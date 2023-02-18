В боях за Украину погибли военные Павел Муравьев, Юрий Грушевский и Вячеслав Иванов из Кривого Рога. ФОТОрепортаж
В боях за Украину погибли три военнослужащих из Кривого Рога - Павел Муравьев, Юрий Грушевский и Вячеслав Иванов.
Об этом сообщили в компании "АрселорМиттал Кривой Рог", где они работали до войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
По сообщению, 10 февраля возле города Угледар погиб старший солдат, боевой медик Павел Муравьев.
Много лет подряд он работал в фасонносталелитейном цехе литейно-механического завода предприятия.
"Лучший в профессии надежный друг, заботливый отец и опытный коллега - так его вспоминают коллеги", - говорится в сообщении.
У него остались жена и дочери.
3 февраля на войне оборвалась жизнь старшего солдата, бойца зенитно-ракетного взвода Юрия Грушевского.
В "АрселорМиттал Кривой Рог" он работал оператором газовой резки машины непрерывного литья заготовок конвертерного цеха.
"В бригаде уважали его за совесть, веселый нрав, спокойный характер. Юрий всегда готов был помочь", - говорится в сообщении.
У Юрия остались жена и двое детей.
11 февраля ушел из жизни боец Национальной гвардии Украины Вячеслав Иванов. На предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" он работал электромонтером электрокустового цеха.
"Он руководил бригадой, хорошо организовывал работу, со всеми находил общий язык, настраивал на работу своих ребят, заряжал позитивом, потому что и сам был позитивным и жизнерадостным", - сообщили на предприятии.
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