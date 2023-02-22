РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13385 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 437 9

Призываю международное сообщество объединить усилия по возвращению депортированных в Россию украинских детей, - Кулеба в ООН. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в мероприятии высокого уровня по грубым нарушениям прав человека, вызванным агрессией РФ, где призвал объединить усилия для возвращения украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, специальное мероприятие, организованное Украиной, состоялось в штаб-квартире ООН с участием 45 стран. Участие приняли, в частности, министры иностранных дел Нидерландов, Гватемалы, Эстонии, Канады.

Мероприятие открыла первая леди Украины Елена Зеленская. В свою очередь, Кулеба перечислил многочисленные российские преступления, в том числе принудительную депортацию, фильтрационные лагеря, пытки, казни, сексуальное насилие, убийства гражданских людей, ракетные и дроновые удары по критической инфраструктуре и другие зверства.

Читайте также: Идентифицировано уже более 16 тыс. украинских детей, похищенных РФ, - уполномоченная по правам ребенка Герасимчук

Он отметил, что в российском плену до сих пор остаются тысячи украинских военнослужащих и гражданских лиц.

"Самое отвратительное российское преступление — это принудительная депортация украинских детей в Россию, похищение их у семей и опекунов. Тысячи сирот и детей без родительской опеки были переданы на усыновление российским семьям. Речь идет о тысячах, возможно, десятках тысяч детей", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что все уровни российского правительства вовлечены в депортацию детей, которая является преступлением геноцида.

"Этот ужас должен быть остановлен, а все преступники, привлеченные к нему, должны понести наказание. Для того чтобы его остановить, нужно объединить все силы правительств, международного сообщества, международных организаций, НПО, активистов, медиа, экспертов и юристов ", – заявил министр.

Также он снова призвал создать международный специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины для привлечения политического и военного руководства РФ к ответственности.

Министр поддержал работу Международного уголовного суда, а также выразил надежду на широчайшие результаты работы МУС и вручение подозрений российским преступникам, ответственным за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Читайте также: Россия силой вывезла из Украины более 14 тыс. детей, - США в ОБСЕ

Призываю международное сообщество объединить усилия по возвращению депортированных в Россию украинских детей, - Кулеба в ООН 01

Призываю международное сообщество объединить усилия по возвращению депортированных в Россию украинских детей, - Кулеба в ООН 02
Призываю международное сообщество объединить усилия по возвращению депортированных в Россию украинских детей, - Кулеба в ООН 03
Призываю международное сообщество объединить усилия по возвращению депортированных в Россию украинских детей, - Кулеба в ООН 04

Автор: 

депортация (684) дети (6523) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відверто кажучи Кулеба чесний і професійний воїн своєї справи.....
показать весь комментарий
22.02.2023 19:23 Ответить
Чому дітей не евакуювали?
Зелена гниль пишається Боневтіком, а дітей чому залишили на поталу окупантам?
Простіше було дітей зазделегіть евакуювати, ніж тепер повертати.
показать весь комментарий
22.02.2023 19:26 Ответить
Мені подобався кацап чуркін. Бо він скоро і несподівано сдох.
показать весь комментарий
22.02.2023 19:31 Ответить
Треба повністю прочитати цю промову. Мене цікавить лише одне: чи було використане слово "геноцид", адже зміна демографії, здається, відноситься саме до цього поняття.
Сподіваюсь, що в повній версії промови Кулеби є це слово, бо інакше то - лише потрібне країні шоу, без висловлювання жорсткої позиції.
Але це тільки моє ІМХО, і я, стопудово, можу помилятися...
показать весь комментарий
22.02.2023 19:32 Ответить
рф к этому времени уже не будет.
показать весь комментарий
22.02.2023 19:42 Ответить
да ваше такое спецназовское дерьмо нужно ещё поискать...\собаки и кабаны их доели в Украине...!\
показать весь комментарий
22.02.2023 19:45 Ответить
https://youtu.be/ji5n51fPz9g ...

Сегодня ЗСУ впервые применили дальнобойную артиллерию по Мариуполю и т.д.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🥇Потужному💪🔱❤️🖤🔱💙💛🔱✊
показать весь комментарий
22.02.2023 19:42 Ответить
Раша - вор ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
22.02.2023 20:13 Ответить
 
 