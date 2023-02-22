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Новости Фото Война
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На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь украинским защитникам лекарствами и дронами.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются ужасные бои. ВСУ отбивают бесконечные атаки оккупантов. Кровопролитные бои, есть потери и очень много тяжелораненых. Госпитали и больницы забиты ранеными. Есть срочные потребности в лекарствах и мягких носилках, этого не хватает на фронте! Бойцы просят помощи! Срочно нужно выкупить пять дронов Мавик 3 комбо – два -200 тыс и три по 115 т

Наконец-то пришла поставка тепловизоров, два выкупила – 103 т, еще надо выкупить 8 штук. 4 рации Моторола, счет на 68 т, это очень срочно. Один монокулярный прицел - 39 т. Лекарства, обезболивающих не хватает, заказала, счет на 28 т. Большая потребность в мягких носилках, очень трудно их купить, потому что потребность большая, заказали 25 штук", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

Номер Банки: 5375 4112 0025 4253

Также смотрите: Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Нужно выкупить для украинских воинов 5 дронов Мавик, также рации, тепловизоры и прицелы. ФОТОрепортаж

На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова 01
На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова 02
На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова 03
На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова 04
На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова 05
На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова 06
На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова 07

помощь (7824) волонтеры (2637) ВСУ (6629) Юсупова Наталья (186)


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Топ комментарии
+54
Рєзнікова треба гнати на*уй, тварина не може забезпечити найнеобхіднішими, базовими речами.
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22.02.2023 15:22
+54
Тормознутому.
Міністерством оборони в нас керує Рєзніков, чий президент Зеленський, яким керує офіс президента, який належить Єрмаку, над яким стоїть Коломойський, служать їм всім слуги у Верховній раді... Європа, пілять, тут яким боком?!
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22.02.2023 15:31
+32
Все не проблема. Только по прежнему ВСЕГО не хватает . Еще можно попробовать найти деньги у шлюшки Кравец, которой ЗЕ, перечислил аж 35 млн грвн на ток-шоу.
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22.02.2023 15:40
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Правила форума Совет форумчан
Повертайтесь живими!!!
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22.02.2023 15:19 Ответить
Майор-брехун абдристович, рассказывающий как он из краденого гранатомета уничтожит танк, уже в Бахмуте? Есть отличная возможность выполнить обещанное.
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22.02.2023 15:37 Ответить
Абдристович не майор! Он воюет под Полковником
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22.02.2023 19:07 Ответить
Рєзнікова треба гнати на*уй, тварина не може забезпечити найнеобхіднішими, базовими речами.
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22.02.2023 15:22 Ответить
для того, чтобы были базовые вещи- кодлу шидовскую в окопы, а то они только бабло тырят, сидя на теплых местах
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22.02.2023 16:54 Ответить
Реєстрація: 20 лютого 2023
Кто ещё может тявкать про евреев, как кацапский новорег?
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22.02.2023 18:09 Ответить
резніков шістьора.....
там є вищі по статусу і їм не треба ліків для поранених
їм потрібно продати порти, купити землю, добавити штрафи за керування автом з цуциком на руках, розділити хто і скільки отримає з арештованих рахунків рф
нахрена їм ліки під час страшних боїв???
ні вони, ні їх рідні, близькі, навіть далекі, близькі не воюють....
от хреново що не пропустили роту орків на банкову
вони б зробили те що сказав *****, а далі їх в расжод
і булоб зара на сотню-другу меньше зрадників у владі
бо красти під час війни, це держзрада, а не перевищення повноважень...
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23.02.2023 23:07 Ответить
Тормознутому.
Міністерством оборони в нас керує Рєзніков, чий президент Зеленський, яким керує офіс президента, який належить Єрмаку, над яким стоїть Коломойський, служать їм всім слуги у Верховній раді... Європа, пілять, тут яким боком?!
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22.02.2023 15:31 Ответить
Все, відстань, з ідіотами в дискусію не вступаю.
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22.02.2023 17:51 Ответить
+++
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22.02.2023 15:27 Ответить
Носилки мягкие купить не проблема; кейвер и дексалгин одно и тоже действующее вещество, смысл дублировать.
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22.02.2023 15:30 Ответить
Все не проблема. Только по прежнему ВСЕГО не хватает . Еще можно попробовать найти деньги у шлюшки Кравец, которой ЗЕ, перечислил аж 35 млн грвн на ток-шоу.
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22.02.2023 15:40 Ответить
ніхто нічого не дублює , просто вибирають все по залишках ; не вистачає препаратів однієї назви .
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22.02.2023 15:59 Ответить
це що на першому фото у бійця ноги немає нижче коліна?
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22.02.2023 15:33 Ответить
То тінь від рукава медсестри. Коли ногу відрізають, то місце зрізу рівне і скруглене, бо шкіру натягують на зріз і зшивають. Чимось схоже на край ковбаси, пробачте за таке порівняння.
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22.02.2023 16:33 Ответить
мясо воно скізь однакове - що нога, що ковбаса.
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23.02.2023 08:40 Ответить
ото я так і русскомозглим пояснюю, через те, з чим вони кожен день діло мають: квартира і сусіди - сусід віддяпав балкон (Крим), кладовку (Донбас) і потім кухню (Херсон з Маріуполем) і хоче ще, а русськмозглий якщо захоче піти до поліціїї (НАТО і і нші країни.помічники), то сусід скаже, що русскомозглий вааружаєтся і збирається напасти. і щоб коли його бабу насілували, русскомозглий повинен буде паблагадаріть, і любіть нападника.
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23.02.2023 08:44 Ответить
Це тінь
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22.02.2023 16:50 Ответить
+
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22.02.2023 15:36 Ответить
В ОП вони самі та їх родичі витрачають мільйони на автівки земельни ділянки відпочинок жон та наложніц та ще і влаштовують їх на державні посади. До їх советников дебіла Гогі, журнакшлюхи Лещенка, ****** т.д. звертались ? Журналістам треба влаштувати їм флешмоб "як я допомогаю арміі". Зеленський з дермаком ходять з опухшими рожами та обвісшими брюхами як вон допомогають?
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22.02.2023 16:47 Ответить
Ще трохи половлять чоловіків на вулицях, щоб змінити прихильне ставлення до армії, піднімуть комуналку, ту ж електрику в 4 рази, то у людей вільних грошей не стане, то і волонтерів теж не буде. Все робиться щоб підіграти пуйлу.
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22.02.2023 18:34 Ответить
Між іншим, колектори за комуналку вже перезбудились.
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22.02.2023 19:15 Ответить
В якому сенсі?
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22.02.2023 19:16 Ответить
А, та за борги надзвонюють. Комуналка. Та до їх позовних заяв можна не дожити, краще вже на армію потроху донить.
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22.02.2023 19:19 Ответить
Чекайте,зєльоні гниди заявляють що армія всім забезпечена…
а єті люді крістально чєсніє
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22.02.2023 16:06 Ответить
++
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22.02.2023 16:08 Ответить
+5k
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22.02.2023 16:13 Ответить
оце я розумію донат, особисто мене дуже радує і надихає більше заробляти, щоб більше допомагати. Ні в якому разі нікого не засуджую, навпаки і 50, і 100 грн добре до стабільного потоку. Всі все розуміють, особливо під кінець місяця.
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23.02.2023 10:39 Ответить
+
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22.02.2023 16:16 Ответить
А Резніков-Шмигаль разом із Стефанчуком-Зеленським знають щодо таких невідкладних ПОТРЕБ ЩОДЕННИХ ВПРОДОВЖ РОКУ ОСТАННЬОГО??? !!!! Вішати таких саботажників треба прямо на Майдані!!!
Може одразу до Сенату США через Байдена звертатися????
Вішати!!
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22.02.2023 16:49 Ответить
+
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22.02.2023 17:27 Ответить
У Ізраїлі наших ж.. Євреїв більше ніж місцевих, а допомоги 0, а ті хто править у нас дбають так само, лише про себе... Порох, Ахмет виділили мільярди, а зелена шушера не тільки не вкладає свої, а ще й тирить наші податки, у цьому вже перевершили усіх попєрєдніків!
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22.02.2023 17:55 Ответить
+
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22.02.2023 19:07 Ответить
Меньше соплей больше дела +
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22.02.2023 19:23 Ответить
А в министерство обороны Украины к пану Резникову не пробовали обратиться за помощью??????
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22.02.2023 19:24 Ответить
А як би оті кадирівці, ну чисто гіпотетично, що йшли на Банкову арештувати *********** дійсно прорвалися, ну гіпотетично, і забрали у полон всю опу з кабміном.
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22.02.2023 19:24 Ответить
+
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22.02.2023 19:40 Ответить
Зелені падлюки, тільки й здатні, що розкрадати гуманітарку під час війни і яйця по 17 грн. купувати!
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22.02.2023 19:56 Ответить
Може б держава щось купила для війни окрім яєць по 17 гривень за гектар?
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22.02.2023 20:30 Ответить
+
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22.02.2023 21:30 Ответить
Закинув.
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22.02.2023 21:37 Ответить
+500 грн
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23.02.2023 10:34 Ответить
+
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23.02.2023 12:02 Ответить
Главное нагребли людей. Теперь на карте все стабильно что и нужно для безупречной репутации. А что новых покидывай только масштабы мобилизации увеличили
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23.02.2023 12:41 Ответить
+
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24.02.2023 00:42 Ответить
В зам міністра оборони по забезпеченню попросити треба... Він знає де мільйони взяти для свого дивану...
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24.02.2023 07:34 Ответить
 
 