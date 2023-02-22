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Новости Фото Война
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Порошенко с добровольцами приобретут для ВСУ более 20 тягачей Foden 8×6 Сarrier. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" объявили о новом контракте на военные тягачи: планируют передать в ВСУ более двух десятков грузовиков Foden 86 Сarrier.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.

Порошенко с добровольцами приобретут для ВСУ более 20 тягачей Foden 8×6 Сarrier 01

"Более 20 машин Foden 8×6 Сarrier, которые могут таскать что угодно - и контейнеры с банями, и броневики, и контейнеры с другими полезными грузами, и даже сломавшийся грузовик - тоже могут", - сообщил Порошенко. Автомобили оборудованы краном-манипулитором и способны поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.

Порошенко с добровольцами приобретут для ВСУ более 20 тягачей Foden 8×6 Сarrier 02

Отмечается, что переговоры до последнего держали в тайне, чтобы не создать ажиотаж и получить низкую цену.

"А теперь – контракт подписан, все тягачи забронированы. Присоединяйтесь к этому крутому проекту и становитесь его частью", – призвал Порошенко. Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранные волонтерами ОО "Справа громад" средства.

Порошенко с добровольцами приобретут для ВСУ более 20 тягачей Foden 8×6 Сarrier 03

Смотрите также: Бригада ПВО на Юге получила грузовики DAF и оборудование для мобильного командного пункта. ФОТО

Ранее Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали в Великобритании три сотни грузовиков Leyland DAF. Это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. На платформе DAF производятся передвижные зенитные установки для борьбы с иранскими дронами-шахедами, мобильные пункты управления комплексами БПЛА Poseidon, а также мобильные мастерские для ремонта техники на фронте.

Порошенко с добровольцами приобретут для ВСУ более 20 тягачей Foden 8×6 Сarrier 04

Порошенко также передал в 43-ю артиллерийскую бригаду два танковых тягача Oshkosh. Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.

Порошенко с добровольцами приобретут для ВСУ более 20 тягачей Foden 8×6 Сarrier 05

Читайте также: Воинам 43-й артбригады передали еще один танковый тягач Oshkosh

Присоединиться к поддержке ВСУ можно по реквизитам:

ТОЛЬКО ДЛЯ "ПРИВАТ 24"

5169 3305 2068 6400

Для других банков:

5375 4115 0177 8331

Или перевод:

ОО "Солідарна Справа Громад"

IBAN счет: UA193052990000026002016226051

Код по ЕГРПОУ/ИНН: 42992954

Автор: 

Порошенко Петр (19607) волонтеры (2637)


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Топ комментарии
+70
вот жеж барыга подлый, неможет асфальт укладывать и шашлыки делать как все. да ? я правильно сказал ?
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22.02.2023 18:01
+44
Порох по настоящему "вкусняшки" для ЗСУ ищет по всему миру. Просрали свои бронированные Маз\Богданы Гладковского и теперь собираем автопарк с мира по нитке.
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22.02.2023 18:05
+42
https://t.me/budem_bambit/2096 Юрій Бірюков (офіційний керівник волонтерського ГО "Справа Громад"):
Смішно будувати плани й думати наперед - ніколи не знаєш, куди тебе приведе дорога волонтерських проєктів. ЦЯ дорога почалася з «випадкової» покупки у стороннього виробництва причепа з банним модулем. Влітку минулого року, так. А потім поїхало… Тепер на нашому проммайданчику стоїть два десятки контейнерів під лазні, а у бригадах постало питання переміщень та логістики контейнерів.
Логістика, кровоносна система війни. Логістика, найважливіша частина успіху.
А ми любимо у логістику!
Вчора підписано контракт на купівлю 20 вантажівок Foden 8x6 Сarrier! Чесно - ми давно над ним працювали, але тримали потай ці переговори, не збирали гроші та не світили зацікавленість. Урок підвищення цін постачальниками при бурхливій та невгамовній зацікавленості волонтерських організацій - дорогий урок. Але контракт підписано, ВСІ тягачі заброньовані.
Він зможе підняти на себе контейнер із вантажем.
Він зможе затягнути на себе вантажівку, що зламалася, або броньовик.
Він зможе підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.
Лазня. Снаряди. Бочки. Вантажівку. Броньовик. САУ 2С1. Будь-який вантаж!
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22.02.2023 18:10
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хай спочатку перерахує. там Тимошенко 3 джипи ВСУ обіцяв...
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22.02.2023 18:39 Ответить
Вкрасти?
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22.02.2023 18:54 Ответить
та отож
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22.02.2023 19:09 Ответить
+
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22.02.2023 18:21 Ответить
Піар 100%.
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22.02.2023 18:32 Ответить
та кожен би хоч на 1%... - ціни не було би... Я лише на 0,001% тої суми... і додатково рошенівську шоколадку лупаю...
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22.02.2023 18:38 Ответить
Петро Олекcійович,годі унижать ЗеКодломойских дЕрмаков..они стали миллиардерами в период Пандемії...дайте їм шанс накопичити трильон баксів😁 Кучма скаже дяка... чуваки ТОРБАрежимні😁в Турборежиме...🥇🇺🇦🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу Залужному Потужному 🥇🔱❤️🖤🔱💙💛🖤✊✌️💪
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22.02.2023 18:35 Ответить
Піариться барига!
Ленка з володькою проплатять квартплату за кримські маєтки - і пішов він в зад!
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22.02.2023 18:37 Ответить
в нього крутий мотор https://www.youtube.com/watch?v=x9oxkjhKWNU https://www.youtube.com/watch?v=x9oxkjhKWNU

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22.02.2023 18:39 Ответить
Не вірю.У "Єдиному марафоні " про це не слова...
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22.02.2023 18:39 Ответить
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22.02.2023 19:23 Ответить
Думаю,что если этот вопрос очень интересует,то можете обратится в "Справу громад" с запросом",но что-то подсказывает мне,что малейший намек на реальность отсутствия нужных бумаг был бы озвучен зелемарафоном на протяжении трех месяцев и круглосуточно
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22.02.2023 19:42 Ответить
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22.02.2023 19:25 Ответить
Он еще хуже публикует, чем страшно злит зеленых воров. Он публикует фото отчёты как сам лично с соратниками передает это лично в руки героям ЗСУ. Вот же гад, правда? Воровать нормальным барыгам не дает Хорошо хоть за поставку яиц еще не взялся.
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22.02.2023 20:03 Ответить

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22.02.2023 18:44 Ответить
Кстати о птичках.. после начала войны по факту 20 февраля 2014 года,а по документам 1 марта 2014 года, Валя Матвиенко полстакана не даст сбрехать ... блок НАТО по факту ввел Эмбарго против Украины на любые поставки оружия в Украину...Смелой тогда оказалась только президент Литвы Даля Грибаускайте 🇱🇹Если бы не она тогда..то знаю.. устояла бы Украина..
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22.02.2023 18:44 Ответить
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22.02.2023 18:46 Ответить

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22.02.2023 18:47 Ответить
Скоро в Телемарафоне для Лохотрона пропоют ..Армию Украины создал Зеленский летом 2014...а Порошенко был на гастролях 95 дерьмоКвартала в Турции или Греции...точно не помню .надо уточнить у Дмитрия Чекалкина..он все Помнит...😁
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22.02.2023 18:49 Ответить
і повірять!
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22.02.2023 19:47 Ответить
...та на цьому Порошенко вже скільки років навіть тавра ставити нема де!!!
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22.02.2023 18:49 Ответить
піариться як може...... ну і нехай піариться...... Слава ЗСУ!.....
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22.02.2023 18:55 Ответить
"сивий барига" ***** придворным валантьорам як серпом по 17-гривневым яйцям. Не дает им панимаиш замять кейсы с донатами на черные ящики с пердежом Лачена внутри. Помощь от Пороха уже исчисляется сотнями нужных как воздух грузовиков, тягачей и Спартанов, в то время как придворные ОПоволнтеры до сих пор Спартаны привезти не могут! Скоро Штаты нам Ф16 дадут, а Спартаны еще будут плыть... к концу войны наверно и доберутся до нас))
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22.02.2023 18:56 Ответить
Чергове тикання в лайно зелену владу! Хоча та влада давно в лайні по вуха
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22.02.2023 18:58 Ответить
Цікаво а що купляють для України Ахметови, Пінчуки, Тімошенкі, Фірташі?
Додав би ще Єрмаки, Зеленськиі, Арахамії...тощо

Хтось до а хтось з.
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22.02.2023 19:00 Ответить
ахметов непогані комлексні готові укриття дає, сухпаї
пінчук щось на дрони давав
всі їнші піздять далі
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22.02.2023 19:13 Ответить
Ахметка хорошо помогает переселенцам с оккупированных территорий, хоть я его и не перевариваю. Мои друзья выезжали через хаб Запорожья и вынуждены были там заночевать. Пока были там - зарегились у сотрудников его фонда. Просто на авось, не особенно рассчитывая что выгорит. Через несколько дней получили по 10к гривен на члена семьи. Таки дела.
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22.02.2023 19:21 Ответить
У Петра Алексеевича - как и у большинства людей - есть свои недостатки и достоинства. Мы их прекрасно знаем. Но баланс между ними весьма положительный. Поэтому никогда не забуду обещания положить брусчатку на Грушевского в 2014 году и никогда не забуду децентрализацию, джавелины, томос, дружбу с Байденом.
И эта помощь, которую он показывает - это приглашение на своеобразное соревнование богатых украинцев. Похоже , тщетно...
Нечем похвалиться Ахметову, Пичуку, Колесникову и т.д. и т. п. И не надо говорить, что это не публичное дело. Кк раз сегодня -очень даже публичное!
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22.02.2023 19:12 Ответить
+
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22.02.2023 19:21 Ответить
Как там Трухин поживает?
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22.02.2023 19:38 Ответить
Прямое. Вы тужитесь полить пометом Пороха за его помощь ЗСУ, а вот шось про вашу элиту ничего хорошего сказать не можете. Трухин, Поворознюк,Тищенко, Безуглая и прочая шваль - это ж ваша элита, расскажи мне про их деяния.
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22.02.2023 19:56 Ответить
русский, а Дерьмаку ты веришь?
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22.02.2023 20:41 Ответить
Воно вже злилося.
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22.02.2023 21:17 Ответить
Статью не читал, но осуждаю? Совкодрочером завоняло...
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22.02.2023 19:42 Ответить
И к актам в придачу GPS координаты места передачи и время передачи, желательно по мацкве?
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22.02.2023 19:53 Ответить
Юрий Бирюков: " Вчора підписано контракт на купівлю 20 вантажівок Foden 8x6 Сarrier! Чесно - ми давно над ним працювали, але тримали потай ці переговори, не збирали гроші та не світили зацікавленість. Урок підвищення цін постачальниками при бурхливій та невгамовній зацікавленості волонтерських організацій - дорогий урок. Але контракт підписано, ВСІ тягачі заброньовані." Статья с фото специально для сбора средств, после подписания контракта.
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22.02.2023 19:55 Ответить
У ГО "Справа Громад" есть сайт, на нем имеются все акты. Но ты же туда не полезешь. Тебе за это не платят.Твоя задача - извергнуть как можно больше дерьма из пасти.
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22.02.2023 19:58 Ответить
Так он и публикует. И представляете какой негодник? Этой подлости от него власть абсолютно не ждала - взял и опубликовал все документы и контракты на Спартаны. Где цена оказалась в три раза меньше, чем у придворного волонтера Притулы. Так подставить людей, отмывающих бабло лохов. Вот же гад.
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22.02.2023 19:51 Ответить
Пан все вірно написав крім -
Притула пішов після Пороха купувати Спартани - і попав на більші гроші бо склади-постачальники після ажіотажу на Спартани (які Порох купив і розрекламував) різко підняли ціни на ті що ще залишились у них. Притула сам про це розповідав.

Порох молодець - зробив висновки і тепер до контрактування не оголошує плани.
Все таки порівнювати хист до бізнесу у Пороха і Притули - не зовсім корректно, не та вагова категорія.

Так що Притула не "вкрав" - просто "попав" в другу ціну, і "зради" тут нема.
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22.02.2023 20:53 Ответить
Мягко говоря - не так. Я следил. Это было практически синхронно, Притула только чуть позже. И заявленная им цена изначально вызывала массу вопросов своей нереальностью. Поднялся большой шум. И понимающие в теме люди по полочкам подробно разложили где и на сколько именно Притула врет. На что Притула с апломбом заявил, что "кто может, пусть привезёт дешевле или не ******". Порошенко выложил все бумаги по Спартанам с ценами, лицензиями и т.д. ... и все.

И Притула так и не выложил ни одного документа от поставщиков с ценовыми предложениями для подтверждения своих слов. Ни одного и до сих пор. Хотя привселюдно обещал выкладывать всё, вплоть до чеков. А разница в цене то была в 3 (!!) раза как-никак. За такое в приличном обществе, как минимум, перестают подавать руки, а обычно бьют клиенту морду.
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22.02.2023 21:18 Ответить
По ціні і по решту - можливо ви праві.
Тільки я не думаю що Притула щось "скрисив" чи вкрав.
Він просто зайшов на поле торговців зброєю - і погорів тому і розповідати нічого. Там "дядьки" в другій вісовій категорії працюють. Тут просто так склалося конкретно з Спартанами. З тим-же спутником і безпілотниками у нього вийшло добре.

Тай не "придворний" він нічий - я навіть не розумію хто запустив цю брехню. То що він з артистів не значить що він з Зе за одно, я думаю що далеко не з їхньої тусовки.

Хтось запустив цю брехню щоб в лагері патріотів гризлись між собою - ніби підначуючи "я більш волентер ніж інші" - х*рня якась. Добре що Порох і інші не ведуться на це.

Я не то що "за" Притулу чи проти когось - всі роблять свою справу як уміють. Так що ЧЕСТЬ і ХВАЛА всім Волонтерам і Донатам!
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22.02.2023 21:50 Ответить
Так и по арахамиевским БПЛА масса вопросов. Во первых - опять же навскидку дорого. Но чтобы об этом рассуждать точно, нужно знать модели и цену за модель. А этого нет. Притула так и не опубликовал отчёта с ценами и т.д. Хоть и обещал уже неоднократно. Уже шутка ходит про сбор денег Притуле на принтер для чеков. Если бы это были его личные средства, то вопросов бы не было от слова совсем. А он тратит деньги людей и нужна правдивая отчетность, как у других. И эта туфта с его странички - это дурилка для лохов, а не отчёт фонда.

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22.02.2023 22:48 Ответить
Може, він і не "скрисив". Питання в тому за що було куплено. Свинарчуків драли в хвіст і в гриву за те, що вони 20% "набарижили" на речах, які просто нема де взяти. І після них справді не знайшли жодного клістрону. Тому не завжди мова про ціну. Мова про те, що і роботу і піар мають робити спеціально навчені люди. Головне - не плутати кому що.
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23.02.2023 01:03 Ответить
згіден, повністю.
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23.02.2023 22:49 Ответить
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22.02.2023 22:27 Ответить
Как там в Италии, патриот? Конституция Украины хорошо изучается на расстоянии?
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22.02.2023 22:39 Ответить
все дуже просто. Це для того, щоб якнайбільше населення втянути якщо не у волонтерство для ЗСУ, то хочаби на спонсорство волонтерських фондів, (передовсім, звичайно, тут піарного "Справа Громад"). Мовляв, забезпечуємо ЗСУ необхідним всі разом, всім народом.

Корисна справа, чи як?
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22.02.2023 20:09 Ответить
ну, не хочеш розуміти то й не хочеш, твоя справа. Але у вас, частини подляцьких ботів (зокрема, в тебе) - прогрес: вже не ********* волонтерство Пороха, лише "не розумію".
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22.02.2023 21:17 Ответить
(с) Справу закрито. Винен Порошенко.
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22.02.2023 19:51 Ответить
Так ПОП сам себя приговорил к исправительгым работам. До победы. Вот и пашет. Это Вам не яйца по 170 за кг.
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22.02.2023 19:58 Ответить
тараканов откормил
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22.02.2023 20:25 Ответить
Ось і обличчя 5-го Президента. Він разом з народом, він там де найважче. Автомобілі, дрони, засоби звязку, кулемети та інше спасуть не одне життя простих, найкрващих українців і з кожною машино, дроном, патроном наближає нашу перемогу. А в цей час хтось просто, тупо, за бюджетні гроші піариться на телемарафоні.
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22.02.2023 20:24 Ответить
+ на Справу Громад. без п.з.жа в каментах. Беріть приклад, замість п..з.ти.
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22.02.2023 20:24 Ответить
+
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22.02.2023 21:14 Ответить
Четвер, 9 серпня 2018, 10:48 В Киеве запустили серийное производство снарядов калибра 152 мм

На киевском заводе "Артем" запустили серийное производство артиллерийских снарядов крупных калибров ...

18 июля 2018, 15:14 В Украине начали делать снаряды по стандартам НАТО



На заводе в Шостке запустили серийное производство для автоматических гранатометов ПГОФ-40.



Шосткинский казенный завод Импульс, входящийв состав Укроборонпрома, совместно с киевским заводом Кузница на Рыбацком, начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО. Об этом в среду, 18 июля, http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/shostkynskyj-impuls-rozpochav-serijne-vyrobnytstvo-40-mm-************-za-standartom-nato.html сообщает пресс-служба концерна ....

19 декабря 2018 16:17 В Виннице начала действовать линия полного цикла производства патронов для пистолетов (ФОТО)

Ранее единственным производителем боеприпасов для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который остался на оккупированной территории Луганской области ...

Ну и? Так где патронный завод Зеленского за почти 4 года у власти?
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22.02.2023 21:00 Ответить
...твоїм братухам вистачить, не переймайся
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22.02.2023 22:17 Ответить
і досі випускають, касапи не дарма намаються вцілити ракетами і шахедами по заводу.
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22.02.2023 22:19 Ответить
Та вже набагато більше, ніж з 95-го кварталу!
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22.02.2023 22:23 Ответить
Шановна пані напевне неслідкувала за новинами того часу.
Рішення про"Оплоти" і патронний завод було переглянуто за побажання військових і за рішенням СНБО.

Бюджет був обмеженний (дуже багато чого було потрібно в той час) і разом з військовим керівництвом ЗСУ було прийнято рішення поставити в стрій і модернізувати ті танки що вже були на складах (консервація) в великій кількості бо у війську було дуже мало танків, а бої в АТО показали що танки грають велику роль на полі битви з руснею у якої їх було не міряно.

Новий "Оплот" коштував як модернізація 5-7 старих розконсервованих танків.

А також треба було розвинути ракетну программу (Нептун, Вільха, Грім-Сапсан, Стугни, ППО і т.д.). Патронний завод потрібен - але патрони Західні партнери ще дають, а от ракет дають мало і обмежено по дальності.
Так що рішення були приняті вірні.
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22.02.2023 21:07 Ответить
Коли ми почуємо що придбав для ЗСУ какаяразніцапіздаілізадніца, або агрохімія...?)))
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22.02.2023 21:20 Ответить
Петро красавчик.
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22.02.2023 21:46 Ответить
а де твій попередній логін, такий же брехливий, як і цейний?
ЗІ: "я" в цій статті відсутнє від поняття "зовсім".
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22.02.2023 22:22 Ответить
Так подоляковскому боту главное срать здесь, а не читать и вникать в суть За "читать" ему не платят.
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22.02.2023 22:53 Ответить
просмерділо бидлятко яке всралось і втекло до Італії,але щось мені здається що ти просто пердоляцький підор під впн)))
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22.02.2023 23:14 Ответить
задов чи жопін чи як ти там себе обісрало,в стійло смердота)))
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22.02.2023 23:47 Ответить
З колишніх президентів Кучма щоб не відставати від зеленського у волонтерській справі придбав помешкання у Лондоні, Ющенко пару трипільських горшків у Хорунжівку. Петро надає необхідне війську за це його команді подяка, а іншим приклад наслідування.
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23.02.2023 00:17 Ответить
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