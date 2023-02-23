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Полиция Польши 5 месяцев тайно разминировала Киевщину, - Wirtualna Polska. ФОТОрепортаж

Польские полицейские провели в Украине тайную операцию: 5 месяцев разминировали Киевскую область.

Об этом пишет издание Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ.

Миссию начали после обращения Украины в ATLAS - полицейскую оперативную группу, объединяющую специальные контртеррористические подразделения Европейского союза. Украинцы просили направить саперов для разминирования освобожденных территорий.

Помочь согласились только поляки – другие страны не решились.

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Издание сообщает, что у украинской армии нет достаточного количества саперов, чтобы быстро справиться с этой задачей. Не могут сделать это и военные саперы из стран НАТО, поскольку это будет расценено Россией как провокация. Потому в ход пошла только отправка полицейских пиротехников.

По поручению главы МВД Польши была создана группа из 98 человек. В нее вошли пиротехники, медики и члены боевых групп. Польские саперы тайно работали в Украине в течение пяти месяцев. Они разминировали территории Киевской области. Одной из их первых задач, как отмечает издание, было разминирование территории одного из аэропортов под Киевом.

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Всего за время миссии поляки обезвредили 2000 опасных предметов. Также они очистили дороги и поля от противотанковых и противопехотных мин. Ни один из польских добровольцев не пострадал.

В последние недели в штаб-квартире полиции было принято решение о прекращении миссии. На это повлияла, в частности, разведывательная информация о планируемом наступлении России.

Сейчас все участники миссии уже пересекли границу и вернулись в Польшу.

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Полиция Польши 5 месяцев тайно разминировала Киевщину, - Wirtualna Polska 01
Полиция Польши 5 месяцев тайно разминировала Киевщину, - Wirtualna Polska 02
Полиция Польши 5 месяцев тайно разминировала Киевщину, - Wirtualna Polska 03
Полиция Польши 5 месяцев тайно разминировала Киевщину, - Wirtualna Polska 04
Полиция Польши 5 месяцев тайно разминировала Киевщину, - Wirtualna Polska 05
Полиция Польши 5 месяцев тайно разминировала Киевщину, - Wirtualna Polska 06

Киевская область (4155) Польша (8435) помощь (7824) разминирование (716)


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Топ комментарии
+50
Велика подяка Польщі та її поліцейським саперам і медикам! ❤❤❤
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23.02.2023 10:51
+45
Bardzo dziękuję Panowie!
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23.02.2023 10:46
+43
Дякуємо, браття!

Річ Посполита нова
федеративнв держава поляків, українців та литовців

на часі!
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23.02.2023 10:46
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Дякуємо, браття!

Річ Посполита нова
федеративнв держава поляків, українців та литовців

на часі!
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23.02.2023 10:46 Ответить
Ну ... не перегинайте !!
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23.02.2023 11:00 Ответить
чому ??? як на мене нормальна унія !!!
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23.02.2023 11:04 Ответить
на часі! - Звичайно це не на часі. Навіть колись, сумнівно. Якщо нас візьмуть у ЄС і НАТО питання відпаде саме-собою.
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23.02.2023 11:12 Ответить
як ви вже дістали з оцим родичанням. Типу меншовартісний малорос не здатний жити без "братьєв"?
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23.02.2023 11:42 Ответить
Не треба історичну минульщину сунути у новий час. Досить прикладу рашистів, які майже століття дрочать про "здобутки дідів" з минулого, не створюючи нічого нового.
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23.02.2023 11:42 Ответить
вы хоть погуглите на каких правах была украина в речи посполитой. а потом перестаньте писать свой бред
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23.02.2023 11:58 Ответить
Якісь додатковий союз в рамках ЄС з залученням звільненої Беларусі - чому ні, але точно не одна держава
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23.02.2023 12:11 Ответить
а Білорусь хтось окупував? Я щось пропустив?
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23.02.2023 17:29 Ответить
Здагадайтеся з трьох разів
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23.02.2023 17:58 Ответить
Ніхто і Білорусь ніким не окупована. Навіщо ще два рази?
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23.02.2023 18:30 Ответить
🤝
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23.02.2023 12:34 Ответить
Чергова клоунша вилізла зі своєю річ посполитою🤡. Ти хоч вчила історію України аби розказувати тут про річ посполиту? Федерація має на увазі вихід із ЄС і НАТО. Чи вийдуть ці країни із обійм успішних країн аби задовольнити імперські амбіції твоїх польських шовіністів?!!
Україна має провести реформи, відбудуватися і вступити в ЄС і НАТО. Іншого шляху розвитку немає! А ти якщо хочеш у річ посполиту - їдь до ляхів їм сраки мий.
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23.02.2023 13:14 Ответить
Bardzo dziękuję Panowie!
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23.02.2023 10:46 Ответить
Друг познается в беде
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23.02.2023 10:49 Ответить
Велика подяка Польщі та її поліцейським саперам і медикам! ❤❤❤
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23.02.2023 10:51 Ответить
ДЯКУЄМО!!!
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23.02.2023 10:51 Ответить
Таємно розміновувати можуть і з НАТО-це ж таємно. Аби різні ''д'єрмакибуданови'' не розтранділи
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23.02.2023 10:52 Ответить
"Допомогти погодилися лише поляки - інші країни не наважилися"

Поляки - реально молодці!
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23.02.2023 10:57 Ответить
Дженкує бардзо панове!
Дай Вам Боже, щоб нам не довелось вам віддячити таким-саме чином...
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23.02.2023 10:59 Ответить
Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація.

Хоспаді, коли на це можна буде не зважати ?!
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23.02.2023 11:03 Ответить
Действительно ж, разминирование своих территорий это провоцирование кацапов....фейспалм
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23.02.2023 14:09 Ответить
Дякую!
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23.02.2023 11:09 Ответить
Дякуємо полякам! 🇵🇱 А яких "провокацій" бояться інші?
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23.02.2023 11:25 Ответить
Поляки показують, що вони наші брати. велика подяка полякам.
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23.02.2023 11:33 Ответить
Зустрічав поляків влітку в Іванкові в магазині. Хлопці років 27. Виникло питання, що вони роблять. Тепер зрозуміло.
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23.02.2023 11:35 Ответить
Наш Балто-Чорноморський союз виглядає так :
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23.02.2023 12:43 Ответить
Скільки вам дебілам пояснювати, що жодна із цих краї не вийде із ЄС і НАТО!
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23.02.2023 13:03 Ответить
Одне одному не заважає. Так було з давних давен і актуально сьогодні. Яким боком тут ЕС і НАТО ?
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23.02.2023 13:06 Ответить
В давніх давнинах, Україна була вассалом рп. Вчи історію.
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23.02.2023 13:09 Ответить
ВКЛ ніколи не була під диктатом Польщі над землями Біларусі, Литви і України. Ти сам не дочитав цю історію. через це маєш викривлене уявлення. А конкретно по Польщі слід згадати Гадяцький мирний договір 1658 року, якій був правильним по суті але вже запізнілим. Тому помилки повторювати не потрібно.
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23.02.2023 13:40 Ответить
Навіть в своєму дописі ти підтвержуєш мою думку вище, що Україна в цій історії не була рівноправним суб'єктом, а лише територію, на якій здійснювалося окатоличення і полонізація населення.
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23.02.2023 15:18 Ответить
як ви заїбали своїми Союзами. От серйозно - просто заїбали. Особливо малюючи в ньому Бєлоруссію, яка з нами воює і в нас збиралась Волинь віджати.
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23.02.2023 17:32 Ответить
Київщину швиденько розміновують бо, земельні участки слуг пересічних, знаходятся саме там, а не в Мокрій Калигірці.
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23.02.2023 12:44 Ответить
кацапи мінують щоб діти взривались, а поляки розміновують, щоб ходити по лісах і виробляьти сільгоспролукцію і просто їздити по дорогах. То хто кому брат і яку зграю треба винищити ? Які тут пепеговори ?
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23.02.2023 12:45 Ответить
Рідненькі, щиро дякуємо за допомогу.
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23.02.2023 12:55 Ответить
Поляки молодці. В плані піару вони на голову вищі за всіх партнерів. Постійно на слуху в українських ЗМІ зі всякою джинсою. А німці, британці, американці, які дуже багато усім нам допомогають, якось не хочуть світися перед камерами і розказувати про свою допомогу.
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23.02.2023 13:08 Ответить
"Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація." Дуже дивно звучить. Це ж гуманітарна допомога. Чи хай населення підривається, аби кацап там щось не гавкав?
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23.02.2023 13:11 Ответить
Скоро иностранцам запретят чихать в Украине, а то не дай бог спровоцируют кацапов. Только вот спровоцируют на что?
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23.02.2023 14:12 Ответить
молодці
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23.02.2023 14:41 Ответить
Респектище полякам! Молодцы!👍👋💪
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23.02.2023 23:03 Ответить
 
 