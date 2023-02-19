РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11697 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 996 0

Враг обстреливает Угледар, по Авдеевке били из "Градов" и "Смерчей", - ОВА. ФОТОрепортаж

На Волновахском направлении под обстрелами окрестности Угледара и Пречистовки, без жертв.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении интенсивный огонь россияне вели по Авдеевке - город подвергся 2 артобстрелам и 2 обстрелам из "Градов". Поврежден Дом культуры и многочисленные жилые дома – точные последствия выясняются. Посреди дня враг ударил из "Смерчей" по Украинску - повреждены 19 жилых домов, школа и спортивная школа. 2 дома повреждены в Курахово, есть попадание по одной из улиц Первомайского Очеретинской громады - никто не пострадал.

На Горловском направлении повреждены 2 многоэтажки в Дружковке и 1 частный дом в Иванополье Константиновской громады - без пострадавших.

На Лисичанском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в окрестностях Северской громады - информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Враг обстреливает Угледар, по Авдеевке били из Градов и Смерчей, - ОВА 01
Враг обстреливает Угледар, по Авдеевке били из Градов и Смерчей, - ОВА 02
Враг обстреливает Угледар, по Авдеевке били из Градов и Смерчей, - ОВА 03
Враг обстреливает Угледар, по Авдеевке били из Градов и Смерчей, - ОВА 04
Враг обстреливает Угледар, по Авдеевке били из Градов и Смерчей, - ОВА 05

Смотрите также: Оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Никополю, повреждены дома, линии электропередач, автомойка. ФОТО

Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донетчине.

Автор: 

обстрел (27292) Донецкая область (9718) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (638) Угледар (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 