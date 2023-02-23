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Ночь в Донецкой области: ракетные удары по Богатырю, обстрелы Курахового, Авдеевки, Константиновки, один человек погиб, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские военные не перестают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Оккупанты наносят ракетные удары, обстреливают города из "Градов" и артиллерии.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Волновахском направлении ночью россияне нанесли 3 ракетных удара по Богатырю Великоновоселковской ТГ - разрушили дом.

На Донецком направлении произошли 3 обстрела Курахово и 1 обстрел Кураховки - поврежден частный сектор, без жертв. К утру россияне обстреляли Авдеевку дважды из артиллерии и дважды из "Градов" - повреждены дома, есть 1 раненый", - говорится в сообщении.

Под вражеским огнем оказались Константиновская и Соледарская громада. В Константиновке повреждены 2 частных дома и многоэтажка и 2 дома в Васюковке, 3 в Федоровке.

Смотрите: За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 1 человек получил ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

"На Лисичанском направлении сегодня утром россияне убили 1 и ранили 1 человека в Ямполе Лиманской громады - там повреждено 6 домов. Еще 2 дома пострадали в Торском. В Переездном Звановской ТГ повреждены дома на трех улицах, громко было в Северской ТГ", - отметил Кириленко .

Всего за предыдущие сутки россияне ранили 2 жителей Донетчины.

Ночь в Донецкой области: ракетные удары по Богатырю, обстрелы Курахового, Авдеевки, Константиновки, один человек погиб, есть раненые, - ОВА 01
Ночь в Донецкой области: ракетные удары по Богатырю, обстрелы Курахового, Авдеевки, Константиновки, один человек погиб, есть раненые, - ОВА 02
Ночь в Донецкой области: ракетные удары по Богатырю, обстрелы Курахового, Авдеевки, Константиновки, один человек погиб, есть раненые, - ОВА 03
Ночь в Донецкой области: ракетные удары по Богатырю, обстрелы Курахового, Авдеевки, Константиновки, один человек погиб, есть раненые, - ОВА 04

обстрел (27396) Донецкая область (9784) Кириленко Павел (638)


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23.02.2023 10:28 Ответить
 
 