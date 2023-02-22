Порошенко с добровольцами приобретут для ВСУ более 20 тягачей Foden 8×6 Сarrier. ФОТО
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" объявили о новом контракте на военные тягачи: планируют передать в ВСУ более двух десятков грузовиков Foden 86 Сarrier.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.
"Более 20 машин Foden 8×6 Сarrier, которые могут таскать что угодно - и контейнеры с банями, и броневики, и контейнеры с другими полезными грузами, и даже сломавшийся грузовик - тоже могут", - сообщил Порошенко. Автомобили оборудованы краном-манипулитором и способны поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.
Отмечается, что переговоры до последнего держали в тайне, чтобы не создать ажиотаж и получить низкую цену.
"А теперь – контракт подписан, все тягачи забронированы. Присоединяйтесь к этому крутому проекту и становитесь его частью", – призвал Порошенко. Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранные волонтерами ОО "Справа громад" средства.
Ранее Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали в Великобритании три сотни грузовиков Leyland DAF. Это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. На платформе DAF производятся передвижные зенитные установки для борьбы с иранскими дронами-шахедами, мобильные пункты управления комплексами БПЛА Poseidon, а также мобильные мастерские для ремонта техники на фронте.
Порошенко также передал в 43-ю артиллерийскую бригаду два танковых тягача Oshkosh. Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.
Присоединиться к поддержке ВСУ можно по реквизитам:
ТОЛЬКО ДЛЯ "ПРИВАТ 24"
5169 3305 2068 6400
Для других банков:
5375 4115 0177 8331
Или перевод:
ОО "Солідарна Справа Громад"
IBAN счет: UA193052990000026002016226051
Код по ЕГРПОУ/ИНН: 42992954
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Ленка з володькою проплатять квартплату за кримські маєтки - і пішов він в зад!
Додав би ще Єрмаки, Зеленськиі, Арахамії...тощо
Хтось до а хтось з.
пінчук щось на дрони давав
всі їнші піздять далі
И эта помощь, которую он показывает - это приглашение на своеобразное соревнование богатых украинцев. Похоже , тщетно...
Нечем похвалиться Ахметову, Пичуку, Колесникову и т.д. и т. п. И не надо говорить, что это не публичное дело. Кк раз сегодня -очень даже публичное!
Притула пішов після Пороха купувати Спартани - і попав на більші гроші бо склади-постачальники після ажіотажу на Спартани (які Порох купив і розрекламував) різко підняли ціни на ті що ще залишились у них. Притула сам про це розповідав.
Порох молодець - зробив висновки і тепер до контрактування не оголошує плани.
Все таки порівнювати хист до бізнесу у Пороха і Притули - не зовсім корректно, не та вагова категорія.
Так що Притула не "вкрав" - просто "попав" в другу ціну, і "зради" тут нема.
И Притула так и не выложил ни одного документа от поставщиков с ценовыми предложениями для подтверждения своих слов. Ни одного и до сих пор. Хотя привселюдно обещал выкладывать всё, вплоть до чеков. А разница в цене то была в 3 (!!) раза как-никак. За такое в приличном обществе, как минимум, перестают подавать руки, а обычно бьют клиенту морду.
Тільки я не думаю що Притула щось "скрисив" чи вкрав.
Він просто зайшов на поле торговців зброєю - і погорів тому і розповідати нічого. Там "дядьки" в другій вісовій категорії працюють. Тут просто так склалося конкретно з Спартанами. З тим-же спутником і безпілотниками у нього вийшло добре.
Тай не "придворний" він нічий - я навіть не розумію хто запустив цю брехню. То що він з артистів не значить що він з Зе за одно, я думаю що далеко не з їхньої тусовки.
Хтось запустив цю брехню щоб в лагері патріотів гризлись між собою - ніби підначуючи "я більш волентер ніж інші" - х*рня якась. Добре що Порох і інші не ведуться на це.
Я не то що "за" Притулу чи проти когось - всі роблять свою справу як уміють. Так що ЧЕСТЬ і ХВАЛА всім Волонтерам і Донатам!
Корисна справа, чи як?
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Ну и? Так где патронный завод Зеленского за почти 4 года у власти?
Рішення про"Оплоти" і патронний завод було переглянуто за побажання військових і за рішенням СНБО.
Бюджет був обмеженний (дуже багато чого було потрібно в той час) і разом з військовим керівництвом ЗСУ було прийнято рішення поставити в стрій і модернізувати ті танки що вже були на складах (консервація) в великій кількості бо у війську було дуже мало танків, а бої в АТО показали що танки грають велику роль на полі битви з руснею у якої їх було не міряно.
Новий "Оплот" коштував як модернізація 5-7 старих розконсервованих танків.
А також треба було розвинути ракетну программу (Нептун, Вільха, Грім-Сапсан, Стугни, ППО і т.д.). Патронний завод потрібен - але патрони Західні партнери ще дають, а от ракет дають мало і обмежено по дальності.
Так що рішення були приняті вірні.
ЗІ: "я" в цій статті відсутнє від поняття "зовсім".