"Russkiy Mir": Возле посольства РФ в Берлине установили инсталляцию, рассказывающую о российской оккупации. ФОТОрепортаж

Вблизи посольства России активисты устроили инсталляцию "Russkiy Mir".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы хотели наглядно показать немецкому обществу, какие угрозы несет русский мир оккупированным территориям. Не обязательно эта угроза приезжает на танках - на западе в ход уже много лет идут пропаганда, экономические и политические рычаги, газовый шантаж", - рассказали в креативном агентстве Isdgroup, разрабатывавшем инсталляцию.

По периметру "Russkiy Mir" ограждает газовая труба ярко-желтого цвета, на входе посетителей предупреждает табличка: все находящиеся на этой оккупированной территории должны подчиняться правилам и законам "русского мира". Сами же правила тоже зафиксированы, среди них, например, запрет ЛГБТК+ символики, собраний и митингов с критикой власти и тому подобное. Избиение членов своей семьи - не основание для уголовного наказания, разрешено пытать тех, кто против присоединения этой территории к "Russkiy Mir". Каждое из правил подкреплено законодательным актом Российской Федерации или прецедентом, зафиксированным международными организациями относительно действий России на оккупированных территориях.

"Недавно Служба внешних дел ЕС назвала Россию главной страной-дезинформатором 2022 года. Вся российская международная информационная политика – политика оккупации. Кремлевская пропаганда остается информационным оружием, оправдывая свои преступления, подрывая доверие к Украине и дестабилизируя общества демократических стран. Поэтому вместе с Украиной мир должен бороться и отстаивать свои свободы и освободиться от лжи", - рассказала о цели проекта Мария Сагайдак, руководитель отдела стратегических коммуникаций в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Кроме инсталляции также напечатали газету "Russkiy Mir Zeitung" - в ней собрали оригинальные материалы из российских СМИ, переведенные на немецкий. Эти материалы свидетельствуют о уровне пропаганды, который Россия использует внутри страны, а также, собственно, поддержку российским обществом доктрины "русского мира". Издание построили по принципу классических медиа, вот только на страницах с внешней политикой - угрозы России атаковать Лондон и фейки о немецких министрах, в разделе "культура" - ограбление Херсонского музея и т.д. Газету использовали для приглашения на открытие инсталляции немецких СМИ и парламентариев Бундестага.

Инсталляция доступна для свободного посещения до 25 февраля включительно по адресу Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin.

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