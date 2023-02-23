В Одесской области задержан российский агент, разведывавший позиции украинской ПВО вблизи Черного моря, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.



Как отмечается, злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории.



Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман.Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты.



"Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья.



Злоумышленником оказался местный житель с криминальным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.



Вербовку осуществляли дистанционно через его брата, входящего в состав оккупационных группировок РФ. В дальнейшем российский агент был на прямой связи с кадровым сотрудником ФСБ. Именно перед ним вражеский приспешник "отчитывался" о выполненных задачах и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов", - говорится в сообщении.



Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.



Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).



Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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