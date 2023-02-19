Книги Оруэлла, Кинга и Роулинг изымаются из московских библиотек. Список запрещенных авторов

Из фондов московских библиотек изымают книги знаменитых писателей Джорджа Оруэлла, Стивена Кинга и Джоан Роулинг.

Об этом сообщила в фейсбуке пользовательница сети Анастасия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что хотела принести книги в московскую библиотеку. Впрочем, ей показали список изымаемых авторов, так как фонды не могут пополняться их книгами.

Вот, собственно, сам список запрещенных авторов:

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