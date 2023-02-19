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Книги Оруэлла, Кинга и Роулинг изымаются из московских библиотек. Список запрещенных авторов

Из фондов московских библиотек изымают книги знаменитых писателей Джорджа Оруэлла, Стивена Кинга и Джоан Роулинг.

Об этом сообщила в фейсбуке пользовательница сети Анастасия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что хотела принести книги в московскую библиотеку. Впрочем, ей показали список изымаемых авторов, так как фонды не могут пополняться их книгами.

Вот, собственно, сам список запрещенных авторов:

Книги Оруэлла, Кинга и Роулинг изымаются из московских библиотек. Список запрещенных авторов 01

Смотрите также: Писатель Джордж Мартин высказался о ядерной угрозе от России: Я хотел бы иметь дракона, чтобы полететь на нем в Кремль. ВИДЕО

Автор: 

библиотека (141) запрет (1708) книги (630) писатель (200) россия (95638)


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Топ комментарии
+63
Поттера заборонили ?

Бо там мількає морда путінга ?
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19.02.2023 09:16
+37
Верной дорогой идете таварищи!
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19.02.2023 09:20
+36
прям як в германііі--починайте спалювати... наступне- відкрийте ГУЛАГ
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19.02.2023 09:16
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Дурні бажали срср.
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19.02.2023 12:09 Ответить
Цікаво, а чим Аберкромбі не вгодив?
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19.02.2023 12:10 Ответить
Аха -ха -ха , далі ,потрібно вилучити бр. Стругацких
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19.02.2023 12:16 Ответить
Стругацькі зручні сраколизи були, їх не викинуть...
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20.02.2023 08:06 Ответить
Ну не Пети Кантропы ли?
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19.02.2023 12:22 Ответить
Гаррі Портера вилучають? Пічалька: чим тепер школярам будуть виносити мозок? Певно, з нафталіну дістануть якогось Нєзнайку. Ліберальську маячню замінять комуняцькою.
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19.02.2023 12:23 Ответить
Для того щоб надрукували книжку в ********* потрібно обовязково ввести або хоча б на вимогу цензури "перейменувати" негативних персонажів на українців. Вже з 2000 років це стало "стандартом" в **********. Та ж сама фігня в кацапському кінематографі, який починаючи 2005 взагалі дивитися неможливо - "імперське мило".
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19.02.2023 12:42 Ответить
Как там Жванецкий говорил о России
Половина сидит половина охраняет

потом они меняются...

да и на россии

,министр юстиции сказал: "...эти люди не подготовлены к жизни на свободе..."
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19.02.2023 13:30 Ответить
Чисто ФАШИСТЫ.....
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19.02.2023 13:31 Ответить
вангую.сейчас запрещают книги как в совке,скоро вернут смертную казнь,затем будет 37 год,массовые расстрелы даже самых преданных холопов,железный занавес и ф финале говнорашка станет второй кндр!
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19.02.2023 13:37 Ответить
Дивно, що Солженiцина забули. Але, мабуть, ще доповнять.
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19.02.2023 15:16 Ответить
что там еще гитлер делал? это и будет дальше....
кацы копируют его шаг за шагом.
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19.02.2023 15:53 Ответить
Давно вже не читав...
Нещодавно була спроба почитати "мемуари" якогось х*я про ДС...
Потім Орвела 1984...
Нє прьот... немає часу... неможу дивитись серіали, де переливають із пустого в поржнє...
ХЗ, можу якийсь фільм подивитись, якщо з початку зачипив.
Чорне дзеркало, серіал, зайшов...
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19.02.2023 16:56 Ответить
Вони використовують ці книги, щоб прокласти їхній шлях назад у кам'яний вік.
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19.02.2023 17:14 Ответить
А что "Чиполино" уже изъяли? Хотя это действительно СКАЗКА - русские ОВОЩИ не бунтуют!

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19.02.2023 18:37 Ответить
Ого, в переліку Дмитро Глуховський. Ну, логічно, логічно, він же з 7 жовтня 2022 року зарахований в "іноагєнти".
Своїми романами з серії "Метро" започаткував міжнародний авторський цикл "Всесвіт "Метро 2023". Самі романи перекладені більш ніж тридцятьма мовами.
Завдяки цьому циклу Глуховський є найбільш популярним за кордоном російським автором наукової фантастики. Всі інші фантасти користуються меншим попитом.
Однак чому до списку потрапив Лимонов і Суворов? Перший - начебто російський націоналіст, до того ж вже мертвий, другий взагалі мав зникнути з полиць ще років сім тому, щонайменше.
Що стосується Роулінг, то нехай тепер кацапи Таню Гроттер читають. Якраз їх рівень.
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19.02.2023 20:52 Ответить
А Гришковец? Он же за СВО
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19.02.2023 21:37 Ответить
Він ДИКОГО калібру опариш й ср@колиз.
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20.02.2023 08:09 Ответить
Дивно як ще Джанні Родарі не заборонили, з його то «Джельсоміно у Країні брехунів» ) - там же дуже влучно описана тоталітарна країна, в якій все догори дриґом стосовно здорового глузду, як в московії ...
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20.02.2023 21:39 Ответить
Этот процесс параллельно идет в России и на Украине.
Разница в мотивах. В России - идеологические, На Украине - шовинистические (любые книги на русском - вражеские). В России - скрытно, на украине - публично и с пропагандистским сопровождением.
Но смысл одинаковый - цензура и чистки библиотек.
Старая добрая советская традиция.
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22.02.2023 14:02 Ответить
В Україні прекрасно розуміють руzzкоє нарєчіє. Шо не скажеш про росію. Там українську мову не розуміють
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23.04.2025 21:07 Ответить
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