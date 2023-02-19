Книги Оруэлла, Кинга и Роулинг изымаются из московских библиотек. Список запрещенных авторов
Из фондов московских библиотек изымают книги знаменитых писателей Джорджа Оруэлла, Стивена Кинга и Джоан Роулинг.
Об этом сообщила в фейсбуке пользовательница сети Анастасия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что хотела принести книги в московскую библиотеку. Впрочем, ей показали список изымаемых авторов, так как фонды не могут пополняться их книгами.
Вот, собственно, сам список запрещенных авторов:
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Половина сидит половина охраняет
потом они меняются...
да и на россии
,министр юстиции сказал: "...эти люди не подготовлены к жизни на свободе..."
кацы копируют его шаг за шагом.
Нещодавно була спроба почитати "мемуари" якогось х*я про ДС...
Потім Орвела 1984...
Нє прьот... немає часу... неможу дивитись серіали, де переливають із пустого в поржнє...
ХЗ, можу якийсь фільм подивитись, якщо з початку зачипив.
Чорне дзеркало, серіал, зайшов...
Своїми романами з серії "Метро" започаткував міжнародний авторський цикл "Всесвіт "Метро 2023". Самі романи перекладені більш ніж тридцятьма мовами.
Завдяки цьому циклу Глуховський є найбільш популярним за кордоном російським автором наукової фантастики. Всі інші фантасти користуються меншим попитом.
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Разница в мотивах. В России - идеологические, На Украине - шовинистические (любые книги на русском - вражеские). В России - скрытно, на украине - публично и с пропагандистским сопровождением.
Но смысл одинаковый - цензура и чистки библиотек.
Старая добрая советская традиция.