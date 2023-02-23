Полиция Польши 5 месяцев тайно разминировала Киевщину, - Wirtualna Polska. ФОТОрепортаж

Польские полицейские провели в Украине тайную операцию: 5 месяцев разминировали Киевскую область.

Об этом пишет издание Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ.

Миссию начали после обращения Украины в ATLAS - полицейскую оперативную группу, объединяющую специальные контртеррористические подразделения Европейского союза. Украинцы просили направить саперов для разминирования освобожденных территорий.

Помочь согласились только поляки – другие страны не решились.

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Издание сообщает, что у украинской армии нет достаточного количества саперов, чтобы быстро справиться с этой задачей. Не могут сделать это и военные саперы из стран НАТО, поскольку это будет расценено Россией как провокация. Потому в ход пошла только отправка полицейских пиротехников.

По поручению главы МВД Польши была создана группа из 98 человек. В нее вошли пиротехники, медики и члены боевых групп. Польские саперы тайно работали в Украине в течение пяти месяцев. Они разминировали территории Киевской области. Одной из их первых задач, как отмечает издание, было разминирование территории одного из аэропортов под Киевом.

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Всего за время миссии поляки обезвредили 2000 опасных предметов. Также они очистили дороги и поля от противотанковых и противопехотных мин. Ни один из польских добровольцев не пострадал.

В последние недели в штаб-квартире полиции было принято решение о прекращении миссии. На это повлияла, в частности, разведывательная информация о планируемом наступлении России.

Сейчас все участники миссии уже пересекли границу и вернулись в Польшу.

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