На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь украинским защитникам лекарствами и дронами.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются ужасные бои. ВСУ отбивают бесконечные атаки оккупантов. Кровопролитные бои, есть потери и очень много тяжелораненых. Госпитали и больницы забиты ранеными. Есть срочные потребности в лекарствах и мягких носилках, этого не хватает на фронте! Бойцы просят помощи! Срочно нужно выкупить пять дронов Мавик 3 комбо – два -200 тыс и три по 115 т

Наконец-то пришла поставка тепловизоров, два выкупила – 103 т, еще надо выкупить 8 штук. 4 рации Моторола, счет на 68 т, это очень срочно. Один монокулярный прицел - 39 т. Лекарства, обезболивающих не хватает, заказала, счет на 28 т. Большая потребность в мягких носилках, очень трудно их купить, потому что потребность большая, заказали 25 штук", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

Номер Банки: 5375 4112 0025 4253

Также смотрите: Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы. ФОТОрепортаж













