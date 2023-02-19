Враг обстреливает Угледар, по Авдеевке били из "Градов" и "Смерчей", - ОВА. ФОТОрепортаж

На Волновахском направлении под обстрелами окрестности Угледара и Пречистовки, без жертв.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении интенсивный огонь россияне вели по Авдеевке - город подвергся 2 артобстрелам и 2 обстрелам из "Градов". Поврежден Дом культуры и многочисленные жилые дома – точные последствия выясняются. Посреди дня враг ударил из "Смерчей" по Украинску - повреждены 19 жилых домов, школа и спортивная школа. 2 дома повреждены в Курахово, есть попадание по одной из улиц Первомайского Очеретинской громады - никто не пострадал.

На Горловском направлении повреждены 2 многоэтажки в Дружковке и 1 частный дом в Иванополье Константиновской громады - без пострадавших.

На Лисичанском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в окрестностях Северской громады - информация о пострадавших и разрушениях не поступала.











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Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донетчине.