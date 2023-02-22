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На Закарпатье задержана группа уклонистов: заплатили по 2,5 тыс. дол. за путешествие на лодке через Тису. ФОТО

Пограничники задержали вблизи венгерской и румынской границ военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно покинуть страну.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На Закарпатье задержана группа уклонистов: заплатили по 2,5 тыс. дол. за путешествие на лодке через Тису 01

Двух жителей Черниговщины и Тернопольщины, которые намеревались незаконно пересечь украинско-румынскую границу, задержали пограничники отдела "Деловоое" Мукачевского отряда. Оба мужчины (в возрасте 33 лет) по советам своих знакомых связались с дельцами из Закарпатья, которые пообещали им организовать незаконное пересечение границы с Румынией. За свои услуги "туроператоры" потребовали по 6 тысяч долларов США.

На Закарпатье задержана группа уклонистов: заплатили по 2,5 тыс. дол. за путешествие на лодке через Тису 02

Смотрите также: Группу из 10 уклонистов задержали на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Еще одну попытку нарушить государственную границу пресекли пограничники отдела "Вилок". Около пяти часов утра, во время патрулирования, наряд обнаружил и задержал в 150 метрах от границы трех человек с резиновой лодкой.

На Закарпатье задержана группа уклонистов: заплатили по 2,5 тыс. дол. за путешествие на лодке через Тису 03

Двое жителей Ивано-Франковской области и один из Харьковщины прибыли на Закарпатье с целью незаконного пересечения украинско-венгерской границы по реке Тиса. Организаторам своего "турне" двое горе-плавателей должны были заплатить по 2,5 тысячи долларов, третий договорился за 2 тысячи долларов.

Читайте также: Пограничники остановили 13 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу

Автор: 

Госпогранслужба (6479) граница (5274) мобилизация (2782) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+26
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22.02.2023 21:59
+24
Это сироты. Тяжкое наследие режима Порошенко.
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22.02.2023 22:02
+18
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22.02.2023 21:58
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22.02.2023 21:58 Ответить
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22.02.2023 21:59 Ответить
Это сироты. Тяжкое наследие режима Порошенко.
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22.02.2023 22:02 Ответить
Андрюша Луганский тяжкое наследие режима Порошенко.
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22.02.2023 22:37 Ответить
дуня оманская, по сути дела квартальных боровов-уклонистов есть, что сообщить следствию?
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23.02.2023 02:33 Ответить
Всю капусту на месяц вперёд сожрали, сволочи!(с)
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23.02.2023 00:58 Ответить
Ці напевне на яхті зі стриптизершами деркордон пересікали
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22.02.2023 22:03 Ответить
От цим уклоністам якраз ніяких проблем перетнути кордон нема. Навіть з машин не виходять на нашій стороні. Спробував би хтось засумніватись на яких правах вони такі привілеї дістали. Та ордени.
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22.02.2023 23:07 Ответить
Що лисого впіймали ?
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22.02.2023 23:20 Ответить
Чем дальше в лес , тем толще партизан ))
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23.02.2023 00:39 Ответить
Тіщенко там серед ніх не має?Ай так, він просочився серед ніх на Сейшели.
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22.02.2023 22:00 Ответить
Если с каждого по 2,5 тыс дол, то можно и каюткампанию заказать
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22.02.2023 22:02 Ответить
Блін. Я вже подумав що 95квартал затримали..
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22.02.2023 22:03 Ответить
Чесно кажучи, за майже рік, всі подібні новини з ухилянтами приїлися - скукотіща. Я б залюбки почитав би історії успіху, як умовні мешканці Харкова чи Полтави, не заплативши жодної копійки баригам успішно перейшли самі кордон і зараз жирують десь у Швейцарії чи Британії.
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22.02.2023 22:17 Ответить
Відкрийте кордони... Ну не буде з таких воїнів, НЕ БУ-ДЕ...
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22.02.2023 22:18 Ответить
https://youtu.be/OXJMgzTmYvI -

УЕДУТ ЛИ ВСЕ ??? - ответы на вопросы
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22.02.2023 22:45 Ответить
Яка гидка рожа.
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23.02.2023 08:55 Ответить
Пропоную ніяких затримань, а стріляти на ураження, як в НДР чи КНДР при намаганні втікти.
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22.02.2023 23:33 Ответить
Ви хочете щоб у нас було як в Європі діючи методами КНДР?
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22.02.2023 23:39 Ответить
А ми що, до Європи прямуємо?
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23.02.2023 02:48 Ответить
За такі гроші могли б самі на човні гребти,і ніхто не здав би.
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22.02.2023 22:19 Ответить
Правільним путьом ідем, таварісчі.
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22.02.2023 22:32 Ответить
Може їхали собі на роботу в Чехію чи Польщу на патронний завод, щоб патрони для України виробляти. А де їм то в Україні дадуть робити?
Он наприклад на виставці в ОАЕ українські працівники розробили там в ОАЄ підводний човен і тепер можуть продати, а хто б їм то в Україні дозволив зробити.
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22.02.2023 23:07 Ответить
вызывает антирэс и такой еще процесс - они задержали ухилянтов... ухилянтов... задержите сначала главного ухилянта, которого зовут зеленский владимир александрович... после этого у вас будет полное право задерживать других... а так... а так задержатели берут на себя грех и проклянут их и их семьи до седьмого колена... задерживайте, получайте проклятия...
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23.02.2023 09:08 Ответить
Головний ухилянт зєлєнскій,під керівництвом єрмака зрадив в Омані , з самого початку 2019 проект зєлєнскій був початий кацапами для захоплення України.
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23.02.2023 09:48 Ответить
Захищати рідну Неньку - це святий обов'язок кожного громадянина. Війна виявила, що громадяни далеко не всі, та навіть чоловіки не всі чоловіки, а більшість з них істоти без яєць.
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23.02.2023 10:13 Ответить
Хто небуть знає, що з ними потім відбувається ?
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23.02.2023 10:46 Ответить
Після оформлення адмін/кримінальної справи у прикордонному загоні, затриманого везуть у суд. В суді він або доводить свою невинуватість, або платить штраф десь 3600 грн, якщо кримінал, то інша історія. Після суда або до суда затриманого в будь-якому випадку везуть у військомат, де його оформлюють, проходить медкомісію, а потім у війська. У весь час від отримання повістки у суд, до відправки у війська, затриманий ночує і харчується у військоматі, за ним постійний нагляд.
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23.02.2023 11:29 Ответить
дякую за роз*яснення
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23.02.2023 12:14 Ответить
 
 