Враг обстреливает Харьковщину, в Волчанске погиб мужчина, двое раненых в Ковшаровке, - ОВА. ФОТО
Сегодня в течение дня под вражеским огнем находятся Купянский и Чугуевский районы Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в пгт Ковшаровка, около 14:00, были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы. Повреждено здание одного из учебных заведений.
"После 14:00 был обстрелян г. Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом, погиб гражданский мужчина. В г. Купянск из-за обстрелов сгорели гаражи и два гражданских автомобиля. В пгт Двуречная значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.02.2023 19:27 Ответить Мне нравится 2
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