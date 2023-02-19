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Российские войска нанесли 19 ударов по жилому сектору Донетчины. ФОТОрепортаж

Вражеские снаряды попали в города Авдеевка, Красногоровка, Украинск, Курахово, Селидово, пгт Большая Новоселка, села Воздвиженка, Нетайлово, Иванополье, Уманское, Невельское, Первомайское, Карловка. Оккупанты били по мирному населению из ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"Уничтожен и поврежден 31 гражданский объект - 25 жилых домов, школы, линия электропередач, хозяйственная постройка, гараж, автомобиль.

Наибольшему количеству обстрелов (15)  подвергся Покровский район области. Враг бил из "Градов" по Авдеевке, Первомайскому, Нетайловому. Информации о жертвах и повреждениях не поступало", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Враг обстреливает Угледар, по Авдеевке били из "Градов" и "Смерчей", - ОВА. ФОТОрепортаж

"Смерчами" и ракетами "С-300" оккупанты обстреляли Украинск, ударили в школу, 8 многоквартирных и 13 частных домов. По предварительным данным, люди не пострадали. Из "Ураганов" оккупанты ударили по Воздвиженке, травмирован гражданский житель.

Российские войска нанесли 19 ударов по жилому сектору Донетчины 01
Российские войска нанесли 19 ударов по жилому сектору Донетчины 02
Российские войска нанесли 19 ударов по жилому сектору Донетчины 03
Российские войска нанесли 19 ударов по жилому сектору Донетчины 04
Российские войска нанесли 19 ударов по жилому сектору Донетчины 05

Автор: 

обстрел (27292) Нацполиция (16485) Донецкая область (9718)


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не хочу здатися гавном але не розумію-за що ж він іх так ненавидить? просвятить мене
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19.02.2023 11:38 Ответить
Хто кого?
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19.02.2023 11:49 Ответить
путлер мешканція бамбасу
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19.02.2023 11:53 Ответить
8 лет дамбили бомбас и неожиданно на девятый
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19.02.2023 12:11 Ответить
 
 