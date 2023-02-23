Полиция Польши 5 месяцев тайно разминировала Киевщину, - Wirtualna Polska. ФОТОрепортаж
Польские полицейские провели в Украине тайную операцию: 5 месяцев разминировали Киевскую область.
Об этом пишет издание Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ.
Миссию начали после обращения Украины в ATLAS - полицейскую оперативную группу, объединяющую специальные контртеррористические подразделения Европейского союза. Украинцы просили направить саперов для разминирования освобожденных территорий.
Помочь согласились только поляки – другие страны не решились.
Издание сообщает, что у украинской армии нет достаточного количества саперов, чтобы быстро справиться с этой задачей. Не могут сделать это и военные саперы из стран НАТО, поскольку это будет расценено Россией как провокация. Потому в ход пошла только отправка полицейских пиротехников.
По поручению главы МВД Польши была создана группа из 98 человек. В нее вошли пиротехники, медики и члены боевых групп. Польские саперы тайно работали в Украине в течение пяти месяцев. Они разминировали территории Киевской области. Одной из их первых задач, как отмечает издание, было разминирование территории одного из аэропортов под Киевом.
Всего за время миссии поляки обезвредили 2000 опасных предметов. Также они очистили дороги и поля от противотанковых и противопехотных мин. Ни один из польских добровольцев не пострадал.
В последние недели в штаб-квартире полиции было принято решение о прекращении миссии. На это повлияла, в частности, разведывательная информация о планируемом наступлении России.
Сейчас все участники миссии уже пересекли границу и вернулись в Польшу.
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Річ Посполита нова
федеративнв держава поляків, українців та литовців
на часі!
Україна має провести реформи, відбудуватися і вступити в ЄС і НАТО. Іншого шляху розвитку немає! А ти якщо хочеш у річ посполиту - їдь до ляхів їм сраки мий.
Поляки - реально молодці!
Дай Вам Боже, щоб нам не довелось вам віддячити таким-саме чином...
Хоспаді, коли на це можна буде не зважати ?!