На Закарпатье задержана группа уклонистов: заплатили по 2,5 тыс. дол. за путешествие на лодке через Тису. ФОТО

Пограничники задержали вблизи венгерской и румынской границ военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно покинуть страну.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Двух жителей Черниговщины и Тернопольщины, которые намеревались незаконно пересечь украинско-румынскую границу, задержали пограничники отдела "Деловоое" Мукачевского отряда. Оба мужчины (в возрасте 33 лет) по советам своих знакомых связались с дельцами из Закарпатья, которые пообещали им организовать незаконное пересечение границы с Румынией. За свои услуги "туроператоры" потребовали по 6 тысяч долларов США.

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Еще одну попытку нарушить государственную границу пресекли пограничники отдела "Вилок". Около пяти часов утра, во время патрулирования, наряд обнаружил и задержал в 150 метрах от границы трех человек с резиновой лодкой.

Двое жителей Ивано-Франковской области и один из Харьковщины прибыли на Закарпатье с целью незаконного пересечения украинско-венгерской границы по реке Тиса. Организаторам своего "турне" двое горе-плавателей должны были заплатить по 2,5 тысячи долларов, третий договорился за 2 тысячи долларов.

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