Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2. ФОТОрепортаж

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинских военных, проходящих подготовку на танках Challenger 2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Уоллес посетил военную базу Бовингтон Кэмп в графстве Дорсет, где тренируются украинцы.





Читайте также: Уоллес о задержках с формированием танковых батальонов для Украины: "Многие страны обнаружили, что их армии не имеют оперативных танков"

Украинские военные продемонстрировали ремонт танка во время тренировок, а позже пообщались с министром обороны.







Смотрите также: Король Чарльз III встретился с украинскими военными, обучающимися в Великобритании. ВИДЕО