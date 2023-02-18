РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11786 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 314 1

Враг обстреливает Харьковщину, в Волчанске погиб мужчина, двое раненых в Ковшаровке, - ОВА. ФОТО

Сегодня в течение дня под вражеским огнем находятся Купянский и Чугуевский районы Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в пгт Ковшаровка, около 14:00, были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы. Повреждено здание одного из учебных заведений.

"После 14:00 был обстрелян г. Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом, погиб гражданский мужчина. В г. Купянск из-за обстрелов сгорели гаражи и два  гражданских автомобиля. В пгт Двуречная значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отбили атаки врага в районах 20 населенных пунктов Донетчины, Луганщины и Харьковщины, - Генштаб

Враг обстреливает Харьковщину, в Волчанске погиб мужчина, двое раненых в Ковшаровке, - ОВА 01
Враг обстреливает Харьковщину, в Волчанске погиб мужчина, двое раненых в Ковшаровке, - ОВА 02
Враг обстреливает Харьковщину, в Волчанске погиб мужчина, двое раненых в Ковшаровке, - ОВА 03

обстрел (27292) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560) Купянск (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.02.2023 19:27 Ответить
 
 