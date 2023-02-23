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В Одесской области задержан российский агент, разведывавший позиции украинской ПВО вблизи Черного моря, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

Как отмечается, злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории.

Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман.Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты.

"Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья.

Злоумышленником оказался местный житель с криминальным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

Вербовку осуществляли дистанционно через его брата, входящего в состав оккупационных группировок РФ. В дальнейшем российский агент был на прямой связи с кадровым сотрудником ФСБ. Именно перед ним вражеский приспешник "отчитывался" о выполненных задачах и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите: В Винницкой области разоблачен предатель, который вербовал украинских "тюремщиков" в ЧВК "Вагнера", - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области задержан российский агент, разведывавший позиции украинской ПВО вблизи Черного моря, - СБУ 01
В Одесской области задержан российский агент, разведывавший позиции украинской ПВО вблизи Черного моря, - СБУ 02

Одесская область (3595) ПВО (2783) СБУ (19937) государственная измена (1546)


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Топ комментарии
+15
усе це навмисно - бо усе це електорат зеленого криворагульного чмошника і наркомана !!!




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23.02.2023 10:26
+11
Рік війни,а у нас російський агент.Кацапи не встигли зайти в Маріуполь,як закотавали всіх проукраінських патріотів.Заздалегіть спіски склав портнов.А у нас кінь не валявся.Чі то наввмисно?
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23.02.2023 10:21
+9
подобные новости должны звучать только так : в одесской обл обнаружено тело в пакете , предположительно расейского агента
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23.02.2023 10:22
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23.02.2023 10:18 Ответить
"Титан" закальон ласкавим сонцем та теплим морем.

Треба перекидати з таіландського фронту.
А курв в Криму для нього вистачить 😂
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23.02.2023 10:36 Ответить
ото ж бо воно так.
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23.02.2023 10:39 Ответить
Рік війни,а у нас російський агент.Кацапи не встигли зайти в Маріуполь,як закотавали всіх проукраінських патріотів.Заздалегіть спіски склав портнов.А у нас кінь не валявся.Чі то наввмисно?
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23.02.2023 10:21 Ответить
усе це навмисно - бо усе це електорат зеленого криворагульного чмошника і наркомана !!!




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23.02.2023 10:26 Ответить
Та тут інше:
Американці дивляться результати ударів по супутникових знімках, а рашисти посилають на перевірку ваньку.
Аналогов нєт
Прям "Омон ра" Пєлєвіна 😂
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23.02.2023 10:40 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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23.02.2023 10:21 Ответить
притому як ******* його рабсєйські куратори-на гіляку посадити через дупу...
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23.02.2023 10:25 Ответить
подобные новости должны звучать только так : в одесской обл обнаружено тело в пакете , предположительно расейского агента
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23.02.2023 10:22 Ответить
Та що там розвідувати? Вже півміста знає, що IRIS-T стріляють звідси: 46.416982, 30.762872.
Під час наступної ракетної атаки можна одразу запускати туди, точно влучить.
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23.02.2023 10:29 Ответить
Пригодится для разминирования пляжей...
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23.02.2023 10:29 Ответить
Як керівник поліції Тернополя барижив зброєю в перші дні широкомаштабки:

https://youtu.be/_vZbChpxTAo
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23.02.2023 10:37 Ответить
там кожен третій агент *********. від мера до гопніка.
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23.02.2023 10:41 Ответить
Российский депутат слушал послание Путина с лапшой на ушах.
Депутат Самарской Губернской Думы от партии КПРФ Михаил Абдалкин слушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, повесив себе лапшу на уши.
«Прослушал двухчасовое послание Президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», - написал региональный депутат от КПРФ.
Хинштейн: "Руководству КПРФ следует «приструнить» Михаила Абдалкина."
vk.com/video-212929382_456243621
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23.02.2023 10:48 Ответить
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23.02.2023 10:50 Ответить
а чому цю собаку не пристрелили,під час заримагння??,,чинив опір,застосовував зброю,,),,--пАлучил по зАслугам,,),,
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23.02.2023 11:28 Ответить
(Со звязью хреново не из-за света), дебил а из-за таких как ты предателей и мразей которые работают на тварей напавших на Украину.
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23.02.2023 11:52 Ответить
 
 