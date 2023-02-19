Российские войска нанесли 19 ударов по жилому сектору Донетчины. ФОТОрепортаж

Вражеские снаряды попали в города Авдеевка, Красногоровка, Украинск, Курахово, Селидово, пгт Большая Новоселка, села Воздвиженка, Нетайлово, Иванополье, Уманское, Невельское, Первомайское, Карловка. Оккупанты били по мирному населению из ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"Уничтожен и поврежден 31 гражданский объект - 25 жилых домов, школы, линия электропередач, хозяйственная постройка, гараж, автомобиль.

Наибольшему количеству обстрелов (15) подвергся Покровский район области. Враг бил из "Градов" по Авдеевке, Первомайскому, Нетайловому. Информации о жертвах и повреждениях не поступало", - говорится в сообщении.

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"Смерчами" и ракетами "С-300" оккупанты обстреляли Украинск, ударили в школу, 8 многоквартирных и 13 частных домов. По предварительным данным, люди не пострадали. Из "Ураганов" оккупанты ударили по Воздвиженке, травмирован гражданский житель.









