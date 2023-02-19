Оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Никополю, повреждены дома, линии электропередач, автомойка. ФОТО

Почти 13 часов продолжалась воздушная тревога в Никопольском районе из-за угрозы артобстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Вчера поздно вечером там произошла очередная вражеская атака - оккупанты ударили по мирному Никополю из тяжелой артиллерии.

Изуродовали автомойку, полдесятка домов, линии электропередач. Главное, что люди невредимы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше обстрелов в громадах Днепропетровщины не зафиксировано, ночь была спокойной и без сирен.

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