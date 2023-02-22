На фронте - ужасные бои, очень много раненых защитников, нужна помощь с дронами и лекарствами - Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь украинским защитникам лекарствами и дронами.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На фронте продолжаются ужасные бои. ВСУ отбивают бесконечные атаки оккупантов. Кровопролитные бои, есть потери и очень много тяжелораненых. Госпитали и больницы забиты ранеными. Есть срочные потребности в лекарствах и мягких носилках, этого не хватает на фронте! Бойцы просят помощи! Срочно нужно выкупить пять дронов Мавик 3 комбо – два -200 тыс и три по 115 т
Наконец-то пришла поставка тепловизоров, два выкупила – 103 т, еще надо выкупить 8 штук. 4 рации Моторола, счет на 68 т, это очень срочно. Один монокулярный прицел - 39 т. Лекарства, обезболивающих не хватает, заказала, счет на 28 т. Большая потребность в мягких носилках, очень трудно их купить, потому что потребность большая, заказали 25 штук", - говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Номер Банки: 5375 4112 0025 4253
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Кто ещё может тявкать про евреев, как кацапский новорег?
там є вищі по статусу і їм не треба ліків для поранених
їм потрібно продати порти, купити землю, добавити штрафи за керування автом з цуциком на руках, розділити хто і скільки отримає з арештованих рахунків рф
нахрена їм ліки під час страшних боїв???
ні вони, ні їх рідні, близькі, навіть далекі, близькі не воюють....
от хреново що не пропустили роту орків на банкову
вони б зробили те що сказав *****, а далі їх в расжод
і булоб зара на сотню-другу меньше зрадників у владі
бо красти під час війни, це держзрада, а не перевищення повноважень...
Міністерством оборони в нас керує Рєзніков, чий президент Зеленський, яким керує офіс президента, який належить Єрмаку, над яким стоїть Коломойський, служать їм всім слуги у Верховній раді... Європа, пілять, тут яким боком?!
а єті люді крістально чєсніє
Може одразу до Сенату США через Байдена звертатися????
Вішати!!