погибли три военнослужащих из Кривого Рога - Павел Муравьев, Юрий Грушевский и Вячеслав Иванов.

Об этом сообщили в компании "АрселорМиттал Кривой Рог", где они работали до войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

По сообщению, 10 февраля возле города Угледар погиб старший солдат, боевой медик Павел Муравьев.

В боях за Украину погибли военные Павел Муравьев, Юрий Грушевский и Вячеслав Иванов из Кривого Рога 01

Много лет подряд он работал в фасонносталелитейном цехе литейно-механического завода предприятия.

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"Лучший в профессии надежный друг, заботливый отец и опытный коллега - так его вспоминают коллеги", - говорится в сообщении.

У него остались жена и дочери.

3 февраля на войне оборвалась жизнь старшего солдата, бойца зенитно-ракетного взвода Юрия Грушевского.

В боях за Украину погибли военные Павел Муравьев, Юрий Грушевский и Вячеслав Иванов из Кривого Рога 02

В "АрселорМиттал Кривой Рог" он работал оператором газовой резки машины непрерывного литья заготовок конвертерного цеха.

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"В бригаде уважали его за совесть, веселый нрав, спокойный характер. Юрий всегда готов был помочь", - говорится в сообщении.

У Юрия остались жена и двое детей.

11 февраля ушел из жизни боец Национальной гвардии Украины Вячеслав Иванов. На предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" он работал электромонтером электрокустового цеха.

В боях за Украину погибли военные Павел Муравьев, Юрий Грушевский и Вячеслав Иванов из Кривого Рога 03

"Он руководил бригадой, хорошо организовывал работу, со всеми находил общий язык, настраивал на работу своих ребят, заряжал позитивом, потому что и сам был позитивным и жизнерадостным", - сообщили на предприятии.

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