Порошенко с добровольцами приобретут для ВСУ более 20 тягачей Foden 8×6 Сarrier. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" объявили о новом контракте на военные тягачи: планируют передать в ВСУ более двух десятков грузовиков Foden 86 Сarrier.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.

"Более 20 машин Foden 8×6 Сarrier, которые могут таскать что угодно - и контейнеры с банями, и броневики, и контейнеры с другими полезными грузами, и даже сломавшийся грузовик - тоже могут", - сообщил Порошенко. Автомобили оборудованы краном-манипулитором и способны поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.

Отмечается, что переговоры до последнего держали в тайне, чтобы не создать ажиотаж и получить низкую цену.

"А теперь – контракт подписан, все тягачи забронированы. Присоединяйтесь к этому крутому проекту и становитесь его частью", – призвал Порошенко. Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранные волонтерами ОО "Справа громад" средства.

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Ранее Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали в Великобритании три сотни грузовиков Leyland DAF. Это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. На платформе DAF производятся передвижные зенитные установки для борьбы с иранскими дронами-шахедами, мобильные пункты управления комплексами БПЛА Poseidon, а также мобильные мастерские для ремонта техники на фронте.

Порошенко также передал в 43-ю артиллерийскую бригаду два танковых тягача Oshkosh. Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.

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Присоединиться к поддержке ВСУ можно по реквизитам:

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