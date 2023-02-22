Призываю международное сообщество объединить усилия по возвращению депортированных в Россию украинских детей, - Кулеба в ООН. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в мероприятии высокого уровня по грубым нарушениям прав человека, вызванным агрессией РФ, где призвал объединить усилия для возвращения украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, специальное мероприятие, организованное Украиной, состоялось в штаб-квартире ООН с участием 45 стран. Участие приняли, в частности, министры иностранных дел Нидерландов, Гватемалы, Эстонии, Канады.

Мероприятие открыла первая леди Украины Елена Зеленская. В свою очередь, Кулеба перечислил многочисленные российские преступления, в том числе принудительную депортацию, фильтрационные лагеря, пытки, казни, сексуальное насилие, убийства гражданских людей, ракетные и дроновые удары по критической инфраструктуре и другие зверства.

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Он отметил, что в российском плену до сих пор остаются тысячи украинских военнослужащих и гражданских лиц.

"Самое отвратительное российское преступление — это принудительная депортация украинских детей в Россию, похищение их у семей и опекунов. Тысячи сирот и детей без родительской опеки были переданы на усыновление российским семьям. Речь идет о тысячах, возможно, десятках тысяч детей", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что все уровни российского правительства вовлечены в депортацию детей, которая является преступлением геноцида.

"Этот ужас должен быть остановлен, а все преступники, привлеченные к нему, должны понести наказание. Для того чтобы его остановить, нужно объединить все силы правительств, международного сообщества, международных организаций, НПО, активистов, медиа, экспертов и юристов ", – заявил министр.

Также он снова призвал создать международный специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины для привлечения политического и военного руководства РФ к ответственности.

Министр поддержал работу Международного уголовного суда, а также выразил надежду на широчайшие результаты работы МУС и вручение подозрений российским преступникам, ответственным за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

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