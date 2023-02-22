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Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2. ФОТОрепортаж

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинских военных, проходящих подготовку на танках Challenger 2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2 01

Уоллес посетил военную базу Бовингтон Кэмп в графстве Дорсет, где тренируются украинцы.

Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2 02
Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2 03

Читайте также: Уоллес о задержках с формированием танковых батальонов для Украины: "Многие страны обнаружили, что их армии не имеют оперативных танков"

Украинские военные продемонстрировали ремонт танка во время тренировок, а позже пообщались с министром обороны.

Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2 04
Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2 05
Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2 06

Смотрите также: Король Чарльз III встретился с украинскими военными, обучающимися в Великобритании. ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (4984) танк (2260) военные учения (3459) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+43
Хлопци, учитесь хорошо, вы теперь в центре внимания всех нормальных людей. И кушайте там мне хорошо, и шапки надевать не забывайте.
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22.02.2023 21:21
+30
Після вчорашніх прильотів по Маріку,чуйка така що скоро буде ось так..Готуємось
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22.02.2023 21:24
+21
Сподіваюся, що вже незабаром буде схожий репортаж про відвідання Воллесом наших пілотів, які опановують західні бойові літаки.
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22.02.2023 21:23
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Хлопци, учитесь хорошо, вы теперь в центре внимания всех нормальных людей. И кушайте там мне хорошо, и шапки надевать не забывайте.
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22.02.2023 21:21 Ответить
Дивитися всім... росіянин з лапшою на вухах слухає вчорашній виступ *****... в буквальному сенсі... не в переносному https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-*** https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-***

тепер цьоому держслужбовцю впаяють років пять ))
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22.02.2023 22:01 Ответить
Прочитав їм лекцію про економію ***********.
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22.02.2023 21:22 Ответить
Сподіваюся, що вже незабаром буде схожий репортаж про відвідання Воллесом наших пілотів, які опановують західні бойові літаки.
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22.02.2023 21:23 Ответить
Після вчорашніх прильотів по Маріку,чуйка така що скоро буде ось так..Готуємось
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22.02.2023 21:24 Ответить
Тут еще интересно таки ШО вчера прилетело по Мариуполю.
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22.02.2023 21:25 Ответить
А це вже не важливо(хоча дійсно цікаво) ,головне що підготовка йде,склади виносимо потихнько,цікаво що буде цієї ночі
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22.02.2023 21:27 Ответить
Fingers crossed.
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22.02.2023 21:28 Ответить
Ти я к колишній "кадровий" повинен "зацінить якість "виття" "з того боку":
Гіркін став висловлювать "невдоволення" - після того як "ДНР" з "ЛНР" включили в склад РФ 1 і 2 армійські корпуси перейшли в підпорядкування ЗС РФ І тут - "жопа" - армійці заявили що не визнають "вислугу" "ордловців" (а деякі ж воюють ще з 2014-го року!) Крім того - не визнають "військових звань" які їм були присвоєні при "ДНР" та "ЛНР" От і виходить що ті 8 років "пішли коту під хвіст" (а при нормальній державі вони-б уже очікували-б пенсію за вислугу (рік за три)
РОсії вигідніше послать їх лишній раз під кулемети ніж платить пенсію
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22.02.2023 22:15 Ответить
Сподіваюсь, що "кінець березня" у країн, що постачатимуть нам бронетехніку, дивним чином ( ) зсунувся на 31 добу... Мо для них наступний понеділок - то і є "кінець березня"
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22.02.2023 21:28 Ответить
Це наші молитви і надії.
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22.02.2023 21:38 Ответить
Ого! Ви на кольори шеврона (на останній світлині) звернули увагу? Це точно не кольори Королівства...
От якби він ще почепив той шеврон жовтим до низу - взагалі б супер було!
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22.02.2023 21:25 Ответить
У нього все вірно по кольорам! Внизу вода, вгорі сонце.
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22.02.2023 21:29 Ответить
адепти перевернутого прапора неодмінно оцінять
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22.02.2023 21:37 Ответить
Цікава думка. І, навіть, десь відповідає дійсності: Україна потребує допомоги!
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22.02.2023 21:43 Ответить
А шо? Жовто-блакитний шеврон часів УНР.
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22.02.2023 21:39 Ответить
Так, але на теперешній час булоб краще навпаки, як на мене. Було б зовсім промовисто.
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22.02.2023 21:42 Ответить
Оце діло! Не тільки "кататься" вчаться, але й ремонтувать "в полі" Згодиться! Не потрібен буде додатково "наставник" у бойових умовах
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22.02.2023 21:27 Ответить
Перевіряють як накачані котки.
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22.02.2023 21:42 Ответить
klasnyi narukavnyi shevron u n'ogo <3
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22.02.2023 21:46 Ответить
Воллес - крутий дядько!
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22.02.2023 22:01 Ответить
Молодці Українці!!
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь

Тарас Шевченко з поеми "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...", яка була написана 1845 року.
Дякуємо Британія, за підставлене плече Україні, у протистоянні оркам московії!!
Слава Україні!
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22.02.2023 22:56 Ответить
Взагалі-то танки на полі бою мають підтримуватись штурмовими вертольотами.
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23.02.2023 12:22 Ответить
Зе клоун хоч раз відвідував наших військових за кордоном ????
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23.02.2023 14:23 Ответить
То "не його" армія То - "армія Залужного та Порошенка"! Та можуть *******" послаь!
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24.02.2023 09:08 Ответить
 
 