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Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2. ФОТОрепортаж
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинских военных, проходящих подготовку на танках Challenger 2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Уоллес посетил военную базу Бовингтон Кэмп в графстве Дорсет, где тренируются украинцы.
Украинские военные продемонстрировали ремонт танка во время тренировок, а позже пообщались с министром обороны.
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+43 Maxim Ak-Murza #550960
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+30 Максім ХОЙ #398010
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тепер цьоому держслужбовцю впаяють років пять ))
Гіркін став висловлювать "невдоволення" - після того як "ДНР" з "ЛНР" включили в склад РФ 1 і 2 армійські корпуси перейшли в підпорядкування ЗС РФ І тут - "жопа" - армійці заявили що не визнають "вислугу" "ордловців" (а деякі ж воюють ще з 2014-го року!) Крім того - не визнають "військових звань" які їм були присвоєні при "ДНР" та "ЛНР" От і виходить що ті 8 років "пішли коту під хвіст" (а при нормальній державі вони-б уже очікували-б пенсію за вислугу (рік за три)
РОсії вигідніше послать їх лишній раз під кулемети ніж платить пенсію
От якби він ще почепив той шеврон жовтим до низу - взагалі б супер було!
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
Тарас Шевченко з поеми "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...", яка була написана 1845 року.
Дякуємо Британія, за підставлене плече Україні, у протистоянні оркам московії!!
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